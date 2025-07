Diez años de vaqueros en Riaza

Con el tradicional y cada año más multitudinario line dance dominical en la plaza de Riaza, se cerraba el 20 de julio la X edición del Huercasa Country Festival. Hasta 12.000 “vaqueros” era la previsión de la organización para un evento que ha puesto a la Americana Music en el mapa de los festivales hispanos y es ya un referente del género en Europa.

Por el escenario principal del campo de las Delicias, desfilaron bandas clásicas como Jason Scott & The High Heat o Son Volt, dando la alternativa a nuevas generaciones, en esta caso Myron Elkins, la promesa del country rock que ya dejara huella en su última visita a Huercasa. Espacio también para los practicantes del género nativos, como Twanguero, Al Dual o German Salto. El sábado hubo un homenaje a la primera edición del festival, con The Jayhawks, o lo que de ellos queda, bien escoltados por bandas en plenitud como The Wart and Traty, entre otros.