5 Comments

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, ha destapado un nuevo caso de corrupción y chanchullos en el área de Cultura. Del análisis de los albaranes de las fotocopiadoras se desprende, según explica la exalcaldesa, “un escalofriante aumento en el número de copias y que no se justifica por la actividad del departamento”, denunciaba. Son en concreto 700 copias de más respecto al número medio facturado en los meses de septiembre, octubre y noviembre de los últimos tres años, “lo que aporta unos 56,35€ más de gasto, contribuyendo así al despilfarro ya crónico del equipo de gobierno del PP”, denunciaba.

Martín pone bajo la lupa a determinado personal que estaría usando la fotocopiadora para fines particulares. “Algunos padres de niños que van a los mismos colegios que los hijos de estos funcionarios han expresado su malestar”, señalaba al tiempo que acusaba directamente al concejal de cultura, José Carlos Monroig, de usar la fotocopiadora municipal para sus fines literarios. “Consta que, como no tiene nada mejor que hacer, está escribiendo una historia del Barça por encargo de la peña Culé del Manlleu, y cada día fotocopia tacos y más tacos de folios que pagamos todos los segovianos para hacer las correcciones.

Recambios ilegales de tonner

Asimismo, Martín ha denunciado públicamente que los contratos de recambio del tonner son ilegales. “Con independencia de que la concesión lleva dos años sin renovarse, el expediente de contratación adolece del preceptivo restíbulo comparativo obligatorio para dispendios de inferior monto ni tampoco se aportan las adolaciones contractivas de la comisión bancaria devengada en tiempo y forma”.

Tras estas graves imputaciones, Martín ha solicitado la dimisión de Monroig o Montroig y la creación de una investigación en la junta de portavoces en las que se aclare las dimensiones de este nuevo escándalo y se asuman responsabilidades políticas.

Por su parte, el concejal ha negado estar escribiendo ninguna obra relativa al FC Barcelona. “Sí que escribo para gente, pero del Barça no me ha llegado ningún encargo”.