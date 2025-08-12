Detenido en San Lorenzo por tentativa de homicidio y agredir a los agentes

Agentes adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Segovia detuvieron a un hombre de 24 años acusado de un delito de tentativa de homicidio, otro de atentado a agente de autoridad y dos de lesiones.

La intervención policial tuvo lugar la madrugada del día 6 de agosto cuando los funcionarios actuantes localizaron a un hombre ensangrentado en la Calle Antonio Coronel, en la esquina con Jerónimo de Aliaga.

Al ser identificado esta persona inició la huida hasta la Plaza de San Lorenzo, lugar donde se abalanzó sobre los funcionarios policiales comenzando a agredirles, debiendo utilizar los agentes la fuerza mínima imprescindible para su detención. Dos agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría resultaron con lesiones de diversa índole.

A continuación, llegó una dotación de la Policía Local que comunicó que el detenido había agredido de gravedad a una persona en su domicilio, que tuvo que ser trasladada hasta el Hospital General. Fue derivada después al Hospital Río Hortega de Valladolid para ser intervenido quirúrgicamente.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 en funciones de guardia, que ordenó su ingreso en el Centro Penitenciario de Segovia.