13 Comments

La reelección de Javier Maroto como senador autonómico está en manos de Vox, que no ha garantizado aún el voto en favor de la lista única que integra el actual portavoz del Grupo popular en el Senado —junto a Vidal García (PP) y Francisco García (PSOE)— aunque la votación se celebrara durante la tarde de este 10 de mayo. El político afincado en Sotosalbos (Segovia) tenía previsto comparecer a las 17.00 de este lunes en una conferencia de prensa en Segovia junto a la presidenta provincial del PP, Paloma Sanz, para realizar una “valoración de la política autonómica” centrada en la repetición en el cargo de Maroto, aunque a las dos de la tarde llegaba a las redacciones un lacónico mensaje: “Queda desconvocada la rueda de prensa de esta tarde”.

El motivo no es otro, según han confirmado fuentes del PP segoviano, que la incertidumbre creada por los socios del Gobierno regional sin que se conozca con exactitud su motivación. A esa hora, Vox ya había advertido que no desvelará el sentido del voto de sus 13 procuradores hasta el mismo momento de la votación dejando abiertas todas las posibilidades. Con los posicionamientos que sí se conocen, la propuesta de senadores autonómicos no saldría adelante ya que los 31 votos a favor (síes) del PP no serían suficientes para imponerse a los 32 en contra (noes) anunciados por PSOE (28), Soria Ya (3) y Unidas Podemos (1). El procurador de Ciudadanos ya ha anunciado su abstención. Así, están en el aire, además de los de Vox, los tres votos de UPL y el de Por Ávila, cuyas dudas se mueven entre el “no” y la abstención, precisamente por oposición directa a Maroto.

Aunque desde el PP se expresa la confianza en que sus socios acabarán votando a favor de la propuesta cumpliendo los compromisos de ambas formaciones, el nerviosismo ha cundido en las filas populares tras una nueva acción de “tensar la cuerda” llevada a cabo por la formación que lidera García Gallardo cuando la coalición acaba de iniciar la andadura de la legislatura.

La forma de elección no ofrece resquicios ya que sólo cabe votar “Si” o “No” o la abstención. Si Vox vota finalmente “si”, la propuesta saldrá adelante en la primera votación, que requiere mayoría absoluta. Pero si su voto es otro, habría que ir a una segunda vuelta, donde bastarían más síes que noes, aunque esa cuenta tampoco salía este lunes.

Como se sabe, el nombre de Javier Maroto aparece en una lista única en la que también está el popular, Vidal Galicia y el socialista, Francisco García, que también opta a repetir en el cargo. A pesar de ello, el Grupo socialista votará “no” para no respaldar la elección de Maroto.