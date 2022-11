He cobrado una herencia de fin tío en América así que este domingo decidí ir a tomar el vermú en la plaza Mayor. ¡Qué caramba! Tenía pasta fresca y un día es un día. Además, está al caer el puente de la Constitución y luego, con tanto turista uno no está ya tan tranquilo en los bares y restaurantes… Bueno, no sé como será la semana fantástica para el sector que dice el INE que Segovia fue la provincia de Castilla y León en la que más cayeron las pernoctaciones el mes pasado, hasta un 5%. Qué raro que el concejal de Turismo no haya enviado ya nota de prensa para contarlo. Y mire que es rápido Miguel Merino que el otro día rizó el rizo y mando una nota de respuesta a declaraciones del portavoz del PP que llegó a las redacciones ¡Antes que la comunicación escrita de los de la oposición a la que estaba respondiendo!

Era en torno al edificio del Cat, que los del PP dicen que no ven que se mueva nada ahí y los del PSOE que los preparativos para que el Centro de innovación y tecnificación de Alto Rendimiento de la FP van viento en popa… Pero siguen buscando cristalero para acabar la obra. Al hilo salió lo de Quinta Real que la Diputación ha puesto en venta y el palacio de Congresos que sigue parado… En este punto se impone la técnica más depurada de nuestros políticos consistente en decirle al otro eso de “Yo hago las cosas muy mal, pero anda que tu”…

Bueno, que me despisto, que le estaba contando lo de la plaza, que me encontré allí a los de Vox en una protesta contra el Gobierno en la que se juntaron 35 personas, incluidos los parlamentarios nacional y regional, algunos de los presuntos candidatables para el Ayuntamiento capitalino, esposas y esposos e incluso hijos, que era domingo. Pero es que se fueron estos allá, al rincón del norte, a tomar el aperitivo tras el esfuerzo y aparecieron por la calle Real los 200 que habían logrado sacar a la calle los sindicatos. Dice Blázquez, el secretario de CCOO, conciliador él, que están “en guerra” con la Junta. Estos llevaban el respaldo de medio equipo socialista del Ayuntamiento —abro el juego “averigüe qué concejales no estaban”— los de IU, el de Podemos, cargos electos del PSOE y sindicalistas liberados. Yo me lo guiso, yo me lo como, decía aquel.

No estaban quietos los del PP, no crea, que se subieron todos a una terraza —esto ya lo hicieron los Beatles, acuérdese— para reunirse en torno a la mano derecha de Feijóo, Elías Bendodo, que además de los esperados cortes para el telediario dedicados a Sánchez quiso tranquilizar al personal y pareció decir que los de Madrid aceptarán el candidato que se les proponga desde aquí… Lagarto, lagarto, que la que liaron en 2019 fue muy ruidosa así qué, hasta que no lo vea… Antes de Navidad se desvelan los nombres, dijo el andaluz y mientras tanto, nada de especular ni de hacer quinielas. ¿Le he dicho que allí estaba el portavoz municipal, Pablo Pérez, el delegado territorial de la Junta, José Mazarías, por citar a algunos de los populares presentes?

Ha habido pleno de la Diputación, que ya tiene presupuestos aprobados y bien cargados de dinero gracias a la venta (previsible) esa de las fincas de Quinta Real que le decía antes, así que ya sólo falta saber los planes económicos del Ayuntamiento para el año que viene. Sea paciente que estos, por tradición, van algo más despacio. Más cercana, en el ámbito municipal, está la convocatoria de paros parciales, los miércoles, en el servicio de autobuses urbanos y también lo de tratar de organizar lo del mercado navideño para el que está costando encontrar comerciantes que quieran ocupar los puestos. Se habrá fijado que en este Ayuntamiento, los presupuestos participativos tienen poca participación, las ferias del libro tienen pocos libreros de Segovia y para las iniciativas comerciales cuesta encontrar comerciantes…

Hombre, hablando de mercados me viene ahora lo del que se celebra los sábados en la plaza de Toros, donde el personal anda orinando por arbustos y en cajas de corcho por la falta de urinarios cerca y la negativa de Servicios Sociales a instalar allí servicios portátiles, a unos 150 euros a la semana. Voy a saltar a otro asunto que ya todo lo que se me ocurre hablar de este punto no es para escribirlo.

A ver, novedades de lo que fue la Caja. Van los de la Fundación que heredó su Obra Social y su patrimonio y deciden sacudirse la relación con aquella Caja de Ahorros para llamarse desde ahora Fundación Torreón de Lozoya. Pues no me gusta, ya lo digo. La misma Fundación es propietaria del palacio de Mansilla que ha alquilado al IE para hacer ¡otra residencia universitaria! tras obras de las gordas que ya tiene licencia. ¿Se acuerda cuando las empresas compraban edificios en el recinto histórico para hacer hoteles? Pues lo que mola ahora son las residencias estudiantiles.

Tengo otras rehabilitaciones anunciadas que tiene que estar acabadas antes de julio de 2026, que son las de la fuente de la cascada, en la Granja, y la creación de centros de interpretación en los palacios de Riofrío y la Granja, todo por el módico precio de 8,7 millones de euros, con inyección europea, claro.

Hala, voy acabando con la cifra de la semana: en las Hoces del Riaza se han contado 1.175 buitres este año. Y ya que estamos a vista de pájaro, le diré que se han “ajustado” las normas sobre vistas para que se pueda hacer la ampliación del hospital… ¿Se ha fijado que todos los edificios que sobresalen en el skyline de Segovia son de las administraciones nacional o regional? Es que son los que pueden “ajustar” las normas cuando necesitan.

La referencia musical de hoy, dedicada a Irene Cara. Dependiendo de su edad y de lo que estuviera haciendo en los 80, quizá ruede una lágrima por su mejilla…