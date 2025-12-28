14 Comments

Pepe Mazarías, corregidor de Segovia, presentaba a los medios la que pretende ser un incentivo de visita a la capital del Acueducto especialmente dirigido al turismo andaluz. “Se nos ocurrió, que dado el desopilante éxito del pórtico de Navidad durante las presentes fiestas, por muy poco dinero, podíamos prolongar la decoración hasta agosto, y cubrir así la temporada de ferias andaluzas lo que sin duda será muy bien recibido por el turismo andaluz, que es uno de los más importantes, y que a diferencia del madrileño, tiene aún un gran potencial de crecimiento”, explicaba el carismático alcalde segoviano en rueda de prensa a la que acudió buena parte de la corporación ataviados para la ocasión en vestimenta típica jerezana.

La Feria de Andalucía de Segovia, que así se llamará el evento, sustituirá al Pórtico de Navidad y empalmará con las fiestas capitalinas de San Juan y San Pedro. Para potenciar el ambiente andaluz, el consistorio alquilará calesas y trajes típicos andaluces. Para lo primero se ha rubricado un acuerdo con la empresa de animación turística, Caballos Ceballos, cuyo CEO, Alfonso Ceballos de Escalera y Gila, regidor de Vox por Segovia, prestará carruajes de su colección particular, “considerada la más completa de Castilla en cuanto a carruaje andaluz”, señalaba el concejal. Por un módico precio él mismo ejercerá de calesero para deleite de locales y foráneos. Igualmente, en el Azogujeo, un tablao flamenco de gran calidad acogerá demostraciones de sevillanas, cantes mineros y tanguillos, con baile en vivo. No ha prosperado sin embargo el intento de sustituir algunos restaurantes aledaños por tascas de finos y freidurías, algo que Mazarías achaca al “atávico inmovilismo de la hostelería segoviana”. Si se ha sumado a la iniciativa un afamado restaurante que durante la feria se denominará “finos El Cordero”.

Andalucista confeso desde su paso por la Legión Española (donde se licenció como cabo gastador), don Pepe Mazarías, nunca ha ocultado su amor hacia España y Andalucía, a donde va siempre que puede, y especialmente en Semana Santa, en calidad de costalero de varias cofradías. “Segovia está muy bien, pero le falta carácter. Será el arte sureño del rebozado, la pasión flamenca, las gambas de Huelva y el particular gracejo de las gentes meridionales, la belleza moruna de sus mujeres, no sé, le falta algo, duende, un aire hedonista… no sé”, reflexionaba ensimismado, al tiempo que hacía sus votos para que la Feria de Andalucía de Segovia del Azoguejo contribuya a “mejorar el humor de los segovianos, que siempre están rabiando por esto o por lo otro. To son quejas, leshe, Musho lirili y poco lerele, que desimo en Triana”, afirmaba impostando con bastante tino el acento sevillano.