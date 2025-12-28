La batida empresarial de jabalíes organizada por la FES para estas navidades ha finalizado con la completa destrucción de más de 14.000 ejemplares (sin contar heridos) de estos lamentables y contagiosísimos mamíferos, en lo que el presidente de la entidad, Andrés Ortega, califica de “éxito épico. Hemos terminado con el 96% de los ejemplares que con total impunidad campaban por Segovia como si fuera suya, con lo que prácticamente puede decirse que la peste porcina africana es historia en la provincia”, se jactaba durante el pincho con el que la Diputación ha homenajeado a los 783 empresarios cazadores partícipes en la macro batida.

“Ha sido duro. Cinco días continuados de pim-pam, con enfrentamiento por momentos a puñal vivo e instantes de gran intensidad cinegética”, destacaba Ortega en el reparto de trofeos que ha tenido a la presidenta de la Cámara de Comercio, María José Tapia, como cazadora revelación y que merecidamente ha levantado la copa Matapuercos FES 2025. “Ella sola ha limpiado de jabalíes todo el término Torrecaballeros”, recordaba el presidente de la Diputación, Juan Vicente de Miguel, destacando un lance en el que de tres tiros seguidos y a más de 350 metros la empresaria abatió a dos grandes machos y un berrendo de un año. “Acojonante, pim, pim, pim, uno detrás de otro, los tres en la sesera y fritos como churros, y la tía sin pestañear”, recalcaba Vicente, destacando también la labor de los sindicatos que, voluntariamente, hocicaron y batieron la zona y uno de cuyos liberados resultó herido leve de posta en el hígado por un error.

Reconocimiento a la Academia de Artillería

También se ha reconocido la labor de la Academia de Artillería, que además de prestar algunas unidades de mortero para las batidas de Santa María la Real de Nieva, desplegó en el operativo Berraco 25 dos baterías de Retumber 9000 del 155 para prácticas (los populares “zanahorios”), que aunque algo antiguos, muy efectivos para mermar concentraciones de cochinos y desconectar las manadas. “Calculamos una efectividad del 85% en las diferentes tandas de fuego. Desde un par de lomas en Valverde se ha procedido a la cobertura artillera de todo el Sur de Segovia, en una operación muy compleja técnicamente hablando”, señalaba el coronel Miró, director de la entidad formativa.

Para corroborar el éxito del operativo el coronel rememoraba lances. “En Ochando, de un pepinazo destripamos no menos de tres manadas, hasta el punto que se han encontrado trozos de puerco en Villacastín. Si vas por la SGV340150, las cunetas están llenas de pellejos”, declaró si bien no quiso entrar en las críticas de colectivos ecologistas que hablan de varios pinares de alto valor ambiental arrasados así como las quejas del sector turístico, por la destrucción de una casa rural, en el momento del bombardeo felizmente desocupada de modo parcial. “Mire, nosotros no somos la UME, cuando actuamos le damos a la zambomba y pasan cosas, no vamos con mariconadas, no sé si me explico”, concluía el militar. Ha corrido en su ayuda De Vicente, poniendo fin a la rueda de prensa con varios disparos, y destacando que “tiquismiquis los hay en todos lados, todos estos que se quejan son los antiespañoles socialistas y de Vox de toda la vida, que nunca dejan hacer nada, pero el jamón bien que les gusta”.