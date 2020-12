9 Comments

El plan de la Gerencia Sanitaria para adaptar una nave comercial del polígono el Cerro como centro de atención primaria sólo para enfermos de covid queda aparcada definitivamente. La reglamentación urbanística municipal no permite la modificación del uso del suelo necesaria para poder hacer la adaptación del edificio para su uso sanitario, según se desprende del informe técnico redactado por el arquitecto municipal al que ha tenido acceso acueducto2.com en el que se afirma que “no es posible esa modificación desde el ámbito municipal”.

La administración regional pensaba convertir el edificio en un centro destinado a la atención exclusiva de enfermos de covid adscritos a alguno de los tres centros de primaria de la capital y el de Segovia Rural como fórmula para liberar presión en los centros ordinarios suprimiendo los riesgos de contagio y las complicaciones derivadas de trabajar con “dobles circuitos”.

“Si la normativa urbanística lo impide la Junta sólo puede acatar la situación”, ha reconocido el delegado territorial de la Junta, José Mazarías, confirmando que el proyecto de la nave del polígono queda aparcado definitivamente tras confirmarse la imposibilidad urbanística de llevarlo a cabo.

Entre medias, mientras se estudiaban las posibilidades del “plan B” y la provincia vivía los momentos de mayor incidencia de la segunda ola de contagios, la Gerencia optó por utilizar provisionalmente dependencias del hotel Acueducto, donde también está el Arca de Noe para alojar a pacientes que no pueden pasar la cuarentena en sus domicilio. La alternativa cumple en este momento sobradamente las necesidades.

Mazarías, por su parte, dice que en la delegación territorial “hay un plan C de un edificio y también otras alternativas”, aunque al mismo tiempo destaca que las circunstancias epidémicas son muy diferentes a las de hace dos meses. Entonces la incidencia de la enfermedad era mucho mayor que en este momento en el que la drástica disminución de casos hace innecesario abrir un “centro sucio”.

La cercanía de las vacunaciones y la esperanza de que no se produzca la temida tercera ola, al menos con la incidencia de las dos anteriores, abonan la idea de que quizá el centro covid no sea finalmente necesario y tampoco la inversión, de varias decenas de miles de euros, que requeriría. Así, de momento no habrá nuevos movimientos para crear un centro específico de covid “aunque mantenemos las opciones abiertas por si fallan las previsiones”, subraya el delegado.