Bueno, pues ya sonó. El PSOE parece haberle cogido el gusto a eso de renovar sus candidatos a la Alcaldía dándoles un año de rodaje después de que el quemado se marche con los ojos arrasados y “por motivos personales”. Luquero sollozaba el viernes su marcha de la Alcaldía de Segovia y despejaba las dudas, si las hubiera habido, sobre el nombre de su sucesora, Clara Martín, a la que llevaos viendo hasta en la sopa los últimos meses. Bueno, pues fin de la era Luquero. (Caramba, no se me ocurre decir nada sobre “la era”). Mientras, los socialistas se conjuran, entran literalmente en campaña y se disponen a crear en vivo y desde el Ayuntamiento su nuevo proyecto.

Pues nada, suerte a la que sale, éxito para la que entra y vamos a probar esta especie de nueva montaña rusa de emociones, o lo que sea, que viene. De momento, las noticias de la última semana relacionadas con las concejalías de Martín hacen referencia a 36 modificaciones en el Peahis aprobado hace dos años, el ajuste al alza, por los jueces de 113.659 euros más de indemnizaciones a la concesionaria del aparcamiento de José Zorrilla —el coste total de aquella “operación” es de cinco millones, en números redondos— y dos denuncias por subir al Acueducto, de esas que apenas se han puesto en lo que va de año pero que parece que, por fin, se vigilan algo más.

Y si el Ayuntamiento está revuelto, no le cuento la Junta que a la hora de escribir esto Vox andaba poniendo nervioso al senador, Javier Maroto —y a medio Gobierno, el que es del PP concretamente— mientras arranca pétalos a la margarita diciendo que está decidiendo si le aúpa de nuevo a un escaño en el Senado o le deja fuera de la Cámara Alta. Chico, no va a ser fácil esta legislatura en la Junta que a Vox parece que le gusta… ¿Cómo lo digo?… ¿Jugar? Bueno, a ver si este martes se deciden también a acabar la lista de directores generales y me quitan la duda sobre si el “señor Pi” —hoy pongo otra letrita al nombre segoviano que sigue sonando— acaba en el departamento de Gonzalo Santonja… Ya le contaremos.

Por cierto, este lunes ya se ha visto por Segovia al consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas, que ha acudido a Segovia a presentar el Congreso Mundial del Jamón que se celebra aquí del 8 al 10 de junio. El evento debe de ser potente, que en la Ie University, donde se celebraba el acto, estaba también, al fondo, lejos de los periodistas y de la cohorte de políticos, la exconsejera del mismo gremio, Silvia Clemente, esta vez por interés empresarial, suponemos.

Nada, que no salgo de la Junta. Tengo que hablar de la exprocuradora de Ciudadanos, Marta Sanz, o más bien de su hijo, apalizado y pinchado en las fiestas de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), aunque parece que en disposición de una pronta recuperación. Eso le deseamos.

A ver, un par de cosas bonitas. Por ejemplo, que un montón de escolares se junten en la plaza para celebrar el Día de Europa, incluyendo el izado de la bandera. Allí estaba, entre otros, la concejala de Agenda Urbana y Fondos Europeos, Fuencisla Yagüe, precisamente en el día que celebraba su cumpleaños. No, si cuando uno está predestinado a algo… ¡Felicidades! La segunda bonita, también llena de concejales, fue el descubrimiento de una placa del callejero en la rotonda “del Norte” con el nombre propio del sacerdote Domiciano Monjas. Merecida. Luquero va liquidando asuntos y el de las placas y distinciones también. Antes de irse destapará también la de los jardines “Alfredo Matesanz”.

No se me gastan los nombres. Ha habido que rascar, pero ha salido a la luz el del artista imaginero, Francisco Salzillo, firmando una imagen de san Francisco de Asís que está en la iglesia de Villacastín. ¿Ve? Esta si que ha sido una sorpresa que aún anda el personal rascándose la cabeza preguntándose qué hace en Segovia una obra del genial imaginero murciano aquel.

De los que no digo nombres es de los 129 segovianos que han salido de las listas del paro en abril, obviamente empleados en su mayoría en el sector servicios (ya verá cuando seamos industriales, ya), ni de los 70 productores ecológicos que dice el catálogo de la Diputación que hay en la provincia y si podría poner los nombres que se ha avanzado que vendrán al Hay Festival, pero como son muchos, le dejo el enlace y ya lo ve usted con calma.

Lo que me sé de memoria es la plantilla de la Gimnástica Segoviana, que me tiene en un ay para ver si mantiene definitivamente la categoría de Segunda RFEF en la última jornada . Mire, con suerte, hasta perdiendo puede salvarse de la plaza de promoción al descenso. Espero que esta vez el fútbol no sea injusto con la Sego, como dijo aquel, caramba.