14 Comments

Pepe Mazarías, corregidor de Segovia, presentaba a los medios la que pretende ser un incentivo de visita a la capital del Acueducto especialmente dirigido al turismo andaluz. “Se nos ocurrió, que dado el desopilante éxito del pórtico de Navidad durante las presentes fiestas, por muy poco dinero, podíamos prolongar la decoración hasta agosto, y cubrir así la temporada de ferias andaluzas lo que sin duda será muy bien recibido por el turismo andaluz, que es uno de los más importantes, y que a diferencia del madrileño, tiene aún un gran potencial de crecimiento”, explicaba el carismático alcalde segoviano en rueda de prensa a la que acudió buena parte de la corporación ataviados para la ocasión en vestimenta típica jerezana.
La Feria de Andalucía de Segovia, que así se llamará el evento, sustituirá al Pórtico de Navidad y empalmará con las fiestas capitalinas de San Juan y San Pedro. Para potenciar el ambiente andaluz, el consistorio alquilará calesas y trajes típicos andaluces. Para lo primero se ha rubricado un acuerdo con la empresa de animación turística, Caballos Ceballos, cuyo CEO, Alfonso Ceballos de Escalera y Gila, regidor de Vox por Segovia, prestará carruajes de su colección particular, “considerada la más completa de Castilla en cuanto a carruaje andaluz”, señalaba el concejal. Por un módico precio él mismo ejercerá de calesero para deleite de locales y foráneos. Igualmente, en el Azogujeo, un tablao flamenco de gran calidad acogerá demostraciones de sevillanas, cantes mineros y tanguillos, con baile en vivo. No ha prosperado sin embargo el intento de sustituir algunos restaurantes aledaños por tascas de finos y freidurías, algo que Mazarías achaca al “atávico inmovilismo de la hostelería segoviana”. Si se ha sumado a la iniciativa un afamado restaurante que durante la feria se denominará “finos El Cordero”.
Andalucista confeso desde su paso por la Legión Española (donde se licenció como cabo gastador), don Pepe Mazarías, nunca ha ocultado su amor hacia España y Andalucía, a donde va siempre que puede, y especialmente en Semana Santa, en calidad de costalero de varias cofradías. “Segovia está muy bien, pero le falta carácter. Será el arte sureño del rebozado, la pasión flamenca, las gambas de Huelva y el particular gracejo de las gentes meridionales, la belleza moruna de sus mujeres, no sé, le falta algo, duende, un aire hedonista… no sé”, reflexionaba ensimismado, al tiempo que hacía sus votos para que la Feria de Andalucía de Segovia del Azoguejo contribuya a “mejorar el humor de los segovianos, que siempre están rabiando por esto o por lo otro. To son quejas, leshe, Musho lirili y poco lerele, que desimo en Triana”, afirmaba impostando con bastante tino el acento sevillano.
28 diciembre, 2025
Es más creíble que vuelva Clara luquero.
28 diciembre, 2025
Mejor para Segovia que se vaya por ahí la señora. Ya ha hecho suficiente daño a la ciudad.
28 diciembre, 2025
Salud no tiene usted mucha, por lo menos mental.
28 diciembre, 2025
Está usted para que le den pastillas.
28 diciembre, 2025
El pesebre andaluz! Ande, ande, ande…
28 diciembre, 2025
Pues como forma de atraer turismo andaluz no está mal porque parece la Feria de Abril. Sólo faltan las casetas.
28 diciembre, 2025
Con este alcalde hemos vuelto a lo cutre.
28 diciembre, 2025
Que dolor
28 diciembre, 2025
En cuanto al conductor de carruajes esperemos que no le dé por decir durante los viajes en carromato lo que dijo en un pleno, a saber: que no le mueve la envidia hacia la estatua del diablillo Claudio en cuanto a ya sabemos qué y que en privado se ofrecía a demostrarlo. Si no va a espantar al turismo.
Cada vez que veo el vídeo del pleno me parto de la risa.
28 diciembre, 2025
https://youtu.be/xWiEiX822kM?si=rX8718PUeSt-iC9t
Ahí está el vídeo del imponente ciruelo del diablillo.
Memorable.
Qué grande estuvo el señor Ceballos, rápido de reflejos en la respuesta. Un diez para él.
28 diciembre, 2025
Lo primero que hizo Maza, fue ordenar que le comprásemos un coche nuevo, y lo segundo intentar subirse el sueldo. ¡Lo que iba a fardar paseándose en el coche de caballos, por Blanca de Silos!
28 diciembre, 2025
Aunque parece aun no se dieron cuenta el dia que es hoy.
A lo del coche, dos matizaciones.
No se ha comprado ningun vehiculo, se trata de un renting, tengo entendido
El vehículo retirado, creo recordar venia de los tiempos del primera Alcalde Socialista de Segovia “TRAPERO”. Retiro el seat 1500 y compro el audi A6 que ha durado hasta ahora.
De paso recordare, que se caso en la Catedral y dio el convite privado en el Alcazar. Si no me equivoco, el anterior había sido Felipe II
Lo dicho, paja en ojo ajeno y viga en propio
28 diciembre, 2025
¿Y lo de subirse el sueldo? ¿No lo comentas? ¿Quien dice las cosas a medias?
28 diciembre, 2025
Muchas gracias a la redacción de Acueducto2 por sacarnos una sonrisa en el día de los Santos Inocentes. Estoy seguro de que algún “inocente” socialista se lo ha tragado (están acostumbrados).