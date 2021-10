4 Comments

(Lo sé. El verbo “molar” es viejuno, analógico y seguro que si lo damos una vuelta, un claro exponente heteropatriarcal o algo peor aún pero qué quiere, la actualidad me ha puesto a tiro su uso y eso me rejuvenece.)

La que han liado el chico de Mercero —si, hombre, el director de cine y televisión— y otros dos con eso de liarse a hacer libros a seis manos haciéndose llamar Carmen Mola e irse a ganar, con ese nombre y su aura, el millonario Premio Planeta después de varias novelas exitosas… En un mundo lleno de “porquesíes”, que la aclamada escritora torne, de repente, en tres hombres ha revuelto algunas cosas y tripas. Pero si hasta las gestoras de una librería feminista (Mujeres & compañía) que no han conseguido entender la revelación de la verdadera identidad de tres hombres que estaban atrapados en el seudónimo de una mujer han retirado todos los libros de Mola del lugar destacado que tenía en sus escaparates y estanterías… Mis respetos “dones” Agustín Martínez, Antonio Mercero y Jorge Díaz.

El juego de palabras es malo, lo sé, pero… la que Carme-na mola tanto es Manuela. (Perdón). Era para poder referirme al asunto ese de los cacos que robaron un montón de casas en el Espinar, una de ellas el chalé que tenía Manuela Carmena, la exalcaldesa madrileña, que ha coincidido con el Banco de Santander —el resto de propietarios afectados no— para reclamar judicialmente que los ladrones paguen los desperfectos que hicieron en sus casas. Si tengo tiempo me entero si es que el Banco de Santander está variando su filosofía acercándose al pensamiento de la exjueza o es ella la que ahora se mueve hacia el clan Botín.

Esperaba yo esta semana con inquietud los Presupuestos Generales del Estado y su lluvia de millones sobre la provincia. Sostengo que por probabilidad ya nos tocaba pero, chico, ni el reintegro. Ha sido por mala suerte, no se piense que es porque nuestros diputados influyan poco en el Congreso o el Gobierno o se pasen la vida pendientes de otras administraciones… ¡Qué va! Mala suerte, se lo digo yo.

Hala, de lleno en la política. También reconozco que antes me molaban más los congresos de los partidos que era donde el personal se cantaba las del barquero. Pero es que mire, la convención del PP, hace unas semanas, y el congreso del PSOE, esta, se han tornado un barril de melaza, en el que todo el mundo se besa y se abraza y el aire huele a azahar y jazmín… Muy soso para mi gusto.

Será por eso que, en la única foto que he visto de todo el fin de semana en la que aparecen juntos José Luis Aceves y Clara Luquero, —y por lo que se ve de fondo parece que esperaron a la hora límite del cierre del Palacio de Congresos para juntarse— el secretario posa su mano en el hombro de la presidenta del PSOE segoviano mientras el CEO de Enisa, José Bayón, parece bendecirlo. No le de importancia, que cuento hasta ocho “manos en hombro” más. Lo que no sé es por qué la procuradora, Alicia Palomo, guardó en una bolsa todas las rosas del congreso…

Y hasta aquí, que si no tendría que comentarle que todas las enmiendas “colocadas” en la ponencia marco por la comitiva segoviana parecen ideadas directamente por Aceves: el sector de la resina, la ley de montes y los agentes y bomberos forestales. Y ya si sigo debería dar cuenta del audio enviado por el secretario regional del PP, Francisco Vázquez, para criticar el Congreso socialista: “Tudanca malo y palmero”, viene a decir la audaz crítica del popular.

¡Uf! Me he enrollado demasiado con los políticos y esta semana puedo hablar de los empresarios y ese golpe de estado en el sector del comercio donde se ha derrocado el larguísimo mandato de Manuel Muñoz y de la ACS desde dentro de la mismísima Federación Empresarial, donde su presidente, Andrés Ortega, ha coronado como nuevo representante de los comerciantes a Roberto Manso y su nueva agrupación: Fecose. Esto… ¿No fue Muñoz el que disputó la presidencia de la Fes a Ortega en 2016?

Estando ya liado con el comercio tendré que hablar de las nuevas campañas de bonos de apoyo a los tenderos y también a hosteleros y taxistas por 545.000 euros que Luquero anunciaba orgullosa el jueves… para llevarse las críticas de casi todo el mundo al día siguiente: “llegan tarde y puestos a elegir, mejor la ayuda directa”, son los puntos convergentes entre los críticos políticos y empresariales. Por cierto, voy a pedir en la redacción que me hagan recuento de las veces que PP y Podemos han coincidido y votado lo mismo en lo que va de mandato, que me suena a mi que son muchas. ¿Otro extraño caso como el de Carmena y el Santander?

Hablaba antes de los presupuestos en los que la poca pasta que viene de Madrid servirá para seguir construyendo el edificio de Juzgados del que llevamos años oyendo hablar que solucionará todos los problemas de espacio de Justicia en Segovia y llega ahora el presidente de la Audiencia y le suelta a Pilar de Miguel que “hay carencias que no se han previsto” y va a tocar hacer adaptaciones nada más acabar la obra… ¡Vamos, no me digas! Esto no mola.

Hala, que suenen los clarines que cambio de tercio porque tengo que preocuparme, y mucho, de que un hombre esté en el hospital por una pelea a botellazos entre las aficiones de la Gimnástica Segoviana y la UDS Salamanca. Digo yo que el club segoviano investigará y si tiene que actuar lo hará que, fíjese, no me parece difícil localizar al grupo de descerebrados que participó en esa inaceptable pelea, me da igual quien la iniciara…

Pero hombre, si uno puede divertirse de otra manera. Por ejemplo, participando en la fiesta de la Juventud de San Lorenzo. La organización, bien, celosa de las normas y preocupada por evitar excesos. Lo de que se permita sistemáticamente vulnerar la ley y hacer botellones en la calle bajo mirada estática policial quizá merezca una revisión a fondo de una vez. Digo yo.

He guardado la más molona para el final: Elena Gutierrez preside ya la Asociación de la Prensa Deportiva, todo un hito ante el que me congratulo, bailo y celebro.

¡Esto si mola, Carmencita!