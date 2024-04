4 Comments

Egun on. En el debate electoral, todos los candidatos le decían al del PNV que si la sanidad, que si el paro, que si la deslocalización y Pradales, que tiene más nombre de Subsecretario de Subdelegación que de Lehendakari, respondía diciendo (en un perfecto castellano para que los vascos le entendieran) que tenían los mejores datos de empleo del Estado, las listas de espera más cortas, pero que había que seguir avanzando en el autogobierno. Y todos asentían. El líder socialista ponía un poco de sentido común. ¿Qué avances, si ya gestionamos 97 de cada 100 euros que recaudamos?, pero cuando Andueza le preguntaba al “minion” de Bildu si querían empezar un “procesoak” de independencia, éste le respondía detrás de sus gafas de empollica blanqueado que él quería hablar de eso con el presidente Sánchez en Madrid, no con él y allí.

Y por fin aparecía la serpiente en la habitación. Y entonces el de Bildu decía aquello de que no conviene mentar a la bicha y que ETA debía haber acabado mucho antes y uno se pregunta entonces cuál fue el último muerto que ETA mató justamente. Pardinas, Melitón, Carrero o quizá se refiere a los ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego armando Estacio. ¿Quiénes eran los enemigos que oprimían a la patria vasca y merecían morir?

Las evasivas para no hablar de los mil muertos me recordada aquello que Chi Lu le preguntó a Confucio ¿podemos hablar de la muerte? “Solo despues de haber entendido la vida”, le dijo el chino japonés de los más antiguos, creador de la confusión. Me recordaba también lo que canta Peso Pluma en un corrido tumbao. Mamita me dijo que no confiara tanto, que los demonios fueron antes santos. La victimización del verdugo es una tradición vasca a revisar, como no mezclarse los chicos y las chicas para beber coca cola con tinto mezclado.

Crecí en los años de plomo y recuerdo algo que entonces se decía mucho: “si quieren hacer política que dejen de matar y se presenten a las elecciones”. Pues en eso están. Gracias a la deslegitimación social, a la policía, a los jueces, a la cooperación con Francia, y sí, también a Zapatero y Rubalcaba, ETA ya no está, pero falta un paso más. Abandonar las armas es condición necesaria pero no suficiente. Hay que abandonar también los motivos por las que las tomaron. Hacer política en democracia es abandonar los medios y los fines de la violencia. Si quieren la independencia, será por egoísmo o por supremacismo o por paletismo, no porque nadie les oprima. No había opresión en democracia. No había enemigos de la patria vasca. No hay un pueblo elegido. Euskalherria no existe. No hay derechos en los territorios. Un señor de Neguri no es más que una señora de Guijo de Granadilla.

También el PP fue fundado por un franquista, dijo el de Podemos ayudando, como siempre. Cierto, pero el PP de hoy no aspira a una dictadura ni a una autocracia totalitaria represiva. Los nostálgicos que había se fueron a VOX. Bildu si aspira una Euskal Herrria abertzale. Y, por tanto, totalitaria y excluyente.

La paradoja vasca es que, teniendo la sociedad menos independentista de los últimos 40 años, 3 de cada 4 escaños serán de PNV y BILDU, y la pregunta es qué papel juegan los partidos estatales dentro de Euskadi porque al revés sí juegan. Y duro. El PNV quitó el apoyo a Rajoy para dárselo a Sánchez y como Bildu les ganen, amenazan con hacer el viaje de vuelta. Tengo la sensación de que Euskadi se ha convertido en un adolescente malcriado con una habitación llena de cosas caras que no quieren compartir con el resto de la casa y que ya no sale ni a cenar, quizá en verano para irse al sur, a Euscadiz o para amenazar al gobierno en Madrid, pero no más, y que el resto de los habitantes de la familia ya no le hablan. Por miedo o por desidia. Porque están hartos de oír que lo vasco solo se entiende desde allí. Se hacen los incomprendidos porque que nadie les entienda, les renta. En plan. Pobres vascos ricos. Egun off.