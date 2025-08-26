El Ayuntamiento de Segovia mantiene abierto el periodo de licitación de seis actuaciones incluidas en el proyecto “Espacios de Oportunidad, Acueductos de biodiversidad” que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU fondos PRTR.

Las actuaciones incluidas en este proceso tienen como objetivo la mejora y recuperación de los alcorques y microespacios verdes en el barrio de la Albuera, la recuperación natural de la cabecera del Valle de Tejadilla y la creación de “Huertos ecológicos de biodiversidad”, la recuperación ambiental en espacios libres de uso público anejos a la avenida Vicente Aleixandre, una nueva zona de biodiversidad en la avenida Gerardo Diego, el acondicionamiento de un espacio de biodiversidad entre el cementerio y el camino de la Presa, y la eliminación de especies invasoras en el casco viejo de Segovia.

El precio de licitación de este contrato es de 1.095.987,34 euros y la presentación de ofertas se mantiene abierta hasta el próximo 29 de Agosto. Toda la información sobre este proceso puede consultarse en https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=%2FLH36r539kidkQsA7ROvsg%3D%3D

Ciudad conectada con la naturaleza

Las seis actuaciones referidas en este proceso de licitación completan el proyecto “Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad” que también incluye la renaturalización de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia, cuyas obras comenzarán a ejecutarse en el mes de septiembre.

Con un presupuesto de 4 millones de euros —3,8 de ellos financiados por la Fundación Biodiversidad— el proyecto tiene como objetivo renaturalizar y conectar espacios urbanos mediante una infraestructura verde coherente, viva y resiliente. Las actuaciones previstas mejorarán la salud ambiental, reducirán el efecto isla de calor y contribuirán a una ciudad más inclusiva y habitable.

La estrategia impulsada por el consistorio segoviano no se limita a crear zonas verdes. Su objetivo es articular un sistema vivo de biodiversidad urbana, capaz de integrar naturaleza, salud y cohesión social en la estructura misma de la ciudad.

La estrategia de Segovia se alinea con las mejores prácticas europeas en ciudades como Vitoria-Gasteiz, Utrecht, París o Friburgo, donde los corredores verdes han generado beneficios tangibles en salud, economía y calidad de vida.

Además, el proyecto cuenta con indicadores de seguimiento y evaluación, integrando herramientas como el Plan director del Arbolado, el PEAHIS, el PMUS o el Plan de Recuperación del Valle del Clamores, para garantizar la trazabilidad y coherencia de las acciones.

Segovia se posiciona, así como referente en biodiversidad urbana, gracias a su enfoque estratégico, su capacidad de articulación institucional, su integración de la perspectiva de género y su vocación de continuidad más allá del calendario del PRTR.