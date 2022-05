Explicaba el portavoz del Gobierno municipal, Jesús García, que vale, que no había dictámenes que aprobar en el último pleno pero que eso de decir que la alcaldesa no trabaja, cómo ha hecho la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, que no, que Clara Luquero ha acompañado a los vecinos en sus actividades y actos festivos y culturales y eso también es parte de sus atribuciones laborales. Pues si fuera así, bien ganado está el sueldo, que no paran de sucederse fiestas y festejos por todos los rincones de la ciudad y allí está, como un clavo, la regidora y buen número de concejales copando el escenario, aunque mire, tengo más la sensación de que están allí para mostrarse que para acompañar. Qué quiere, hay elecciones dentro de un año y yo soy así de malpensado…

La última gran concentración corporativa se ha dado este martes, en la jornada “grande” de las fiestas del Cristo del Mercado, que incluía el descubrimiento de una placa que oficializa la inclusión del nombre del sacerdote, Domiciano Monjas, en el callejero de la ciudad denominando la glorieta que antes llamábamos “del bar Norte”. Chico, pues allí estaban más de una docena de concejales de todos los grupos políticos, incluidos los que evitan cualquier acto que tenga siquiera una mínima connotación religiosa por muy de nuestro acervo que sea… Esta vez debía ser que era un homenaje al hombre, no al sacerdote y que el acuerdo para nombrar la rotonda fue unánime.

Ahora que ando con religiosos, que no se me olvide mi rabia por la inminente marcha del puñado de monjas, las últimas habitantes del convento de San Vicente el Real —hubo misa de despedida este domingo— y la incertidumbre que me produce el desalojo del edificio, que esos espacios sin nadie que los mantenga vivos…

Más representantes políticos, que sigo atento a la pedrea de cargos en la organización del “nuevo” Gobierno de la Junta y nada, chico, que no cae una viceconsejería, o una dirección general, o algo, ni en broma. Y mire que me dicen que sea paciente, que lo mismo en la Consejería de Gonzalo Santonja todavía puede entrar alguien con sabor segoviano, que hay direcciones generales pendientes… “Señor P.” voy a llamar al posible elegido que me han insinuado, pero nada más, que ya sabe que si se cita el nombre completo de uno que anda postulándose para un puesto de estos es seguro que no le nombran y no querría ser yo el que chafe la ilusión de nadie… Los que si repiten cargo respecto a la anterior legislatura son el senador autonómico, vecino de Sotosalbos, Javier Maroto y el delegado territorial de la Junta, José Mazarías.

Un lío de representantes es el que se formó el otro día en el Ayuntamiento con los sindicalistas plantando cara a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que les presentaba para aprobación el concejal de Personal, Andrés Torquemada, al que acusaron de carecer de espíritu negociador. Luquero se plantó en una conferencia de prensa para defender al concejal y su trabajo —el cuadro chirriaba, la verdad— reafirmando su tarea, objeto del último lío político en el Ayuntamiento. Bueno, también está lo de los eternos retrasos de las licencias de Urbanismo pero ahí apareció “inesperadamente” en una conferencia de prensa —lo hace cada semana— la representante del Área, Clara Martín, para asegurar que en mayo ya estarán a pleno rendimiento los nuevos técnicos y administrativos y van a salir las autorizaciones como los churros en una feria en tiempo y forma. Bueno, dijo que se va a “tratar de llegar a los plazos marcados por la ley”… ¡Ay!

Que me despisto y me quedan más de representantes sindicales. Por un lado, es obligada la referencia a la manifestación del 1 de Mayo, con 200 participantes, sin novedad en la capacidad de convocatoria. ¿A quién se le ocurre convocar una manifestación en un puente festivo? Por el otro, me hago eco del cabreo de los sindicatos de clase porque el último acto oficial del quinto centenario de la revuelta comunera, la presentación de un libro, tenga lugar en Madrid y no en Castilla y León.

Venga, tacada de representantes con actividades variopintas que han salido a la palestra esta semana: la Defensora del Ciudadano —el trabajo se me antoja muy desalentador— Paloma Serrano, que ha hecho balance del año. No espere cambios en las quejas: se parecen mucho a las del año pasado. Otro, este del ámbito educativo: el vicerrector de la UVa en Segovia, Agustín García Matilla, que repite en el cargo. No sorprende pero aprovechamos para felicitarle. Más: las casi 2.000 mujeres que acudieron a la Marcha de Mujeres en su edición de regreso tras la pandemia que representan mucho más que un paseo dominical. Y el último, el nadador, Álvaro de Frutos, abanderado de la selección española en la Olimpiada de sordos, en Brasil.

Acabando con anuncios: obras inminentes en el Cervantes, así qué prepárese para el cisco de tráfico en la zona altas de la ciudad. Se avanza en la parte administrativa de la ampliación del hospital incluyendo las fórmulas para salvar la normativa de vistas, anuncian que el edificio de Juzgados se acaba en unos meses y en el solar del centro de salud de Nueva Segovia andan con las últimas catas por si aparece el canal del Acueducto y hasta han terminado el vallado… ¿A ver si van a ser muchas construcciones a la vez? Mire que no estamos acostumbrados…