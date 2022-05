Lo bueno, y lo malo, de los cargos de confianza, de libre designación, en la administración es que su vida laboral en esa faceta está directamente vinculada a las decisiones de quien les nombró, que también tiene toda la potestad para cesarlos en cualquier momento y además, pierden el trabajo si como en este caso, su jefa lo deja. Está establecido que “cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento”. Y ese es precisamente el caso que atañe a unos diez empleados —la Alcaldía no ha concretado la cifra exacta— por libre designación de Clara Luquero en el Ayuntamiento de Segovia.

Se trata de su núcleo duro: el jefe de Gabinete, el de comunicación o un segundo trabajador en comunicación, todos con mesa en el antedespacho de la Alcaldía, pero también tienen esa vinculación los empleados que trabajan para los grupos municipales con distintas categorías y remuneraciones: 2 que trabajan para el Grupo de IU; un trabajador “y medio” (media jornada) en el del PP; y sendas empleadas en tareas administrativas en Ciudadanos y Podemos. La Alcaldía no ha concretado a esta redacción cuantos empleados más lo son por designación de Luquero trabajando en Concejalías, más allá de un técnico empleado en Cultura desde hace años, siempre de la mano de la alcaldesa saliente, para el que fuentes no oficiales auguran que no habrá renovación y otra personas más que actúa en Urbanismo, que se da por hecha su continuidad.

Mientras que los trabajadores de los grupos seguirán siendo los mismos y en los mismos puestos, los del núcleo duro de la Alcaldía también aspiran a continuar en su actual situación con la nueva alcaldesa, Clara Martín, aunque estas cosas ya se sabe que hasta que no se firme el decreto bueno es mejor no confiarse. Suponiendo, no obstante, que se cumplan sus expectativas, a todos estos empleados del Ayuntamiento les esperan inevitablemente dos despidos y dos readmisiones en sólo ocho días.

A saber: cuando Clara Luquero salga del salón de plenos el viernes, 27, ya no será alcaldesa y todos los que nombró con una señal de su dedo habrán sido cesados. Como quiera que el primer teniente de alcalde, Jesús García, ostentará el puesto de alcalde accidental, uno de los primeros papeles que tendrá que firmar serán los del nombramiento de los recién expulsados que, sin embargo, volverán a ser cesados el 4 de junio, justo en el momento en el que Clara Martín empuñe el bastón de mando. De nuevo, entre sus primeros decretos volverán a aparecer los del personal de confianza en los que podrán estar, o no, los nombres del actual equipo y quizá, los de otros nuevos de su confianza directa. Pero eso tampoco ha trascendido hasta ahora.

Sin noticias de la organización “Martín”

Al igual que los puestos de confianza, tampoco se conoce cual será la organización del Gobierno que encabezará Martín durante los siguientes 11 meses, manteniéndose como principal duda si la nueva alcaldesa mantendrá para si las competencias sobre Urbanismo y Patrimonio, Áreas en las que están pendientes de desarrollo importantes proyectos, como el del sector industrial de Prado del Hoyo que ha liderado personalmente hasta ahora y que debería ser una de las principales bazas electorales de los socialistas en la campaña del próximo mayo en el caso de “progresar adecuadamente”.