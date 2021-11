Y dice: “No more bla, bla, bla”

Usted dirá lo que quiera pero a mi la Thunberg esta me parece que mira igual que mi suegra cuando me mira mal, así que a veces me distraigo en su gesto y no me entero del mensaje. (Del de la sueca. De los de mi suegra me entero siempre). Bueno, salvo el otro día cuando les dijo a los dirigentes mundiales tras no llegar a compromiso alguno para salvar el planeta eso de “No more bla, bla, bla”. Bueno, el lema se entiende y se puede usar casi en cualquier foro en el que haya un político por medio ¿No?

O no, que a veces no dicen nada. Mire, ya hace once días desde que un perro se electrocutara en una farola en mitad de la avenida de la Constitución y el Gobierno municipal no suelta ni un bla de explicación, ni nada de nada y aquí me tienen, esperando a que se resuelva “el misterio de la derivación que puede matar animales pero no mata a personas, porque las personas van calzadas”, la última gran obra de misterio del Gobierno local. No sé si es que los informes que se preparan para una comisión que nunca llega son muy complejos de realizar, o quizá andan esperando a ver si se enfría un poco la cosa. Ardo en deseos de saber a que técnico le cae el sambenito.

Los que están hablando mucho estos días son los trabajadores de la limpieza viaria de Segovia a los que no paran de abrirles las puertas de los partidos políticos, de repente enormemente interesados en conocer su situación laboral o, quizá, en una nueva grieta en la que hacer cuña sobre el Gobierno municipal. Hubo doblete: reunión con los líderes de Podemos y después con los del PP. ¿Ya le he comentado los muchos asuntos de interés y votaciones coincidentes que se producen entre los grupos municipales de PP y Podemos? Gran arte este de la política.

Otro despliegue de parlamentos es el que está haciendo la Junta de Castilla y León en Segovia. Si la semana pasada enseñaban la lista de actuaciones en los centros de secundaria para iniciar el curso, esta se ha venido el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, para coger de la mano a la alcaldesa de la ciudad y hacer procesión por distintos lugares de la capital en los que se han hecho obras con dinero regional… El consejero hablaba de “planes de futuro” y Luquero sonreía aunque lo que no sé es si también pagó los cafés que se tomaron en un bar de la plaza después de la maratón de fotos bajo los carteles esos de “aquí invierte la Junta”.

Por cierto, aún ando boquiabierto por el juego limpio mostrado por el Ayuntamiento cuando echó un capote a la Junta ante quejas de vecinos por algunos defectos en el asfaltado de la carretera de Villacastín que ejecutó la Consejería de Fomento. Agradecimiento al Gobierno regional, declaración de que “es normal” que se produzcan desperfectos en este tipo de obras y hasta petición de disculpas en nombre de la otra administración. Pues que yo sepa no hay notificación oficial de cambios súbitos en el nombre del encargado de las redes sociales del Ayuntamiento.

Se hace obligado saltar a la provincia, que ha seguido coleando el asunto de las subvenciones para la hostelería de la Diputación que solicitaron el vicepresidente, José María Bravo, y el diputado, César Buquerín. El presidente, Miguel Ángel de Vicente, quiso zanjar el asunto declarándolo “un error” y dejando a los socialistas con la única posibilidad de acudir a los tribunales o dar por zanjado el asunto. Algo me dice que será lo segundo. De paso echó sal a las heridas y sacó a relucir los enfrentamientos internos en el Grupo socialista de la institución provincial.

Me viene de perlas esto para saltar al ayuntamiento de Trescasas, que preside Borja Lavandera, donde se inauguraba este domingo el flamante pabellón deportivo “La Flecha”, casi un millón de inversión sólo del Ayuntamiento, lo que no impidió que se plantara allí una amplísima representación de responsables de la Junta y de la Diputación, respondiendo a la invitación del alcalde, claro. No estaba el secretario del PSOE, José Luis Aceves, ni tampoco el secretario de organización, José Antonio Mateo… No sea susceptible, hombre, que estaban en la protesta de Nava de la Asunción donde se reclamaba la reposición del médico de guardia.

Perdone, me pasa a veces y quizá me lo debo mirar pero se lo cuento: Me ha venido a la cabeza la película aquella de “La gran evasión” en la que el capitán Hilts (Steve Mc Queen) se pasa la mitad de la película en la “neverrra” por intentar escaparse continuamente de sus carceleros…

Disculpe el lapsus. Ya vuelvo al repaso de la semana, que tengo que pasar por Marugán donde su alcalde, Francisco Roque, ha dado la sorpresa anunciando que deja la Alcaldía después de 7 años en el cargo y coincidiendo con su jubilación laboral. Deja la dirección de un municipio en el que hoy hay 160 empadronados más que antes de la pandemia, que no es moco de pavo en una provincia como esta.

Hala, dejo la provincia que ya andará el personal liado en el diseño de belenes —ese concurso moviliza a miles de personas cada año— o haciendo bolas para el árbol de la Diputación y me organizo como pueda para ver las 69 pelis que hay en el programa de Se_Cine, la Muestra que organiza el Ayuntamiento con el personal de Cultura —hace un año, cuando se trataba de sostener a la concejala, Gina Aguiar, la presencia de organizadores externos se proclamaba imprescindible— para sustituir a Muces. 100.000 euros y, la parecer, nada de fiestas pomposas. A ver cómo sale.

Sobre organizaciones… No parece que Segovia Existe, un grupo ciudadano que no oculta sus deseos de convertirse en apuesta electoral en 2023, acabe de arrancar de la mejor manera. Si hace meses trataron de situar en sus filas al exalcalde, Arahuetes, y el abogado les despachó mediante un comentario en Facebook, ahora han sido la plataforma “Segovia viva” y “España vaciada” los que han proclamado que nada tienen que ver con el grupo de aspirantes a candidato. Muy bien, muy bien encarrilado no parece que vaya el proyecto. Si se endereza se lo contamos.

Estas cosas funcionan, por ejemplo, contando con la unidad de la gente, como ocurre en Jaén, donde otra plataforma ciudadana ha logrado que un juzgado de Madrid admita una denuncia por presunta irregularidad en la designación de Córdoba para la base logística. ¿Sabe? Por un momento se me ha pasado por la cabeza la loca idea de que hubiera que repetir aquel proceso de elección y lo peor es que ni en ese sueño me sale que haríamos bien lo de nuestra candidatura…

Hala, le dejo que he juntado 120 eurillos para pagar la multa —sale más cara una hora de moto de agua en una playa de Levante y esto es más divertido— y me quiero dar el capricho de pasear por “todo lo alto” del Acueducto, como hizo el otro día un turista para realizar algunas fotos de la ciudad desde esa magnífica atalaya. Pues nada, a esperar no sé qué normativas y ordenanzas que iban a ser terriblemente duras y para ayer…

Esto… La covid no afloja, sino lo contrario. Cuídese, por favor.