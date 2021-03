Si no fuera porque es sabida la extrema dificultad de los socialistas para relacionarse con el ejército —los polvos siempre acaban dejando lodos y aquí ha habido empeño en generar abundantes calimas desde 2003 y así nos va— pensaría que el secretario del PSOE, José Luis Aceves, trataba de mantener cierta marcialidad en la foto publicitaria enviada por la Alcaldía de la reunión mantenida con el Jeme, general Varela. Luego vi que el diputado no pasaría la revista: chaqueta abierta, apoyo sobre un sólo pie, nula marcialidad… Seguro que se acuerda. Cuando el 5 de febrero este periódico le contaba que Córdoba se llevaba el Centro Logístico de Defensa, una alcaldesa Luquero, muy seria y con cara de enfadada, advertía que había pedido una reunión “urgentísima” con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para exigir explicaciones y si era necesario, deshacer ese entuerto. Bueno, pues un mes y medio después ha sido el general del Ejército —cierto, no hay cargo más alto en la carrera de las armas— Javier Varela, el que se ha encargado de despachar a los segovianos. Hay grandes compromisos tras esa reunión, que quedó claro que existe “la posibilidad de estudiar la viabilidad de implantar en las dependencias de la actual Base Mixta algún proyecto”, ahí es nada. ¡Chincha, Córdoba, que el premio gordo estaba oculto! Creo que el general preguntó después si alguien quería más azúcar en el café y regaló algunos pines a la comitiva segoviana.

Bueno, hablando de militares. Esta semana te podías encontrar a un buen número de miembros de la UME haciendo prácticas en el Eresma., tanto en la parte de las aguas tranquilas como en la que están más movidas. Bueno, pues ya está. Puede que hacer una pista americana al lado del río sea un interesante proyecto de esos de la “posibilidad de estudiar la viabilidad…” aunque claro, habrá que discutirlo con Palazuelos de Eresma, que albergó a los militares.

No ha sido la mejor semana de los mandatarios municipales, que Luquero se ha visto en el trance de realizar la “injusticia” de revocar la delegación de Cultura a Gina Aguiar, al parecer imposibilitada para trabajar allí por el “escarnio, acoso y dudas” a las que estaba sometida desde que el juez afeó eso de trocear contratos y adjudicarlos a dedo. Vamos, que la concejala estrella fichada exclusivamente para dirigir Cultura ha dejado el cargo porque salía en los periódicos. Pues nada, se centra en Turismo —esta la heredó tras la salida de Claudia de Santos— y aquí no ha pasado nada, pensará la regidora. Veremos, que en la oposición no han quedado muy satisfechos. Por cierto, dicen en los mentideros que en el PSOE local hay cierto malestar hacia la propia alcaldesa por la gestión de las últimas crisis y que hace tiempo que ya no suenan clarines y fanfarrias cuando se incorpora a las reuniones de partido. Ya me fijaré un poco más y le cuento.

Claro, que para nervios de los gordos, los que están sufriendo en el PP regional con lo de la moción de censura al Gobierno de la Junta que se debate este lunes. A ver si lo explico: si aparecen unos cuantos tránsfugas de Cs, al PSOE le saldrían las cuentas para imponerse, pero los de Tudanca dicen que no quieren ganar “a cualquier precio”, aunque se han pasado la semana animando a los de Ciudadanos a “hacer lo correcto”, que según ellos es votar “sí” a la moción, aunque esa no es la dirección del voto marcada por el partido y se ajusta a la definición de transfuguismo… Hay nervios, que el viernes se marchó del grupo, para pasar al mixto, la procuradora por Salamanca, María Montero, (caramba, parece que Mañueco no tienen demasiado predicamento en su tierra donde le aprietan los suyos, los de Ciudadanos y los del PSOE) y el resto de los procuradores naranjas han estado muy callados este fin de semana. Bueno, no. Marta Sanz, la procuradora por Segovia ha dicho por ahí que no teme que el triunfe la revuelta aunque no tiene mérito, que la de Cuéllar es del entorno directo del vicepresidente, Francisco Igea… Lo dicho, hay nervios.

Supongo yo que a los hosteleros de Hotuse-Aihs les gustaría que desalojaran a Fernández Mañueco de la presidencia. Acuérdese de que le han nombrado persona no grata en los bares. Están belicosos en la asociación donde cada vez se ocultan menos las fricciones con la Federación Empresarial (Fes) de los que dicen que sólo apoyan a los hosteleros del centro de la ciudad. Pues eso, que tiene pinta de que habrá papeles de divorcio para formalizar el alejamiento definitivo y que los de la asociación prefieren volar al margen de la federación. Cosas de empresarios.

Y de músicos —de los que se acuestan a las ocho y de los otros— es el asunto del estudio de grabación que se ha montado en el teatro Juan Bravo, el primero de carácter público en Segovia y en el que, ojo, tienen preferencia de uso los músicos de la provincia y los que hagan folclore, que la capital no debe ser cosa de la Diputación. En fin, ya buscaremos la fórmula mis amigos de mi banda —si, hombre, tengo una banda de Rock & Roll. Un capricho de juventud— para hacernos nuestra maquetita triunfadora en el nuevo espacio.

Otras cosas: si ha tratado de coger un transporte público —siempre hacia el Norte, claro. Para un segoviano el Sur no existe— habrá notado la presencia de policías haciendo cumplir el cierre perimetral de este puente de San José que ha dejado al personal sin playa, ni mascletá, ni escapada de finde. ¡Haberse hecho alemán, hombre, que a esos si que se les deja entrar y salir de las islas sin problemas, o gabacho de fiesta por Madrid! No me pida que se lo explique porque no voy a saber hacerlo y temo que un epidemiólogo tampoco. Supongo que es porque algunas economías si pueden reactivarse por mucha pandemia que haya y el resto no. No se, no me haga mucho caso.

Y puestos a buscar cosas inexplicables, ya al final de este texto permítame dejar rodar una lágrima sobre su pantalla por la incomprensible muerte de José Luis Huertas, uno de esos acontecimientos que hacen que uno mire al cielo con rabia y cara de interrogación y lo haga muchas veces seguidas y mascullando. Pasaremos mucho tiempo rellenando los huecos que, de repente, Huertas ha dejado vacíos. Desde el jueves me duele aquí, como dentro del pecho y el peso del aire me oprime la cabeza confundida. Buen viaje. Sé que lo hará a pie y disfrutando del camino, como toda la vida.

Y a usted, lo de siempre. Cuídese.