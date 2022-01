¿Navidades raras? Que no, hombre. Las temperaturas son las de marzo, las familias no se reúnen al completo —llevo cuatro semanas sin ver a mi suegra y mi cuñado y no vea como lo siento— darle a otro un beso casto, en la mejilla, de los otros ni hablamos, provoca la adrenalina del que comete un delito, cantar un villancico en grupo resulta impensable y estamos en precampaña electoral. Todo muy normal, ya le digo.

Hala, vamos por partes. Está el extraño caso de las terrazas de hostelería del recorrido de la carrera de fin de año, especialmente las de la plaza Mayor. Con 19 horas de antelación, un notificador municipal trasladaba en mano a los establecimientos hosteleros un extraño “Bando” —sin membrete y firmado por la concejala de Deportes, Marián Rueda como presidenta accidental del IMD, debía ser que el alcalde, accidental también, Jesús García, no estaba localizable— “informando” de que las terrazas deberían retirarse “en su totalidad” a las 14.00 horas del día 31 para realizar el montaje de vallas y demás. Los hosteleros de la plaza, que a esa hora ya tenían reservas de mesas para multitud de comensales para comer montaron en cólera y celebraron reuniones improvisadas con tintes de asonada. Por allí andaba otro concejal, este de Cultura, Alberto Espinar, al parecer con ánimos de pacificar. Nadie comunicó la revocación de lo dictado en el bando pero los policías locales no recorrieron los bares hasta las 16.00 horas forzando entonces el levantamiento inmediato de las terrazas y sus comensales…

Ya estamos con los flashes esos que sufro. Ahora me acuerdo de aquella cocinera de mi colegio que decapitó a un pollo pero el cuerpo del ave se le escapó y corrió un buen rato sin cabeza y sin dirección previsible…

Bueno, se celebró la carrera con menos de un millar de participantes —nuestras felicitaciones a Sergio Prieto y Sandra San Miguel— sin mayores incidentes. Eso sí, como recuerdo o quizá esperando el día de Reyes, en mitad del Azoguejo, avenida del Acueducto y otros puntos han quedado amontonadas las vallas como aliciente para las fotos de nuestros visitantes.

No es fácil organizarse, que esto es un no parar que requiere decisiones inmediatas. Las carreras y cabalgatas se mantienen en el programa segoviano pero no cesan las suspensiones de conciertos, obras de teatro o programas enteros, como ha ocurrido en distintos pueblos o con eventos como Fogo Rock.

Y eso que cada vez somos menos y vamos camino de poder salir a la calle todos a la vez manteniendo, sin problemas, las distancias de seguridad. Se han caído otros 799 segovianos del padrón de la capital aunque son 185 los que crecieron en el conjunto de la provincia. Si le vale de referencia que el primer nacimiento del año se produjo pasado el medio día del 2 de enero… Mal vamos. ¿Se acuerda del mundo de oportunidades que nos vendieron cuando entró en funcionamiento el tren de alta velocidad, las autopistas a Madrid y Valladolid y otras infraestructuras? Pues será que no hemos aprovechado el asunto y que nuestros políticos, todos —no me obligue a distinguir a uno— han dado claras muestras de su valor y capacidad…

Ya me he metido en el fango. Pues sí, estamos en precampaña y en las sedes políticas, entre polvorón y mazapán, andan preparándose las candidaturas para el 13F. No vamos a tener propuestas segovianistas, tan de moda en otras provincias y lo más parecido es la de Centrados, tratando de reverdecer laureles con el veterinario, Yago Gancedo, a la cabeza. IU y Podemos van juntos esta vez aunque es la coalición la que coloca al cabeza de lista con Carlos Serrano. y en los partidos grandes no espere cambio de aspirantes a procurador, que al parecer “todos lo han hecho muy bien”. Ya después de Reyes nos metemos con esto que, lo reconozco, me da mucha pereza. Será la pesadez de las burbujas.

Si a uno le gusta el aire libre no da pereza salir al campo aunque mire, es mejor prepararse un poco que luego pasa lo que pasa. Por ejemplo, que los rescates en montaña sumaran una treintena el último año. A veces ocurren accidentes pero tener que bajar a alguien que ha subido a las cumbres con mocasines o el jersey del vermú de los domingos o se ha perdido por no haber mirado un mapa antes de ponerse a saltar por los riscos… ¡Eso da mucha rabia, hombre!

A ver, que el asunto me resulta llamativo. La Audiencia ha absuelto a la conductora del bus del accidente ocurrido en agosto de 2018 en Vía Roma, a la que, por cierto, cuando ocurrió aquello se apresuraron a señalar con mayor o menor decisión desde el Ayuntamiento, la empresa y hasta la policía local nada más ocurrir el suceso. Pues la jueza dice que el traslado del vehículo, en marcha y no con grúa, y su estacionamiento, dos días sin precinto, en las cocheras de la misma empresa resultan bastante llamativos y provocan dudas… Pues no digo más, que está en la sentencia. Ya verá como los del Ayuntamiento no tienen nada que decir.

No me voy a olvidar en este resumen de la presentación de la unidad de Radioterapia de Recoletas, lista para que lleguen los primeros usuarios, dicen que antes de mediados de mes. Aquello parecía un ajuste de cuentas: los de Recoletas recordando que se han gastado un pastón y que tienen interés social; los de la Junta anunciando un contrato que retrasa el convenio formal con Sacyl, el mismo que hace unas semanas estaba listo para su firma “inmediata”; y los del PSOE rebuscando en el último minuto entre los préstamos a bajo interés que concede de forma ordinaria el Ministerio de turno para soltar una nota en la que aseguraban que “el Gobierno de España ha colaborado con un millón en la puesta en marcha de la unidad” después de meses de pasividad mientras se tramitaban los permisos. “Nos limitamos a sentarnos a comer palomitas y ver la película”, describía con desparpajo en aquellos días a este humilde comentarista un socialista con cargo. Y no le doy más pistas que prometí off the record justo antes de morderme la lengua hasta hacerme sangre.

Pero qué caramba. ¡Viva 2022! Deseos de felicidad y que no le pille Delta, Ómicrom o la filigrana del cóctel de gripe y covid: flurona. Cuídese que aún queda mucho invierno.