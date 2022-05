(Ana Guerra actuará en el concierto inaugural de las Fiestas de Segovia, el 18 de junio.)

Pues si, llegando junio nos da por escenificar actos que al final son asuntos tradicionales. Por ejemplo, las que tienen que ver con las fiestas de la ciudad. Se confirmó esta semana el cartel de actuaciones musicales tal como se lo contaron aquí (a este periódico también le gusta mantener algunas costumbres) y a fecha de hoy la única intriga es saber en qué parte del barrio de Nueva Segovia piensa meter el Ayuntamiento el conglomerado de escenarios y equipos que acompaña a la orquesta Panorama, uno de los platos fuertes (y caros) del entretenimiento musical de las fiestas. Por cierto, nada indica que se haya preparado una edición de La Noche del Teatro.

También hemos conocido las caras y nombres de los adolescentes y jóvenes que representarán a sus barrios durante las fiestas. Hay 16 féminas y un solo varón así que lo de la paridad no avanza en este apartado en el que el pretexto habitual es señalar que “no hay chicos que quieran hacerlo”… Esta tradición sí se mantiene sin quejas de nadie.

A traje de segoviano, a fiesta arraigada, me suena también la celebración del Día de la Tierra, que este año tiene el día “gordo” de festejo en el Escorial, perteneciente al Sexmo de Casarrubuios… Ya, ya se que usted, como yo y como la mayoría de la población está poco al corriente de la fiesta e incluso de la entidad profundamente arraigada e importante que es la comunidad de Ciudad y Tierra pero… ¡Ay, aquellos tiempos en los que el territorio de Segovia llegaba hasta Navalcarnero!

Hala, ya me he acercado al Ayuntamiento así que me meto en faena que no todos los días se marcha un alcalde como hizo Clara Luquero. Anduve por el graderío donde me encontré a una amplia representación del PSOE con Adriana Lastra, la vicesecretaria federal, encabezando el grupo. Pude ver a algunos “concejalables” —el palabro no suena bien pero me vale para señalar a algunos de la lista que en julio pueden tener acta de concejal, como María Antonia Sanz (número 15), que está calentando en la banda a la espera de ver si sale o no a jugar Javier Serrano (número 14), que no estaba— sentados en la grada. Me han dicho que la Alcaldía cursó algunas “invitaciones” telefónicas animando a asistir como público a algunas personas, supongo que con la idea de que si uno está agradecido por el trato recibido no debe decir que no y ayudará a llenar la grada. Vi por allí a Esther Santos, la presidenta de la federación vecinal Fedasve y de Santa Eulalia pero dice, muy alto, que estaba allí a título personal pese a estar acompañada también por la secretaria de Fedasve. También vi a un buen número de funcionarios y trabajadores de las concejalías “favoritas” de Luquero, Cultura y Turismo. El resultado de la sesión, ya lo conoce.

En la Diputación la cosa está más estable y en el pleno se aprobó el reparto de 1,6 millones para obras directas en los pueblos. La oposición dice que las partidas asignadas a algunos pueblos están muy bien pero que otras, las que no les gustan, “amagan al clientelismo”, que es una frase sonora que llama la atención aunque no complete acusación alguna… Mire, lo que me duele de verdad de aquella sesión es que se haya eliminado la partida con la que iban a sufragar la paga extra que se da a los que se jubilan en la Diputación, que el premio se ha suprimido por ley. Espero que mis jefes no lean esto y no me hagan la misma que lo suyo es empresa privada…

Por la provincia tengo que hacer parada en el Real Sitio, donde se ha presentado el Mercado Barroco, una cita que tiene ganada la etiqueta de tradicional con la que se espera atraer a unas 30.000 personas el próximo fin de semana. También me detengo en el Espinar para sumarme al homenaje a Protección Civil de allí. ¡Anda! Tengo que preguntar si los de Protección Civil de Segovia van a aparecer en las fiestas o que… Y la última parada, en Cuéllar, donde ya hay adjudicataria de la organización de los festejos taurinos y encierros, la empresa “Toros Tierra de Campos”, creada este mismo mes.

A ver, comienza a ser una costumbre que cada cierto tiempo se anuncie desde la Junta que se va a establecer el bono del 25 por ciento para los usuarios recurrentes. Hombre, es que hace ya un año se publicitó como “inminente” y al final uno se lía con tanto anuncio…

Acabando. Primero, con una felicitación, a la arquitecta, Susana Moreno, elegida decana del colegio de Castilla y León Este y a Alberto López que se pone al frente del colegio prode Segovia. Deseos de éxito para los dos. Segundo, con la tristeza de ver como el Balonmano Nava confirma una mala temporada y acaba descendiendo a la división de Plata. Esperemos que regresen pronto a la máxima categoría.

Esto… Ya es 30 de mayo… Si quiere nos vemos en los Jardines de Palacio. ¡Viva el rey Fernando! (El Santo).