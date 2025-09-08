free web stats

Gran domingo para el fútbol segoviano, victoria de la Sego y debut de De Frutos

Inmejorable jornada para el fútbol segoviano. Al debut en la selección nacional de Jorge de Frutos, con muy buenas sensaciones en una apabullante victoria frente a una Turquía cuajada de grandes jugadores, hay que sumar el otro debut en la Albuera de la Gimnástica Segoviana, con otra goleada, 3-0, frente a los cántabros de la Unión Deportiva Sámano. Partido que se ventilaba en la segunda mitad, con goles de René, Morata e Ivo.

Crónica completa

 

 

