Seguro que me dice que son casualidades pero mire, tengo la sensación de que aquí nadie hablaba de toques de queda hasta que a los franceses, hace dos semanas, les dio por aplicar esa suerte de confinamiento nocturno en París y otras ocho ciudades y voilà, toda Europa aplicando la misma medida. ¿Soy yo el único que tiene la sensación de que aquí se juega desde hace meses al ensayo error porque nadie sabe qué hacer?

El caso es que aquí andamos metiéndonos en casa a las 22.00 horas desde el sábado, que dice Mañueco —en la tele pública y dentro del horario de toque de queda— que es una hora muy buena que permite mantener la actividad de la hostelería, aunque los hosteleros y restauradores están que trinan y no le quiero contar los del ocio nocturno.

Bueno, todos no se metieron en casa el sábado, que había una decena de personas en el Azoguejo clamando contra la medida pasada la hora del sábado. No digo yo que fueran los de Vox, que la formación no convocó oficialmente, pero se parecen y además allí estaba el secretario de organización del partido, Nazario Merino, decía que curioseando por el grupo que andaba “cerca” de un negocio que tiene por allí y que, eso si, desapareció de la escena cuando los polis se decidieron a pedir documentaciones. Había otro que hablaba de guerras futuras y presumía de estudios de poli ante los polis. Lo habrá visto en alguna peli española que el diálogo era calcado.

Encima parece que los que dudaban de la validez de la orden autonómica tenían algo de razón, que el TSJ le ha dicho a la Junta que no da cobertura legal a la decisión. Menos mal que al día siguiente salió en la tele Pedro Sánchez —Qué gran galán venezolano se está perdiendo el mundo— para decretar el estado de alarma y enderezar aquello…

Ando yo dando vueltas a lo de las sanciones que si uno echa cuentas gordas sobre las “propuestas de sanción” que nos cuentan que se efectúan cada día la recaudación va a ser de aúpa y la crisis económica mucho más liviana para las administraciones… No conozco a nadie que haya recibido la receta, pero es porque soy muy distraído. Bah, seguro que usted si ¿No?

En Segovia andábamos a lo nuestro, la celebración del santo patrón, Frutos, con decenas de segovianos cantando a pleno pulmón en la plaza Mayor amontonados en cuadrículas que nadie respetó y convocados por el mismo ayuntamiento que clama contra las reuniones sociales y porque se extremen las precauciones. Par rematar, una vez terminada la música, los participantes hicieron sus corrillos y grupos de charla a corta distancia bajo los soportales… Qué sabré yo. Era Cultura de la buena, puñetas. ¡Alimento para el espíritu! Se alteraron algunas tradiciones: cantaron, muy bien, dos mujeres en vez del niño solista de toda la vida, supongo que por aplicar la perspectiva de género, también a lo del Siervo bueno e fiel, y allí andaban canturreando, entre otros, los concejales de IU y Podemos.

Que no me olvide, antes de alejarme de la Catedral, de celebrar que, por primera vez en una década, se haya ordenado allí a un diácono, Álvaro Marín, procedente de las canteras inferiores del seminario segoviano. Me alegro por la renovación de profesionales en una iglesia que este año ha roto otra tradición, la de sacar las huchas de las cabezas del Domund, cambiadas por la posibilidad de donar desde el móvil por bizum. O tempora, o mores… (Me cabía bien el latinajo en este párrafo.)

Trataré de alejarme ya de lo de la covid —Si, con artículo femenino. El sujeto es “la enfermedad” (Disease)— no sin advertirle que Sanidad dice que si seguimos así, a mediados de mes peta el sistema hospitalario y que al hospital ya no pueden ir acompañantes y los que esperan operación seguirán haciéndolo… En el Ayuntamiento, el organismo de seguridad (Cecop), reunido en día festivo, ha tomado la decisión de… mantener durante el toque de queda que no funcionen los autobuses búho. Bien pensado. Estamos en buenas manos.

Venga, capítulo de sucesos que ha habido un fuego de los gordos en una vivienda de Ezequiel González con desalojo de vecinos y expectación ciudadana. Menos mal que los bomberos ya conocían el camino, que un año antes hubo llamas en la cocina de la misma casa.

Debieron sobrar extintores porque alguien se ha dedicado a vaciar en el Lago Alonso, en Nueva Segovia, unos cuantos dejando el agua hecho un asco. La vieja cantera llena de enseñanzas geológicas es, periódicamente, objetivo de los gamberros sin que parezca que se aumente allí la vigilancia.

Otra de uniformados. Estos, 59 agentes de la Guardia Civil incorporados al servicio en toda la provincia, que viene bien por aquello de reforzar las plantillas. A las redacciones llegaba una nota con la buena nueva y varias fotografías mostrando las espaldas de los policías. ¿Pero no era a los cacos, cuando son presuntos, a los que se les tapa la cara? Debería citar otra vez aquí a Cicerón pero no quiero cargar.

Bueno, rematando que se me acaba el espacio aunque me cabe hablar de la salida de emergencia, o lo que sea, que se ha abierto en la parte de atrás de la Casa de la Lectura, a metro y medio del suelo —dicen que salen unas escalerillas si es necesario correr por ahí— y sin ningún parecido con los huecos de la misma fachada. Hay buen rollo entre el Ayuntamiento y la Junta así que se da opción a reparar el desastre sin mayores advertencias… Pruebe usted a hacer una cantadita así en su casa, pruebe.

Le dejo, que yo no dejo pasar el fin de semana del patrón sin comerme mis sopitas que las tengo al fuego. Y como de los pájaros y pajaritos ya he hablado, doy por cumplida mi tarea semanal.

Cuídese, por favor.