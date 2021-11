4 Comments

No me diga más. Llega usted tarde a nuestra cita semanal porque viene de hacer una maratón de películas de las que proyecta Se_Cine. Si, hombre, la muestra de cine de Segovia que se celebra estos días… Bueno, lo cierto es que el remedo de Muces no está resultando demasiado lucido ni está generando precisamente colas de público —a veces no hay público— ante las salas de cine pero, oiga, que es la primera que hace la Concejalía de Cultura, aseguran que por su cuenta y sin “gurús” de la dirección de eventos. Vale, trajeron un documental en un formato que no admitía el proyector de la sala Expresa2 y no pudo verse… Ya echamos cuentas la semana que viene que ya sabemos que el gasto ha sido de 100.000 euros y algo me dice que el retorno no cubre ni de lejos la inversión… Ardo en deseos de escuchar el balance. Lo mismo sale la Junta entre los culpables, no lo descarte.

A ver, cosas que han pasado. Ah, si, se ha confirmado el crack de los presupuestos participativos por falta de participación y el Ayuntamiento anuncia que a partir de ahora sólo se votará por los grandes proyectos, justo la parte que este año se ha eliminado del proceso, pero, lo dijo la alcaldesa, porque lo quisieron los vecinos que tienen cada idea… Tres ediciones y cuatro años para constatar que el modelo no valía. A ver qué inventan.

No sé si se ha cerrado del todo el asunto de la electrocución de un perro en una farola de Constitución aunque el concejal de Obras ha tratado de hacerlo dando a conocer un informe que han hecho en dos semanas largas los técnicos del mismo departamento que dirige —hay otro externo pero no se sabe qué pone— que ya puede suponer que es totalmente objetivo y viene a decir que falló la maquinaria por ser antigua y los chivatos no detectaron el fallo de un diferencial. El Ayuntamiento, por supuesto, no tiene culpa y nadie se encarga de rectificar las acusaciones que responsabilizaron a los dueños del animal. Feo, muy feo.

De lo que nos hemos enterado es de que el 90 por ciento del sistema de luminarias de la ciudad no tiene certificado que garantice la seguridad de la instalación. El Ayuntamiento no pasa los exámenes obligatorios de los organismos autorizados (OCA) porque ¡No tiene la documentación de las instalaciones! aunque si exige el documento a las empresas. Bueno, pues otra más de incumplimientos desde el Consistorio de obligaciones que si se exigen a los ciudadanos so pena de castigos, multas y sanciones. Acuérdese de la permisividad que reconoció Urbanismo sobre las aperturas de negocios antes de emitir los permisos. Pues otra más.

Mire. Ya sé que sólo entraron para la foto pero en la entrada de los ascensores urbanos de San José inaugurados esta semana hay un cartel que dice que sólo deben entrar cuatro personas pero mire, parece que no era cuestión de que nadie se perdiera la foto que rescato de la edición digital de El Adelantado de Segovia… Bah, se distraerían con la emoción del momento. (O la alcaldesa, los concejales y los representantes vecinales son inmunes a la covid y los carteles, que puede ser.)

Y ahora una de la cuenta de la vieja. El Ayuntamiento no quiso pasar desapercibido en la inauguración oficial de la segunda fase del Campus de la UVa, cierto que diseñada para bombo y lucimiento de la Junta de Castilla y León y de su presidente, así que la Alcaldía lanzó la consigna a todos los concejales gobernantes para replicar, viniera a cuento o no, el mensaje de que los terrenos sobre los que se asienta el edificio educativo los cedió la ciudad y, esta es la buena, “tiene un precio de mercado de 12 a 15 millones”. Y tan pimpirrinquis. A ver… Eso es terreno dotacional donde no se pueden aplicar precios de suelo destinado a edificación y, oiga, ni así me sale la cuenta. Un poco exagerada la tramoya. Los que si son edificables son los terrenos de la zona Sur del antiguo Regimiento, enfrente, a punto de cumplir los 30 años abandonados y sin una sola señal de los edificios de protección que se prometió que se levantarían allí…

El caso es que vino Alfonso Fernández Mañueco y tras saludar efusivamente a Clara Luquero —que el día anterior le había culpado, por enésima vez, de tener a Segovia abandonada, trató de exhibir músculo prometiendo la escuela de Enfermería para ya y zanjando las dudas sobre la finca para ubicar la ampliación del hospital. Para otra inauguración, digo yo que se guardó lo de fijar los plazos para hacer la obra y la dotación económica necesaria. Pues nada. poco a poco, que no quieren que nos atragantemos.

Seguramente no pasó ese día por Padre Claret y claro, no vio las colas de ancianos a la intemperie esperando su turno de vacunación en el local del Centro Covid, donde caben, a empujones, cuatro líneas de vacunación. Si es que se le quitan a uno las ganas, hombre. Creo que esperaré a la repesca para pincharme. Le quitan las ganas a uno, hombre ya.

A ver qué hacemos con el fútbol que resulta que la Sego ¡Y el Unami, en un hito histórico! tienen pendiente jugar la Copa del Rey contra sendos equipos de Primera… si hubiera luces en la Albuera que garanticen la retransmisión televisiva, aunque el Ayuntamiento dice que no está para inversiones fijas o siquiera para alquileres puntuales de bombillas… Entre usted y yo, he oído que, bien organizado, jugar esos encuentros en un campo de fuera de Segovia puede acabar garantizando algunos ingresos interesantes para los dos equipos de Segovia aunque es verdad que sería un fastidio para los aficionados… El lunes que viene le cuento qué deciden al final.

Hala, le dejo que al final me pilla una nevada gorda y me toca quedarme en casa de mi hijo, con mi nuera y mire, prefiero esperar a Navidad para pasar el trago. Por cierto ¿Ha hecho ya acopio de regalos, turrones y cava? ¿Tiene ya en la nevera la carne de los 17 que comen en su casa en Nochebuena? Pues no se despiste mucho que no hay más que señales de que la oferta puede ser reducida en esos días.

Luego no diga que no se lo he advertido.