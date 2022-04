El mismo estudio de arquitectos que diseñó el Cide, la oficina Sancho-Madridejos, se encargará de la redacción, la asesoría técnica y la dirección de obra del proyecto de finalización de las obras del edificio por encargo directo del Ayuntamiento por un precio total de 42.229 euros. El contrato se formalizará la próxima semana y el proyecto deberá estar redactado tres semanas después.

La vinculación de la oficina profesional con este edificio data de los mismos inicios del macroproyecto del Cat, en 2008. En 2010, la firma realizó el proyecto de ejecución del Cide —del que ya había realizado los diferentes proyectos previos— y en 2013 realizó el proyecto de urgencia para reanudar las obras que había dejado abandonadas la constructora Volconsa tras su quiebra.

Sancho Madridejos también ha estado presente en cada cambio de criterio sobre los diferentes usos que ha barajado el Ayuntamiento para el inmueble: en 2016 se les encargó la adaptación para su uso como centro de Danza y cuando se desmoronó esa idea, para convertirlo en contenedor de oficinas, actuando además en las obras posteriores —las que aún siguen sin terminar— como directores facultativos.

Nada de fechas

Sobre cuándo podrán acabarse las obras, en el Ayuntamiento nadie se atreve a marcar fechas, aunque los encargados de redactar el proyecto tienen parte del trabajo resuelto: Sancho Madridejos ejercía la dirección facultativa y, desde ese papel, fue la que constató que las obras no podían recibirse por existir aspectos que no se habían acabado. Entonces se elaboró un listado de las carencias que, obviamente, no habrá cambiado.

No obstante, el portavoz del Gobierno municipal, Jesús García, insistió en que “nos tienen que decir qué falta” y aventuró que la contratación de los trabajos podría realizarse “por lotes que creemos que puede ser lo más rápido”.