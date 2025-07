Cuestión de confianza

Estos últimos días, han venido cargados de varias noticias con mucha carga política. La celebración de la cumbre de la OTAN, donde todo el mundo, salvo el PP y PODEMOS, han comprobado como el único presidente de gobierno, que claramente ha manifestado que su país no comprometía el gasto del 5 % como gasto de defensa y seguridad, ha sido Pedro Sánchez. Se ha dejado claro que el compromiso es del 2,1 %, y el propio JEMAD, ha corroborado que con esa cuantía se pueden cumplir los compromisos con los socios de la alianza atlántica. También no tengo ninguna duda, que la petición que algunos hacen de la salida de nuestro país de esta organización sería una irresponsabilidad e iría en contra de los intereses ciudadanos y del país.

La celebración en Sevilla de la cumbre de la ONU, denominada, IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que a primeros de mes ha reunido a más de 60 mandatarios, más de 200 delegaciones y cerca de 400 actos, ha conseguido aprobar el Compromiso de Sevilla, un nuevo marco multilateral para movilizar más financiación y hacerla más justa y eficiente.​

El Compromiso de Sevilla incluye la apuesta por alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta en ayuda al desarrollo y que sea sostenible, articular mecanismos para restructurar deuda y reducir los costos de endeudamiento, propiciar la progresividad en los sistemas fiscales y fortalecer la voz de los países en desarrollo en las instituciones financieras internacionales. La imagen de nuestro país, en todo el mundo, ha vuelto a ser de gran calado positivo.

También se ha celebrado el 21 congreso nacional del PP, y el giro esta vez no ha sido al centro sino más a la ultraderecha, con perfiles en primera línea que sólo aportan más crispación, como Tellado, Esther Muñoz o Álvarez de Toledo. Feijóo ya no esconde nada. Ha perdido toda moderación. Ha renunciado a los pactos de Estado, ha decidido situar a su partido como muro de contención frente a cualquier avance social, económico o democrático. Solo ruido. Solo desesperación. Solo una oposición tóxica que ha perdido la compostura, el norte y cualquier sentido de Estado.

En esas fechas también se celebró el primer comité federal del PSOE, en esta nueva etapa con un debate de más de siete horas, por la situación del partido después de las noticias sobre corrupción con algunos cargos y donde se realizaron un buen número de cambios en la Comisión Ejecutiva Federal, con una noticia positiva para los segovianos y los socialistas, como ha sido la de la incorporación de Clara Martin al órgano de dirección del partido.

El pleno en el congreso del miércoles día nueve, se conformó, como una auténtica cuestión de confianza en la figura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aunque no figurara literalmente el concepto en el orden del día. Una vez más manifiesto, el sentimiento de los socialistas de rechazo firme a la corrupción, tanto del que se corrompe, como del que paga para ello, con medidas drásticas como las que se han tomado en mi partido y como las quince anunciadas en el pleno del congreso para formar parte de nuestra legislación.

El debate parlamentario que vivimos tiene varios titulares. Sin duda, el primero es que la “cuestión de confianza” fue ganada sin duda, por el presidente Sánchez. La mayoría parlamentaria sigue confiando en seguir aprobando medidas que beneficien a los españoles, como las que en estos siete años se han adoptado y que han conseguido buenos resultados. El segundo es que Núñez Feijóo, demostró en el debate que no es de confianza para presidir el gobierno de España, y no conoce ni lo que se aprueba en su congreso nacional. Algunos de los suyos ya reconocen que sus ansias y nerviosismo por el poder, no esconde que no tiene propuestas para la ciudadanía. Quedará que su única aportación política fue utilizar un informe de 2014 de la “policía patriótica” creada en el gobierno de M. Rajoy, con el excomisario Villarejo de conseguidor, para atacar personalmente al entorno familiar del presidente del gobierno, con el fin de destruirlo. La utilización del famoso bulo, de los prostíbulos del suegro de Sánchez, ha demostrado que no es capaz de ganar un debate y solo sobrepasa los límites políticos, para atacar al presidente. Le pasará factura.

Lo tercero queda para los anales del parlamentarismo, la ya famosa revelación en tribuna de Pedro Sánchez, con la “clausula Quirón”, es decir el compromiso aprobado en el congreso del PP, que si llegan al gobierno cambiarán la ley, para ayudar al novio de la Sra. Ayuso, porque “se equivocó” y le deben aceptar en Hacienda, que todo fue un error. Genial. “Oiga, que no quería, pero ya saben”…..el presunto fraude que le ha permitido vivir en un ático de lujo, con fondos irregulares por la venta de mascarillas en la pandemia. Su libertad e igualdad. Por cierto, cuando leí, que las conclusiones del congreso del fin de semana del PP se reflejaban en 52 páginas, lo primero que pensé es, “vaya esfuerzo ¿tan pocas propuestas hacen con el ansia de poder que tienen?”. Por comparar las resoluciones del congreso federal del PSOE se reflejan en 161 páginas, las del autonómico del PSOE de Castilla y León, tienen 156 páginas y las del provincial 122 páginas. Honestamente, con estos datos, poco más se puede indicar.

Nos ha visitado también nuestro secretario general autonómico, Carlos Martínez, en una reunión con alcaldesas, alcaldes, concejales, concejalas y militantes, en donde abiertamente debatimos de todos los temas de actualidad que tenemos. En poco tiempo se celebrarán elecciones autonómicas en la comunidad, y los socialistas estamos construyendo un proyecto sólido de cambio para Castilla y León. Es imprescindible para el futuro de nuestra tierra. Es la segunda reunión que hemos celebrado en quince días, donde se ha podido debatir y participar abiertamente con absoluta libertad. Evidentemente no todos piensan igual, pero la riqueza del debate, la participación y el respeto a la opinión mayoritaria. Siempre hemos sido un proyecto colectivo con valores reconocidos, no individual. Eso es para otros.

Finalmente hemos conocido el escándalo de la teniente de alcalde del PP, en el ayuntamiento de Segovia, Rosalía Serrano, que ocultó durante más de un año su participación activa en al menos tres empresas inmobiliarias con un capital social conjunto cercano a los dos millones de euros, vinculadas a operaciones de compraventa y alquiler de viviendas y locales en la misma ciudad donde desempeña además su labor como concejala de Hacienda y portavoz del PP. No solo omitió incluir esas actividades y participaciones en su declaración de bienes de 2023, sino que no solicitó la preceptiva compatibilidad, a pesar de estar liberada al cien por cien y percibir un salario de 54.000 euros anuales con cargo a las arcas públicas. El alcalde Mazarías, tiene una cuestión de confianza, abierta.