Que no se pase la paella

Pues ya puedo decir que la nueva alcaldesa lo es formalmente, que ya está a disposición de los ciudadanos la foto de Clara Martín metiendo la paleta en una paella en preparación, la imagen básica de la comunión de cualquier regidor con los ciudadanos. Ya le advierto que nos esperan fotos de esas a patadas “con la gente” con todos los concejales de todos los grupos pugnando por entrar en el cuadro. Por cierto, se quejaban los concejales del PP (y de otros grupos) de que aparecen poco en las fotos “oficiales” de actos de los que llaman “de representación”.

Me fijaré, que andan las organizaciones vecinales muy activas. Sin ir más lejos, este lunes hay una asamblea abierta en San Lorenzo y esta semana pasada se celebró en San José un debate sobre la estación de autobuses con todos los portavoces municipales organizada por Fedasve. Me refería antes a la foto de la paella montada en Nueva Segovia con motivo del Día del Barrio en el que, entre otras cosas, se premiaron las “bastantes cosas que hicieron” por el barrio la exconcejala, Paloma Maroto, sin acta desde 2019, y la exalcaldesa, Clara Luquero, sin bastón desde hace menos de un mes: “Vecinas de honor” las nombraron.

Hablaba de títulos y no me puedo olvidar de los que reciben los alumnos de la Academia de Artillería cuando acaban su formación en Segovia y se llevan el diploma de “segovianos honorarios”. Para celebrarlo también hicieron fiesta —otra tradición— en los jardines del Alcázar, donde también se vio a varios concejales… Muchos de los asistentes dicen que subieron andando al acabar la fiesta, que los taxis andaban con jaleo esa noche.

Digo yo que estarían cubriendo servicios a Palazuelos de Eresma, donde las fiestas de San Antonio, y la Huella, atrajeron a montones de adolescentes encantados con ir “a Pala” y a atribulados padres con cara de sueño recogiendo cargamentos de chicos a deshoras (para los padres, no para los chavales). Por cierto, menudo enfado el de los peñistas con la concejala de Fiestas , Elena Rincón, por el traslado “unilateral” de las casetas a pleno centro del pueblo. Expresaron su malestar dando la espalda al alcalde durante la lectura del pregón inaugural. Luego siguió la fiesta.

Ojo, que vienen las de la capital y ya le han advertido en este periódico que el programa carga sensiblemente hacia las músicas nocturnas y multitudinarias para malestar de algunos vecinos del recinto amurallado, donde se centra la cosa todo el tiempo menos el día que la Panorama meterá en Nueva Segovia a unas 5.000 personas, se calcula. Sobre el cartel de conciertos pues hombre, que quiere que le diga, no es que sean grupos de primerísima línea o de plena actualidad —quizá los Go Roneo, pero la banda se ha roto en pleno calentamiento— pero a cambio hay varios que se manifiestan comprometidos a fondo con el feminismo, otros se declaran “muy de izquierdas”, algunos tienen sus letras plagadas de reclamaciones de “justicia social”…

A ver, que no todo son fiestas aunque quizá si tendrían que hacerla en la Federación Empresarial Segoviana (Fes), donde han “recuperado” las agrupaciones de transporte y construcción, después de 30 años al margen de la organización patronal. Pues un puntito que suma el presidente, Andrés Ortega, en las batallas por aglutinar la representación empresarial de la provincia.

Si parecía más festivo el recibimiento que le prepararon al Rey en la inauguración de Imperdible05, la muestra de proyectos innovadores, donde le hicieron meterse entre centenares de chavales llegados de toda la provincia en autobuses de la Diputación. Felipe VI aguantó el tipo, los saludos y los gritos. Eso si, eran escolares, que los bachilleres ya tenían bastante con las pruebas de la EBAU a las que estaban llamados 700 alumnos y a la que, por primera vez, se podía acudir con un “cate” en el expediente.

Ya me he metido en cosas de temporada y, sin frivolizar un ápice meto en este apartado los accidentes de deportistas o excursionistas en las montañas y campos segovianos. Cuatro ciclistas han requerido auxilio por otros tantos accidentes en la última semana con movimiento de ambulancias, helicópteros, guardia civil, bomberos… ¡Hombre! Sigue avanzando el plan de la Diputación con doce parques de bomberos en la provincia, diez de ellos nutridos con voluntarios y diez millones de inversión, el precio del “divorcio” entre la administración provincial y la de la capital, que perderá el monopolio del servicio.

Más asuntos de temporada que me sale el regreso de los delincuentes dedicados al hurto, que han multiplicado su actividad en Segovia en el último año en una especie de “vuelta a la normalidad” tras la pandemia, que los autores saben que los hurtos son “baratos” frente a la Justicia. Como muestra un botón: la subdelegación del Gobierno explicaba que esta semana se había pillado a cuatro personas que hurtaban joyas al descuido en pleno centro de la ciudad. La nota no hablaba de detención y sólo explicaba que los miembros de la “banda organizada” habían sido “identificados”.

A ver, el deporte también anda coleando, con fuerza, estos días. Por ejemplo, los equipos de Unami y Turégano se disputarán una plaza de ascenso a Tercera RFEF, después de quitarse de encima a sus rivales en las semifinales del playoff de ascenso. ¡Qué compromiso! Si yo deseo el éxito para los dos, a ver cómo lo hacemos…

Y para el final he dejado lo mejor, que hay dos segovianas de Apadefim Fundación Personas, Celia Mesonero y Tamara Maldonado, que integran la plantilla del equipo vallisoletano Rugby El Salvador que se ha proclamado campeón del mundo de Rugby inclusivo femenino en un torneo celebrado en Cork (Irlanda). Nuestro aplauso a ambas y a todo su equipo.

Me gustaría poder decírselo, de verdad, pero no tengo ni idea de si hoy toca o no que pongan multas en Ildefonso Rodríguez y Domingo de Soto. Usted verá si quiere probar suerte.