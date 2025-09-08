Gran domingo para el fútbol segoviano, victoria de la Sego y debut de De Frutos

Posted By Redacción on 7, Sep, 2025
Inmejorable jornada para el fútbol segoviano. Al debut en la selección nacional de Jorge de Frutos, con muy buenas sensaciones en una apabullante victoria frente a una Turquía cuajada de grandes jugadores, hay que sumar el otro debut en la Albuera de la Gimnástica Segoviana, con otra goleada, 3-0, frente a los cántabros de la Unión Deportiva Sámano. Partido que se ventilaba en la segunda mitad, con goles de René, Morata e Ivo.Crónica completa
