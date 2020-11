El speaker suplente y el café homeless

Tengo más que claro que el virus este maldito es un invento para desespañolizarnos. Hace tiempo que nos olvidamos de abrazos y besuqueos y desde que hay confinamiento cenamos a la hora de los ingleses. Ya verá como acabamos hirviendo las cosas y friendo con mantequilla. La última es que podemos ir en el transporte público, pero ¡callados! No. Me niego. Un español no es que tenga que hablar en el autobús y donde haga falta, sino que tiene que hacerlo a voces. Y no me bajo del burro. Llámeme agitador si quiere.

Y uno de aquí no renuncia, por mucho cierre que se dicte, a su cafelito, su pincho o lo que caiga por allí, que los vasos de plástico opaco dan para mucho. ¿Que los bares sólo pueden dar cosas para llevar? Pues uno se lleva el servicio al banco de al lado —también los he visto apoyados en el mobiliario apilado de las terrazas sin vida— o ese rinconcito entre callejones que tanto le gusta y ¡a disfrutar en plena calle! Qué quiere que le diga, me produce mucha risa y mucha tristeza al mismo tiempo.

Chico, qué revoltijo de sentimientos. Eso si, asegúrese de que el café es bueno que si es de los otros, ya le aviso que la deposición homeless todavía no está bien vista por las autoridades locales. No le digo yo que en dos semanas más de cierre levanten un poco la mano…

Ha sido una semana movidita con tremolina en las calles, como cuando se produjo esa manifestación de gentes que viven de la hostelería —había una igual en cada provincia de la región— en la que el gerente de los hosteleros y concejal de Ciudadanos, Javier García, se ha visto en el ojo del huracán por un quítame allá un megáfono. ¿Puede un concejal ser animador de manifestaciones, creador de lemas y reivindicador activista ante las administraciones, incluida “la suya”? En este debate andan empeñados en algunos partidos. Será por sacar temas nuevos. El gerente hostelero dice ahora que tuvo que hacerlo porque el speaker titular falló a última hora y le toco a él salir a la palestra sin calentar ni nada… Pues chico, cuando acabó lo dejó todo cociendo y aún salen burbujas.

La protesta aquella tenía una parte que era con vehículos que, circulando lentamente por el centro, consiguieron ralentizar algo el tráfico. Bueno, que se acostumbre el personal que la DGT ha ordenado reducir la velocidad del tráfico en los cascos urbanos a 30 kilómetros por hora, que dice que así hay menos accidentes. Bueno, ya lo veremos, que la Policía dice que va a hacer un informe de cada calle para estudiar una a una las limitaciones ideales para cada una de la ciudad… Tienen seis meses y eso es “informar” de unas cinco calles al día… ¿A que andamos corriendo a última hora con las señales? Un euro me juego.

Ya no es una prueba, que es norma de la casa que los autobuses urbanos circulen a velocidades extremadamente reducidas para desesperación de los coches que les siguen y de los usuarios, embarcados en viajes que podían durar 15 minutos y se va casi al doble sólo para cumplir las relajadas frecuencias de paso que tienen desde que entró en vigor el último contrato y sus modificaciones. No veo las mejoras…

Me despisto y pierdo el hilo. Le hablaba antes del concejal de Ciudadanos y me quedo con los naranjas que esta semana han comunicado la renovación de sus cargos provinciales. Se lo explico: Noemí Otero, coordinadora provincial, la jefa, vamos, y la auxiliar del Grupo municipal, Laura Martínez, secretaria de Acción Institucional y en el núcleo duro. Leche, así empezó su carrera política Otero así que no perderemos de vista a Martínez no sea que acabe encabezando alguna lista en 2023. Oiga, una pregunta sobre el partido de la transparencia ¿Cuántos son en Segovia? ¿Tiene alguien que usted conozca un vecino militante de Cs? ¿Cuándo se reúnen? ¿Qué se dicen? ¿Qué harán con Igea y los suyos al final del mandato?

En el Ayuntamiento lo que preocupa ahora es aprobar, este martes, el modelo de gastos de los remanentes ideado por el equipo de Gobierno que mire, ha ido a lo fácil: asfalto, acera, farola, tubería y tres obras algo más gordas. Hombre, es el Ayuntamiento de Segovia donde hace lustros se celebra el aniversario de la última obra que se hizo en plazo y quizá hacen bien en ser precavidos que si el gasto no se cumple en el año 2021 ya tenemos ocupado el capítulo de inversiones de 2022… Chico, ¿por qué se me eriza el pelo de la nuca?

No han cabido en esos gastos las peticiones de los usuarios del tren de alta velocidad que querían que se hiciera el famoso vial desde Campos de Castilla a la rotonda del Pastor por terrenos pendientes de desarrollo. ¡Décadas llevan los propietarios del sector Bonal con el desarrollo urbanístico parado! Estos empezaron a pensar en esto cuando las proyecciones de Segovia preveían 30.000 habitantes más, más o menos en estas fechas. Ya ve que los buenos y preclaros gestores urbanísticos no son una cosa de ahora, que los hemos tenido siempre.

También se ha hablado mucho de la muestra de cine (antes Muces, ahora Se_Cine) tras su suspensión, que el PP sigue viendo gato encerrado en las contrataciones que se han hecho antes de tomarse la decisión. Bueno, eso ya lo veremos que a mi me interesa ahora lo del nuevo nombre de la muestra, ideado por un creador profesional. ¿De verdad es comercial un nombre que, en 2020, se escribe con dos mayúsculas y ¡un guion bajo! No lo veo, no lo veo…

Lo que si suena bien es llamarse Paco si te vale para zafarte de la Policía Local cuando sales de una fiesta nocturna prohibida y pasarle el muerto (la sanción, quiero decir) a otro como ocurrió en aquel sarao de la carretera de Arévalo que este periódico les contaba en septiembre. Un asistente dice llamarse Paco Tejedor y la poli, eficaz, encuentra a alguien que se llama Francisco Borja Tejedor —¿por qué me cuadra tan bien este nombre en una fiesta llena de nombres compuestos y apellidos separados por guiones?— que vive en Segovia y le manda la propuesta de sanción aunque él dice que estaba trabajando esa noche… Digo yo que qué líos no tendrán los José Pérez de este país.

Bueno, cerrando que tengo una fiesta con amigos en los bancos públicos de los alrededores de un bar de un amigo. Esta semana, con la cuadrilla, si no llueve, empezamos el campeonato de mus en banco corrido.