5 Comments

El secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, ha calificado de “maniobra de distracción” la actitud del Partido Popular de Segovia al exigir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, en plena crisis provocada por los graves incendios forestales en la comunidad.

Aceves ha denunciado que, “siempre que en nuestro país se produce una emergencia, los cargos populares se encuentran desaparecidos en comidas en ‘Ventorros’, celebraciones familiares u otros eventos culinarios, festivos o de ocio, y tienen la piel tan fina que no les gusta que se lo recriminen. La realidad es que, cuando se les necesita para gestionar la vida de las personas y proteger nuestro patrimonio natural y cultural, llegan tarde y quedan en evidencia”.

El dirigente socialista ha recordado que, si la presidenta provincial del PP, Paloma Sanz, “está tan preocupada por la desolación que provocan los incendios en nuestra tierra, debería explicar por qué su partido siempre vota en contra de las medidas del PSOE en las Cortes para mejorar las políticas de prevención y extinción de incendios forestales”.

Aceves ha ironizado sobre las palabras de Alberto Núñez Feijóo, afirmando que “ya hemos entendido lo que quería decir con que ‘las vacaciones están sobrevaloradas’: en el PP, cuanta más responsabilidad tienes, más vacaciones necesitas, aunque se produzca una emergencia bajo tu responsabilidad”.

Para el secretario general del PSOE de Segovia, resulta de un “cinismo mayúsculo” que “cuando los socialistas segovianos hemos mantenido una actitud respetuosa con los profesionales, sin pedir dimisiones al consejero de Medio Ambiente ni al presidente de la Junta pese al desastre, se atreva la presidenta del PP de Segovia a reclamar la dimisión de un ministro. Lo que realmente les ha molestado es que Óscar Puente ha conseguido que su negligente gestión haya trascendido a nivel nacional”.

“Su maniobra de distracción no hace más que reafirmarnos en que estamos viviendo un drama en Castilla y León, una repetición de lo sucedido en 2022, en la Sierra de la Culebra, donde el PP no ha aprendido nada y no ha realizado los cambios necesarios en sus políticas, a pesar de las promesas y soflamas con las que llenan los medios”, ha lamentado.

Por último, Aceves ha reiterado que “los socialistas no vamos a dejar de proponer un modelo de comunidad donde esos cambios se noten y mejoren la vida de la gente de verdad. Eso es lo importante, no distraer la atención por un mensaje en redes sociales”.