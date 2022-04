Seguro que ya vio la pasada semana las florecillas azules y las amarillas esas que anuncian la primavera pero ya ve, nos gusta dar la nota y estamos teniendo noches de récord de temperaturas bajo cero que no parecen de la época. Esperemos que la cosa mejore para la inminente Semana Santa, que andamos todos pendientes de la llegada de los turistas que, a fin de cuentas ¿de qué seguimos viviendo aquí? Pues eso. Dicen los de Turismo que va mucha gente a ver el museo Peralta de Títeres, pero la Casa de la Moneda —ya sabe, “el cuarto monumento de Segovia”, “el edificio industrial en pie más antiguo del mundo”— no remonta en visitantes que al parecer sólo interesa a los turistas extranjeros, cuenta el concejal Miguel Merino. Pues hala, seguimos esperando al chino pero ya le digo que cuando venían tampoco iban mucho al edificio del Eresma…

De momento la ciudad ha estado representada en Madrid Fusión haciendo promoción de sus productos… Bueno, y los de la provincia que ahí había productores que trabajan en distintos pueblos. ¡Qué cosas, chico! Si estos antes iban a los sitios estos de exhibirse con la Diputación. Quizá el cambio se deba a que el trozo de barra de Saborea Segovia estaba bien cuidado, que he visto fotos en las que se ve a la concejala de Seguridad, Raquel de Frutos, que parecía que estaba “haciendo la feria” con la alcaldesa y el concejal del ramo pero que yo creo que, en realidad, hacía una vigilancia discreta. No parece raro, que allí estaban los codiciados torreznos y torrijas que presentaba Segovia como platos estrella y muestra de nuestra cocina de vanguardia, entre otras viandas.

Han sido días de muchos viajes esta semana, no crea, que al Congreso del PP, en Sevilla, se bajó hasta el apuntador del partido de Segovia, que la política está muy bien pero Sevilla, en abril, no es moco de pavo y hay que aprovechar los viajes.

Sería porque ya sabían que la lideresa local, Paloma Sanz, iba a ser tocada con el dedo magnífico de Alberto Núñez Feijóo, el nuevo líder, para convertirla en uno de los vocales de su ejecutiva… Viendo el peso de los de Castilla y León en la nueva guardia pretoriana del PP, lo de Sanz es lo que se llama una pica en Flandes. ¡Pero si no teníamos un segoviano ahí desde los tiempos de Jesús Merino! Bueno, si, en la anterior estaba Javier Maroto pero hay que revisar lo de su segovianía, que en breve toca renovar los senadores autonómicos y estas cosas, hasta que no te nombran… Así que no sabemos si seguirá en Sotosalbos después del proceso… Se lo contaremos.

Voy muy deprisa, que antes de eso hay que formar Gobierno y todavía estamos esperando la propuesta de Fernández Mañueco. Ando preocupado pensando si habrá hueco para algún segoviano en el ejecutivo. Lo digo porque Segovia es la segunda plaza con mejores resultados para el PP en las últimas autonómicas pero claro, echando cuentas, con el presidente, habrá ocho miembros del ejecutivo aportados por el PP y hay nueve provincias… ¿A que nos toca la china? De momento conocemos los tres consejeros que aportará Vox, curiosamente recibidos sin quejas e incluso con aplausos de los implicados en sus sectores… Entre ellos está Gonzalo Santonja, al que los segovianos conocemos bien. Le deseamos éxito, como al resto del Gobierno regional.

Más política de partidos. El PSOE segoviano anda cerrando su ciclo congresual con la renovación de las agrupaciones locales, entre ellas, la de Segovia, que sigue liderando José Bayón con un apoyo abrumador pero que ha modificado sensiblemente su ejecutiva: más concejales de la capital y varios “críticos” fuera del órgano de gobierno. Dicen que se centran en ganar la Alcaldía otra vez. También se lo contaremos.

Ya se que es de mal gusto pero toca hablar de dinero, aunque voy a tratar de hacer una ensalada rápida. Por ejemplo, ya sabemos lo que cuesta la radioterapia que reciben los segovianos adscritos al Sacyl en Recoletas: a 650.000 euros anuales. Confirmamos, por otra parte, que los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Segovia están dotados con 400.000 euros y que esta vez se dejará votar a los empadronados de más de 16 años en otro intento desesperado de lograr algo de participación en el proceso y que se puede votar a inversiones tangibles o directamente la organización de actividades. Voy a jugarme un eurillo a que acaba saliendo ganador algún festival de música veraniega. Más números: también sabemos que la próxima factura del Cide —un proyecto que concrete, otra vez, qué es lo que falta por hacer en el edificio, que hará la oficina Sánchez Madridejos, que lleva trabajando para ese edificio casi 12 años— ascenderá a 42.229 euros. Suma y sigue.

¡Ah! Me olvidaba de que también hay campaña de la iglesia católica para que el personal ponga la X a su favor en la declaración de la renta. Reconocen que cuatro de cada diez segovianos hace el gesto y que eso, el año pasado, sumó 897.480 euros. Y la última cifra: el presupuesto de la Diputación que sube a 80 millones además de disponer de 11 más de remanentes, que en todas partes cuecen habas.Hala, cierro con deportes para desengrasar esto un poco dando cuenta del tropiezo en casa de la Gimnástica Segoviana que va a tener que seguir remando fuerte si quiere salvar la categoría. A cambio, nos encanta reflejar que el atleta, Javi Guerra, ha salido a correr en la Media maratón de Madrid y ha sido octavo detrás de siete keniatas. Dice que está “recuperando sensaciones”. Y nosotros tan contentos de ver a nuestro campeón en competición.

Hala, le dejo que quiero ir a Urbanismo a ver a los nuevos jefes, dos técnicos jurídicos por designación directa que se han repartido las dos secciones del Área. Bah, seguro que ponen a funcionar aquellas oficinas y su gestión como la maquinaria de un reloj suizo y las licencias comienzan a salir de tres en tres… ¿He sido demasiado efusivo?