La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, reclamó este viernes el cese inmediato de la concejala Rosalía Serrano, actual primera teniente de alcalde y responsable de Hacienda, tras conocerse que habría ocultado su participación en sociedades inmobiliarias. Martín anunció que su grupo exigirá además la convocatoria de un Pleno extraordinario para declarar la posible incompatibilidad y retirar la liberación al 100% que mantiene Serrano.

Martín subrayó que el Grupo Municipal Socialista lleva “cerca de un año” investigando la situación: “Ha ocultado a los segovianos, al propio Ayuntamiento y a toda la corporación, su participación hasta en tres empresas que tienen una valoración total de cerca de dos millones de euros y cuya gestión se dedica, fundamentalmente, a la gestión del patrimonio inmobiliario con la compra, venta y alquiler de locales y pisos en la ciudad de Segovia”, denunció.

Aseguró que “esas sociedades, además, no constan en la declaración de bienes” y que Serrano solo incluyó una de ellas tras las preguntas reiteradas del PSOE: “En ningún caso, recordemos que está con una liberación al 100%, ha sido capaz de solicitar la compatibilidad del cargo con esta segunda actividad”, criticó.

Martín calificó de “tremendamente grave” que una concejala con dedicación exclusiva no declare estos intereses: “En la ciudad con los precios de la vivienda más altos de Castilla y León, ya sabemos por qué el Partido Popular no cumple con la Ley de Vivienda del Estado. Porque no les interesa. A la primera que no le interesa esta situación es a la concejala Rosalía Serrano”, reprochó.

La portavoz socialista acusó además a Serrano de “mentir en su declaración de bienes”: “Ha mentido tanto en la inicial del mandato en 2023 como en la modificada en 2024, porque no refleja la totalidad de todas sus participaciones en estas sociedades”, insistió.

Martín criticó la complicidad del alcalde: “Su mayor cómplice ha sido el alcalde, porque el alcalde única y exclusivamente ha sido capaz de pedir un informe a la Secretaría General del Ayuntamiento en abril”, señaló, apuntando que ese informe confirma que es la concejala quien debe declarar sus bienes correctamente.

El PSOE asegura que seguirá exigiendo explicaciones: “No puede pasar ni un día más sin que esta concejala no sea cesada. Pediremos también un pleno extraordinario para que, en el caso de que no sea cesada, se declare su incompatibilidad y se le retire la atribución del 100% de su sueldo”, remarcó Martín, que subrayó que el Grupo Socialista está estudiando posibles acciones legales.