6 Comments

(Tukumpa, del director segoviano, Geni Uñón, actúa el 21 de junio, dentro del programa de Ferias de Segovia, en San Martín)

Tampoco se trataba de esperar que el nombramiento de una nueva alcaldesa de Segovia fuera a proporcionar imágenes demasiado especiales, más allá de las que desde ya enriquecen el álbum vital de Clara Martín que según se manifestó no viene precisamente a revolucionar el Ayuntamiento capitalino sino con la sana intención de rematar todo lo que pueda de las muchas cosas que dejó abiertas su antecesora en el cargo. Que después de casi un mes de transición aplace otras tres semanas el anuncio de la disposición del nuevo equipo de Gobierno apunta a que no serán muchos los cambios. Pues nada, como si fuera un restaurante típico traspasado: “Nueva dirección, mantenemos la especialidad en cordero y cochinillo”. Nada nuevo en la carta.

Oiga, que deseamos éxito a la regidora y ya veremos en marzo o por ahí, cuando se designan los candidatos. La nueva ya advierte que “como alcaldesa puedo decidir si continúo o no”, siguiendo la máxima del PSOE: donde hay alcalde propio, se mantiene su candidatura si ella quiere. Pues eso, a observar la evolución, de momento este mismo jueves en la charla-coloquio organizada por una federación vecinal, Fedasve, a la que acudirán los representantes de todos los grupos municipales y será Martín la que defienda la postura socialista, dispuesta a “gastarse” pese a que su opción de nueva estación en terrenos junto a la Puerta de Madrid no cuenta con respaldo suficiente en el Ayuntamiento para salir adelante y difícilmente lo hará en este mandato…

De momento no conocemos que haya firmado muchas cosas —bueno, si, lo de mantener en su trabajo a los cargos de confianza en Alcaldía y Urbanismo, que ya respiran tranquilos tras sus bajas y altas laborales, si es que alguna vez estuvieron nerviosos— y lo que si ha tenido ha sido un fin de semana de actos públicos: que si el Día de la Tierra, en el Escorial y en Segovia, que si el descubrimiento del monolito del comunicador, Alfredo Matesanz, fallecido hace un año. Le elogiaron como forjador de la sociedad segoviana, entre otras cosas. Estoy de acuerdo.

Es tiempo de exaltación de personajes y también de vírgenes, que andan en media provincia paseando en procesión. En el paquete, la subida a la Virgen del Castillo, en Bernardos, con dos años de retraso y declarada Manifestación de Interés Cultural Provincial. Miles de visitates, como en el traslado de la Virgen del Bustar, en Carbonero el Mayor, con viaje a la ermita y también al campo. En Revenga veneran a Nuestra Señora del Soto, también en lento recorrido hasta la ermita y en Basardilla está la romería de la Virgen del Pedernal. Vamos, que hay para elegir… si es usted devoto. Y si es promonarquía, lo mismo le apetece convertirse en uno de esos ciudadanos que esperan horas detrás de una valla para tratar de ver, siquiera fugazmente, al Rey, Felipe VI, que este viernes viene a Otero de Herreros y si quería evocar a reyes anteriores, podría haberse dado una vuelta por el Real Sitio de San Ildefonso, que estuvieron de mercado barroco con decenas de vecinos caracterizados de los de aquella época.

Caramba, me está saliendo hoy una gira por la provincia, que ahora me paro en Bernuy de Porreros, donde varias empresas han comprado medio polígono industrial levantando las suspicacias sobre la posibilidad de que el proyecto industrial de Prado del Hoyo, en la capital, pueda acabar en el pueblo… Pues qué quiere que le diga: uno de los principales impulsores, el director de Drylock, Miguel Ángel González, se ha apresurado a negar tajantemente que haya relación pero algunos de los empresarios compradores dicen que como lo de el espacio industrial capitalino tarde mucho si puede producirse el desastre… A esperar a ver qué pasa de aquí a diciembre. ¡Qué nervios, chico!

Y ahora, Aldea Real, donde se cometió el último crimen ocurrido en la provincia y sobre el que la Audiencia ha fallado que el autor, exonerado de la acusación de asesinato, sea internado en un centro psiquiátrico cerrado por un máximo de 20 años. Pero el pueblo también anda revuelto políticamente, que los concejales del PSOE parecen haber perdido la confianza en Pedro García, el alcalde socialista y han llegado a anunciar su renuncia a las actas de concejal… Ya le contarán mis compañeros.

No se me gasta la provincia, que en Muñoveros van a dejar construir habitaciones “burbuja” de esas transparentes para dormir mirando estrellas como sale en las películas y tengo que reseñar que en Palazauelos de Eresma han decidido homenajear al jinete, Enrique Camiruaga poniendo su nombre a un centro social en reconocimiento a sus éxitos deportivos, que no son pequeños. Por ejemplo, el Sunshine Tour que sólo han logrado tres españoles en la historia. Me apunto al homenaje.

Para toda la provincia es el menú a base de alimentos de Segovia, ‘Kilómetro 0’ lo llaman, presentado esta semana. Se trata de un “cocido ilustrado a tres vueltas” con una magnífica elaboración pero algo complicada, así que se me antoja difícil de incluir en las cartas de restaurantes de muchos de los pueblos de la provincia, precisamente por la dificultad de elaboración y presentación… Ya veremos.

Bueno, pues acabo en la capital y ya está, que tengo que hablar de las propuestas de los presupuestos participativos. No se lo va a creer: han propuesto un ascensor urbano, este para subir al lado del Alcázar desde San Marcos. Ya van tres propuestos en el mismo proceso, aunque sólo se ha construido uno…

La mala noticia la he dejado para el final: el festival de animación que se celebraba en Segovia desde hace lustros se va a Valencia atraído por la inversión conjunta de las instituciones valencianas, volcadas para llevarse la feria. En Segovia nos quedamos con la marca “3D Wire”, pero nada con lo que llenarlo. Tiene pinta de nuevo cadáver…

Y para colmo, se ha confirmado que nos han cerrado uno de los dos cines que había en la ciudad. Otra mancha al tigre.