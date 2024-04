17 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha comunicado en rueda de prensa que las mejoras en el emplazamiento del antiguo regimiento, donde este año se ubicará el recinto ferial, supondrán un costo de más de 200.000 € para las tareas de desbroce, demolición y otras intervenciones. Tareas que se llevarán a cabo durante estos dos meses para que las ferias puedan trasladarse desde La Albuera a este nuevo, aunque provisional, emplazamiento.

El alcalde ha defendido que “las obras son necesarias para que Segovia cuente con un recinto ferial acorde a sus necesidades, aunque sea de manera provisional”, ya que desde el ayuntamiento se pretende trasladar el ferial a áreas cercanas al CIDE. Sin embargo, esta propuesta no ha prosperado este año debido a su proximidad a Baterías y a la necesidad de documentos burocráticos para iniciar los trámites.

Mazarías ha hecho hincapié en las reuniones mantenidas con los feriantes, las cuales llegaron a buen término y contrastan con las declaraciones emitidas por algunos periódicos de la capital, donde los feriantes planteaban la posibilidad de no acudir al nuevo lugar y expresaban su preferencia por La Albuera. Un emplazamiento como La Albuera, que ya fue objeto de debate el año pasado, cuando los mismos feriantes aseguraban que no regresarían. “Nosotros no tomamos la decisión hasta que no hablamos con ellos. Ellos fueron los que dijeron que era un espacio excelente”, insiste el regidor.

Los planes del ferial han puesto pie de guerra a los vecinos de Blanca de Silos que no dispondrán de los aparcamientos que desde el ayuntamiento habían habilitado en los patios del regimiento. Mazarías ha querido aclarar que “evidentemente las molestias son inevitables y pedimos disculpas y paciencia. No obstante, para el momento de las ferias quiero recordar que ya habrá concluido la primera fase de la obra de Blanca de Silos”.

Mazarías destaca el potencial del recinto del regimiento, afirmando que “se podrán llevar a cabo numerosas actividades” una vez finalicen los trabajos de mejora y concluyan las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro. Estas actividades podrían abarcar desde eventos deportivos y culturales hasta el uso del espacio como estacionamiento disuasorio durante los periodos de mayor afluencia a la capital. “Esta intervención no cierra ni limita los planes previamente establecidos para la finca. Incluso en el caso de optar por mantenerlos, una decisión, que actualmente no está encima de la mesa del gobierno municipal”, concluye Mazarías.