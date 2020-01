Nada, que no consigo quitarme la caraja esa que se te pone cuando se juntan muchos festivos y no tienes claro el día de la semana en el que vives. Ayuda mucho eso de que se elijan presidentes a la vez que llegan los reyes (magos, digo. Los otros esperaban en palacio) o se anuncien retahílas de ministros en domingo. ¿Está es la conciliación familiar y el respeto al descanso del trabajador que trae el nuevo Gobierno progresista? Así no vamos bien. El domingo se respeta, Sánchez, te aviso. Para colmo, hasta ahora, en la nueva estructura de Gobierno, a segovianos, ni la pedrea. No vamos bien…

Si, hay mucho que hablar del nuevo Ejecutivo aunque las reflexiones sesudas las encontrará en otras secciones que a mi lo que me preocupa es que aquí se estén reproduciendo los ministerios por bipartición y curiosamente no tocan Cultura y Deporte que siguen juntos y con un filósofo al frente; que el Ministerio de Igualdad solo tenga mujeres en su cúpula y ni rastro de los hombres dando idea del planteamiento de partida; o que el Consejo de Ministros y el Congreso empiece a llenarse de matrimonios, novietes y otras parejitas en distintos grados que, a base de trabajar en la misma empresa puedan llegar a enrarecer con problemas domésticos el sanísimo ambiente que se respira ahora.

Más ministros, que estuvo aquí José Luis Ábalos —este va a ser ministro pero no le han metido a ninguno de Podemos así qué mantiene todas las competencias que tenía y sólo le han cambiado el nombre— impartiendo terapia de grupo a los socialistas segovianos en la casa del pueblo, claro.

A ver cómo interpreto esto, que como ministro de Fomento tomó medidas justo antes de acabar el año para que los tres próximos el peaje de la AP-6 (y las que llegan a Segovia y Ávila) suba más que el resto de las que hay en España. Pero hete aquí que fue anunciar que ahora será ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y se viene a Segovia a anunciar que piensa en hacer bonificaciones y bajadas de precios… “Ahora soy Carlos Jesús, ahora soy Cristofer” (Esta coletilla es sólo para gente del 75 para abajo que conocerán Raticulín.) Por cierto, me quedé pensando cuando vi alejarse su coche hacia Madrid… “¿Irá por el puerto o por la autopista?”

Voy a ir haciendo transición de administraciones, así que me viene de perlas apuntar que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, haya preferido rechazar ser ministro para poder bajar al terreno municipal donde me muevo mucho mejor, que he visto muchas obras ya (aunque ninguna tan magnífica y grandiosa como el ascensor de la calle Gascos, claro). Lo que había visto menos aún era lo de que el portavoz de la oposición ande postulándose para organizar festejos y saraos municipales. Lo hizo Pablo Pérez, que dice que a él le dan 60.000 euros y a los muchachos de Cultura y prepara una cabalgata que no se la salta un camello. No se ría. Llego a la conclusión de que esto es parte de una hábil estrategia del popular para hacerse con el poder municipal poco a poco con la técnica de “déjame a mi que tu no sabes, anda” y poquito a poco… hasta la Alcaldía… ¡Y más allá! (Esta otra es para lectores más jóvenes.)

Hombre, parece tener claro que IU y Podemos no se van a enterar desués de que la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, haya hecho análisis político del Ayuntamiento y ha llegado a la conclusión de que no se nota que los socios están en el Gobierno, que cree que se los ha comido el PSOE. Luego hizo una propuesta sobre accesibilidad.

Y ya que estoy, pues encontronazos entre administraciones, que dice la regidora al presidente de la Diputación que vale, que pase la factura (75.000) por publicar —será en el número de este mismo lunes, 13 de enero— el Peahis en el Boletín de la provincia (BOP), que no tiene intención de pagar. Mire que a mi esto de las “discrepancias entre los técnicos” me parece que anuncia una buena tormenta política. Ya veremos, pero oiga, la alcaldesa ya marcó el terreno a la delegación de la Junta con aquello de los ancianos de la residencia Mixta (pobres, aún hay varios que sólo irán por la ventana esperando su llegada) y la otra administración que gobierna el PP es la Diputación… Me estoy volviendo susceptible.

Que si, que han pasado muchas cosas esta semana que no tienen que ver con la política. Por ejemplo han venido a Segovia los 38.444 turistas que salen de media a la semana según los cálculos científicos de la concejala de Turismo: se cuentan los turistas que entran en el Centro de Recepción de Visitantes (los que preguntan, los que compran, los que se han dejado el bolso y vuelven, los que miran…) y el número se multiplica por “2, 2’5 ó 3” y… ¡tachán! 2 millones de turistas al año. De Santos dice que la técnica “no es descabellada”. Y mi nieto estudiando estadística…

Creo que en la cifra entran los nueve mil y pico que dice la organización que han acudido a la concentración motera de Cantalejo este fin de semana batiendo las cifras de los años anteriores por lo que reparto felicitaciones; o si se cuentan los que viven fuera entre los 5.000 que estuvieron en la tardebuena pasada, que sigue coleando con la ocurrencia de Avras (la asociación vecinal) para que esa fiesta se traslade a la plaza de Toros, el Ferial o cualquier otro sitio alejado de sus casas… Lo que se dice pasar el muerto a otro vecino, vamos. Las reacciones que he leído no parecen ser muy favorables…

¡Leche! Estoy en el final y no cuento lo más importante, lo del aniversario del nacimiento de Teodosio el Grande, el emperador romano de Coca que hoy tendría 1673 años y, seguramente, dificultades para cobrar la pensión. Lo de la efemérides lo recordaba en las redes sociales el diputado socialista, también caucense, José Luis Aceves, con una explicación histórica bien clara: “fue el último emperador romano porque luego se separó”. La nota evidencia que no olvida la tierra, aunque se codee con Sánchez o brinde con Ábalos, eso si, con espumoso, que se encargó de remarcarlo, que se vea que a los catalanes se les mantiene detrás de la línea y que los orígenes no se olvidan, como demuestra la manga con codera que aparece en la imagen.

Pues nada, felicidades a don Teo y a todos los premiados, que esta semana han sido muchos.