5 Comments

Cambios en el cartel de conciertos de las Ferias y Fiestas de Segovia, con la inesperada caída del cartel de los segovianos Go Roneo, cuya actuación estaba prevista para la noche del domingo, 19 de junio, en plena plaza Mayor. A cambio, el departamento de Cultura ha optado por la contratación de Mr. Kilombo, la banda liderada por el madrileño, Miki Rodríguez.

La de Go Roneo era una de las actuaciones más esperadas del programa de fiestas, en el que se incluyen varios conciertos de grupos segovianos. Sin embargo, en las últimas semanas la banda habría entrado en crisis, tanto que sus miembros se han planteado la disolución definitiva del grupo, según ha podido conocer acueducto2.com, si bien se espera que el propio grupo emita un comunicado en las próximas horas para explicar los motivos de su renuncia a la actuación en las fiestas segovianas y también la situación actual de la banda, que cuenta con miles de seguidores de sus temas en redes sociales.

El concejal de Cultura, Alberto Espinar, ha reconocido la caída del cartel de la banda segoviana por decisión de los propios músicos pese a lo cual, el Ayuntamiento no se plantea reclamar ninguna compensación a los músicos, mientras que “con la premura de tiempo por las fechas en las que estamos” ya ha buscado una actuación alternativa para ese día que, según los datos que maneja este periódico será Mr. Kilombo, una banda cuyo caché “es muy similar” al grupo segoviano, al que se había contratado por “algo más de 8.000 euros“, siempre según el departamento organizador de las fiestas.

Mr. Kilombo es la apuesta liderada desde 2010 por el músico Miki Rodríguez, que bajo la etiqueta genérica de “rock” aúna sonidos de rock, samba, reggae o ska, con composición del propio Rodríguez. Aunque incluyen éxitos anteriores como la conocida “Sinmigo” y otras, sus conciertos en este momento se basan en su último disco, el quinto, bajo el nombre “Cortocircuito“, lanzado al mercado justo antes de iniciarse la crisis sanitaria.

La web oficial de Mr Kilombo no refleja aún el concierto en Segovia (19 de junio, 22.00 horas) aunque sí un calendario con 15 conciertos —dos de ellos en Castilla y León, Soria y Toro (Zamora)— comprometidos hasta el próximo 2 de diciembre cuando está prevista su actuación el la sala madrileña La Riviera.

La despedida de Go Roneo en redes

Por su parte, el grupo Go Roneo ha emitido una nota en sus redes sociales en la que pide disculpas al Ayuntamiento y a otros festivales “que habían confiado en nosotros” tras confirmar la “paralización sin fecha de vuelta” de la actividad de la banda, matizando que no se debe “a pereza, falta de ganas, ni malos rollos entre nosotros”. Además, subrayan que “el grupo no volverá a estar en funcionamiento hasta que los cuatro encontremos el momento ideal para dedicarle el esfuerzo y el tiempo que merece”. Los músicos anuncian en el mismo comunicado la publicación de un recopilatorio de temas a modo de “regalo” de despedida.