Creo que ya se lo he comentado varias veces pero insisto. Será cosa mía pero si usted me nombra la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a mi me viene a la cabeza instantáneamente un edificio viejuno de pasillos eternos, suelos gastados, techos altos y olor a amoniaco y lejía… Viejo, todo muy viejo. Oiga, que lo mismo no es así, pero a la vista de que al organismo gestor de las aguas le pilla siempre el toro y cada decisión que toma se vuelve eterna y casi siempre ineficaz, da igual que sea cuando hay sequía o cuando hay exceso de lluvias, pues uno se forma estos cuadros en la cabeza.

Si, me parece lógico pedir que una entidad que se dedica a gestionar y regular las aguas sea capaz de prever con eficacia un deshielo acelerado, más teniendo anuncios y predicciones sobre esa eventualidad encima de la mesa, y no pasarse los días previos con el Pontón hasta los topes de agua (bueno, con 0,3 hectómetros para llegar al borde durante la semana anterior). Llámeme loco. En estos asuntos me suelo fijar en el papel de las administraciones: está la local, manteniendo la tradición de negar desde el minuto uno que el agua entrara en la Casa de la Moneda donde, por cierto, lo que se impidió fue la entrada de fotógrafos de este y otros medios. Dice la alcaldesa (lo hace siempre, justo después de que el agua anegue todo) que la Casa de la Moneda se hizo para inundarse… Pues si la cosa es así no parece muy lógico poner un restaurante al lado del río. ¿No?

Bueno, si es por políticos en posturas imposibles para defender el puesto, el premio de la semana es para la Subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, capaz de defender como buena la actuación de la CHD o el “despiste” de la Guardia Civil a la hora de colocar los límites de la provincia en Navacerrada o hasta negar que se mandara dar la vuelta a los segovianos hasta que conoció personalmente a quien se vio en esa situación… En organismos más restringidos consideró sin ambages que la apertura del alto a los madrileños, saltándose el confinamiento tenía alguna lógica e incluso que los segovianos, en justa correspondencia, tendrán que cuidarse muy mucho en entrar en Venta Arias si suben al puerto… Pues nos llevamos el termo. A ver si nos aclaramos: hay cierre perimetral de las comunidades y las excepciones, para que lo sean, tienen que publicarse en el BOE. Pues eso.

Venga, más de administraciones. Ahora dice Francisco Vázquez, el vicepresidente de las Cortes regionales, que habrá radioterapia el año que viene por convenio con la empresa privada y que en los presupuestos habrá más dinero del que ponía al principio para esta cuestión. Bonito equilibrio que parece un tanto apresurado. La alcaldesa que, como todos los segovianos se ha hartado de reclamar más dinero en presupuestos para el acelerador, reaccionó como enfadada cuando se enteró de la nueva posibilidad reprochando que “La Junta se enmiende sus presupuestos”, aunque eso significara exactamente lo que había reclamado la semana anterior. ¡Qué rara es la política, chico!

De lo que no hizo ningún comentario es del informe del arquitecto municipal que niega la posibilidad urbanística de permitir la creación de un centro de atención primaria para enfermos de covid en una nave del polígono el Cerro. Bah, no será importante, salvo que haya una tercera ola, claro. En ese caso dice la Junta que tiene “Plan C”. Pues como sea como el A y el B vamos buenos.

Espacio para la Cultura. De entrada, muy serio, la llamada de atención en forma de réquiem de los trabajadores en la actividad cultural en Segovia, unas 200 personas, que salieron a la plaza Mayor para lamentar la defunción del sector más allá de la actividad en las administraciones, que ya se sabe que no llega a todos, más bien a unos pocos. Nuestro apoyo.

Luego está lo de la Fundación Juan de Borbón y el dinero que ponen los patronos. Hubo reunión pero fue como esas de los sindicalistas —seguro que se acuerda de los sindicatos— de toda la vida: “nos reunimos, comemos y lo vamos hablando…” Pues eso, que ya si eso, en otra reunión se tomarán decisiones de calado (o no).

La tercera es, en realidad, de Participación Ciudadana que propone que los segovianos, que ya sabe que nos caracterizamos por nuestro desparpajo, falta de vergüenza y espíritu participativo, nos pongamos a cantar —¡y lo hagamos en un plazo de ocho días!— una “canción de Navidad” y nos grabemos en vídeo para que el departamento monte un clip que ríete tu del Thriller aquel de Michael Jackson, por lo menos. Mire que algo me dice que nos quedamos sin canción de Navidad porque “las personas jóvenes de edad y espíritu” —caramba, que fórmula más rancia— no nos pongamos a seguir con entusiasmo la “idea” del concejal Torquemada. Bueno, quizá los músicos de plantilla del Ayuntamiento si hagan alguna aportación… Ya se lo contamos.

En cualquier caso no se preocupe si tiene la sensación de que hay falta de luces por aquí que de eso parece que vamos a ir sobrados en la provincia con la planta fotovoltaica que quiere montar una eléctrica en la zona de Marazuela. Pues ideal porque aquí lo que de verdad nos gusta son los enchufes y otros cables que puedan echarnos…

Y los chispazos, claro.