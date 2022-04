Justicia para Íñigo

Estoy contentísimo desde el jueves, cuando se ha dispuesto que haya sucesión para el Conde de Cuadro de Alba —la cosa viene de 1835— en beneficio de Íñigo Montoya. No sé si será el mismo de “La princesa prometida” pero se lo merece, seguro. Resulta que su tío le pasa el título y mire, que uno se queda como más tranquilo sabiendo que la nobleza sigue teniendo nobles que hereden a otros nobles. Ojo, si se pagan los impuestos correspondientes, advierte el BOE…, que ese mismo día traía también la rehabilitación del título de Marqués de Villabrágima.

En otro Boletín, el de la provincia, se publicó en su día el reglamento de protocolo, honores, distinciones y ceremonial en el que se aclara que el repostero lucirá en el balcón del Ayuntamiento “todas las fiestas nacionales”, así que no se extrañe de verlo ya colgado con motivo de la Semana Santa y extráñese de no verlo en otras fiestas del calendario. Si, ya sé… los ayuntamientos son laicos pero mire, a fecha de hoy la Alcaldía comunica como previsión de “actividad de los concejales” la asistencia a procesiones o traslados de pasos. Habiendo gente no es justo separarse de la imagen que todos miran ¿No?

Es importante esto de los símbolos que a veces vamos cortos de memoria. Paseaba por la exposición, en la Academia de Artillería, de banderas históricas de España cuando dos muchachos que decían que eran universitarios comentaban cerca de mi —cierto, arrimé la oreja— lo “raro” de esa bandera entre las expuestas que tenía una franja morada en lugar de roja… Pues nada, a seguir reformando la educación que va bien la cosa.

Ya que ando por instituciones militares salto de la Academia a la Base Mixta, que acaba de estrenar jefe, el coronel García Santiago, que en su primera comparecencia vino a decir que en el PCMASA se seguirá trabajando… hasta que se deje de hacerlo, que no tiene ni idea de cuando será lo cierre definitivo y que si sabe algo, ya nos lo dirá porque Defensa es muy, muy transparente. Sin novedad en el cuartel, mi coronel. A la espera de órdenes. (Aquí suena un taconazo).

Si hay que buscar novedades es en la Junta de Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco ya es presidente otra vez gracias a los votos de sus nuevos socios de Vox. Una de las grandes novedad, parece, es la “partición” de la que hasta ahora era sólo una consejería, la de Fomento, que ahora serán dos; Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por un lado, y por otro, Movilidad y Transformación Digital. Chico, y no han dicho aún el nombre de los consejeros… ¡Qué nervios!

A ver, cosas que perduran. Por ejemplo, Titirimundi, que ya tiene nueva edición que se presentó la semana pasada con participación de los representantes en Segovia de las administraciones que sustentan el invento… Ya había hablado Luquero, cuando el delegado de la Junta, José Mazarías, se despachó soltando las cifras aportadas este año desde la región (69.000 euros) y que los títeres se llevan la mayor aportación de Cultura en Segovia —se le olvidó decir que es 30.000 euros más bajo que en 2020— mientras la alcaldesa arrugaba el entrecejo y se removía inquieta en su silla sin poder dar respuesta… No se preocupe, son pequeñas puyitas que se clavan los políticos de vez en cuando para diversión del espectador, no lo niego.

Lo puede ver también cada vez que se habla de la autopista AP6 y sus peajes, de nuevo objeto de bronca entre PP y PSOE. Los del PP preguntaban a la ministra Sánchez si se bonificaría el tráfico por la autopista para reducir los vehículos en la travesía de San Rafael y la ministra respondía que eso es muy caro y que no se puede hacer porque está “fuera de un alcance razonable”. Luego optó por recordar que la concesión de los peajes se hizo bajo gobiernos de Aznar… Ah, el resultado es que seguimos igual que toda la vida: la travesía llena y el peaje, entre los más caros de España. ¡Y que discutan!

Por esa vía entrará gran parte de los turistas que vendrán a Segovia esta Semana Santa, de los que ya henos visto una avanzadilla este fin de semana. Nos congratula volver a ver a los visitantes —¡Que alguien haga algo con el paso de peatones de la cuesta de San Juan, por favor!— aunque es bueno que los responsables de Turismo sepan que la “recuperación” del sector no es un caso aislado en Segovia sino que se está produciendo en toda España… No es por aguar triunfalismos ni restar méritos, que seguro que la promoción de las torrijas ha sido un impulso definitivo, pero ya sabe que la justicia es aquello de “dar a cada cual lo suyo” ¿No?

No llegará la actual oleada de turistas, ni las inmediatamente siguientes, a ver arreglado el eje Marqués del Arco-Daoiz, para el que el Ayuntamiento tiene más de 900.000 euros tras lograr la subvención de Europa para dejar aquello para revista. No tenga prisa: hay que licitar, encontrar adjudicatario, que logre los materiales necesarios y que ejecute la obra, calculada en 15 meses… Sea paciente que últimamente, tener el dinero no garantiza que se hagan las obras. A ver si encontramos algo de dinerete para quitar el famoso poste ¡de telégrafos! de la esquina de Vía Roma con San Gabriel que en unos meses ha subido el precio de su retirada casi al doble, según ha tasado Correos. Ya vamos por 70.000.

Y ahora, dos del Acueducto: por un lado, ya sabemos que arrancar la vegetación que crece en los sillares costará 48.000 euros, además de los 3.000 que ha cobrado el experto por realizar la memoria. Si, ya sé que el Acueducto preocupa mucho pero mire, en el Ayuntamiento “no saben”, de momento, cuando se podrán hacer los trabajos. La otra de la obra romana tiene que ver con el inicio de las obras del centro de salud de Nueva Segovia, que van a mirar con mucho cuidado no sea que aparezca en el sitio en el que se van a hacer los cimientos del inmueble el canal del Acueducto en su camino a Segovia. Qué quiere que le diga, hasta que no vea levantado el primer piso no doy por seguro el ambulatorio ese. Llámeme pesimista pero hay obras que parecen gafadas…

Venga, no le entretengo más, que seguro que tiene cosas que hacer, aunque sólo sea siguiendo el amplio programa de la parte religiosa de la Semana Santa. Bueno, y de la pagana también, que seguro que tiene sus planes. Sea moderado.