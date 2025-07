Cobos defiende la seguridad y promete mejoras para las próximas fiestas de Segovia

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Segovia, Gabi Cobos, ha valorado de forma “positiva” el desarrollo de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro 2025, aunque ha reconocido incidencias puntuales que se abordarán para mejorar próximas ediciones.

En declaraciones recogidas tras el balance, Cobos subrayó que, pese a críticas sobre el espectáculo pirotécnico del pregón, no consta ninguna denuncia formal: “De más de 110 actividades, sólo en dos hemos recibido alguna queja. En el Ayuntamiento no ha llegado nada, solo quizás algún comentario en redes sociales, lo cual creo que es buena noticia”. El edil explicó que la quema del Ninot se realizó bajo supervisión del Cuerpo de Bomberos y que no hubo incidencias graves: “Las medidas de seguridad las determinó Bomberos desde el primer momento”.

Sobre el efecto pirotécnico adelantado durante el pregón, Cobos reconoció una “descoordinación entre la presentadora y el técnico encargado de pulsar el botón”, aunque aseguró que se verificaron todas las medidas de seguridad antes del lanzamiento.

En relación con el concierto ‘Eternos 90’, afectado por tormentas y recortes de tiempo en las actuaciones, el concejal admitió que “ya después del concierto hubo comunicación con la empresa mostrando nuestra disconformidad” y anunció que el Ayuntamiento “está revisando el contrato y aplicará las penalidades necesarias”.

Sobre la descentralización de las fiestas, Cobos defendió que se ha mantenido la estructura habitual: “El centro de la ciudad es el epicentro de la fiesta y donde se tiene que celebrar”. Aun así, pidió “comprensión” a los vecinos del casco histórico: “Intentamos buscar equilibrio, son unos días al año y tratamos de minimizar molestias”.

El concejal valoró positivamente la implicación de las peñas y planteó fórmulas para incentivar mayor participación: “Estamos pensando cómo hacerles participar más, en otro día o evento. Queremos ir de la mano para que sigan colaborando”.

En materia de infraestructuras, Cobos avanzó mejoras: “Este año ha habido más aseos que nunca, se pusieron más urinarios portátiles y el año que viene se pondrán un par de zonas más”. Defendió el uso de drones de vigilancia, que según dijo “han ayudado mucho al control de incidencias” y subrayó su utilidad para reforzar la seguridad y monitorizar afluencias.