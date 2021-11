A Caponata ni me la toques

Como soy mayor y la brecha tecnológica para mi es una zanja más grande que la que pudiera abrir San Frutos con su cayado no hago mucho caso a lo que pasa en las redes sociales aunque reconozco que, a veces, me fijo y me encuentro con las polémicas de los grandes políticos americanos en torno a ¡la gallina Caponata! que ahora deviene en “peligroso activo comunista” para algunos congresistas y senadores norteamericanos y republicanos molestos porque el bicho haya promocionado la vacunación contra la covid. Esto… ¿Oiga, y si empezamos de nuevo, alguien organiza una vacunación mundial contra la burricie, refrescamos lo que es un comunista y de paso definimos a un fascista y luego ya centramos los discursos? Seguro que si lo hiciéramos no me aparecería algún comentario como el que me voy a llevar después de proclamar que estoy con Caponata en eso de que hay que vacunarse.

No me vea como un morugo ante las redes sociales que estoy lleno de curiosidad por ver qué es ese invento del señor de Facebook —no pienso escribirlo, que me cuesta mucho trabajo ese apellido— que dice que va a reconvertir la experiencia en el sitio ese a base de “metaversos”… Pero hombre, si mi jefe, Luis Besa, ya escribió la novela “Metaversos” (Transversal, 2007) casi antes de que Marc se afeitara. Ya ve que en este mundo unos cardan la lana y otros…

Hala, a la tarea. Se han presentado los presupuestos de la Junta y no le descubro nada si le digo que son las cuentas ideales para PP y Cs y nefastas para el PSOE. No se moleste, lo que le parezcan a usted no le interesa a ninguno de ellos. Ahora toca pensar en las cuentas municipales para 2022 y ahí anda “el socio necesario”, el concejal de Podemos, Guillermo San Juan amagando con chafar la fiesta al Gobierno local si no se incluyen partidas para algunas de las políticas de su grupo aunque parece más bien parte de la negociación que algo más serio… Ya veremos.

Me enfada mucho esa pelea de los políticos sobre quien es el que “mete” más dinero desde “su” administración. Se ha escenificado con la guerra de notas de prensa entre el delegado de la Junta, José Mazarías y la concejala de Servicios Sociales, Ana Peñalosa, en lucha singular porque el ciudadano tenga claro que cada uno de ellos es “el que más gasta” para hacernos felices a los ciudadanos. Lo bueno es que en todos los casos de lo que hablan con esa soltura es de el dinero de usted y el mío.

Esa misma pasta pública también vale para otras cositas. Ahí tiene al presidente y alcalde de Mérida, Arturo Rodríguez, encabezando la comitiva del Grupo de Ciudades Patrimonio que hará “la gira americana”, que ríase usted de los fines de semana parisinos en casa del embajador. Se van a la gala de los premios Grammy latinos, darán una vuelta por Las Vegas (Nevada) y harán una visita a la sede de la NASA, entre otras cosas, todo para promocionar el turismo en las ciudades españolas marcadas por la Unesco. Nadie ha dicho nada pero ya verá cómo a última hora lo mismo hace falta que les acompañe alguno de Segovia para hacer “cosas técnicas”.

Bueno, venga, a los negociados locales. El bullicio en el Ayuntamiento gira esta semana en torno a la electrocución de un perro por culpa de una farola en medio de la avenida de la Constitución, un accidente que anda “en investigación” pero que tuvo como primera respuesta del Ayuntamiento la búsqueda de culpables externos o a lamentar que un perro vaya descalzo por la calle. ¿A qué al final va a resultar que ha sido culpa de “un técnico”? Ya veremos, que hay pendiente una comisión para estudiar el asunto y la cosa anda caliente que ya sabe que las obras son elemento de batalla constante entre el Gobierno y la oposición municipal del PP, aparentemente rearmada ahora en la tesis de que hay improvisación en las ejecuciones de los trabajos…

Claro, que uno mira a la Diputación y se encuentra otra bronca de las buenas porque dos diputados del Gobierno —uno, José María Bravo, vicepresidente— hayan pedido subvenciones de un programa de la propia administración provincial para sus negocios de hostelería y a César Buquerín incluso se la concedieran, aunque luego ha renunciado a ello… Hombre, la excusa oficial no es muy potente, que dice Bravo que ellos no se enteraron de que pedían el dinero porque estos asuntos los llevan las gestorías… Eso si, el de San Miguel de Bernuy se ha indignado por las acusaciones y dice que lo del viceportavoz socialista, José Antonio Mateo es “una jetada y una sinvergonzada”. Pues hala, más de la alta política de la tierra. Oiga ¿Se ha fijado en que Mateo sale últimamente más en todas partes que el mismo portavoz titular de los diputados provinciales socialistas, Maxi San Macario y que eso ocurre desde que hubo conato de primarias por la secretaría provincial del PSOE porque Borja Lavandera amagó con concurrir a la pelea? No se retire del aparato que estoy pendiente de una conferencia desde Valladolid.

Hay más cosas más allá de las administraciones. Chico, si una plataforma televisiva de esas buenas pilla la historia de los empresarios segovianos y la lucha por el control del sector del comercio se marca una serie de esas de varias temporadas. Ahí sigue la pelea entre la dirección de la ACS y la propia Fes, (Starring: Manuel Muñoz y Andrés Ortega) cada día con nuevos capítulos en emisión abierta y sonido original. Lo mejor es que uno no sabe nunca que preparan los guionistas para el siguiente capítulo.

Más elecciones en un mundo distinto, creo: Las del Cabildo catedralicio donde Ángel García Rivilla ha vuelto a ganar las convocadas a Deán aunque estas son como las primarias de algunos partidos: no votan los feligreses sino sólo ocho canónigos. Bueno, ya que ando por la diócesis habrá que mencionar el agujero ¡de un millón! que la covid ha generado en las cuentas del Obispado, precisamente por la caída de la venta de entradas de la Catedral y sus productos para turistas. Lo que ha aguantado ha sido lo del cepillo, que las donaciones de los fieles representan el 17 por ciento de los ingresos. Claro, que pudiendo donar incluso por Bizum es más fácil…

Bueno, acabando. Ahorre para esta Navidad que en Segovia se va a poner en marcha la novedosísima e inexistente idea en medio mundo de montar un mercado navideño en la plaza Mayor, naturalmente, en medio de la polémica por la forma de convocarlo, quejas de algunos comerciantes con tienda fija y crítica política. También debe ahorrar por si hay que comprar bonos para los remontes de las pistas de esquí de Navacerrada, cuyos adjudicatarios preparan la apertura en diciembre —andan buscando personal— pese a que el Gobierno ordenó el cierre y el desmontaje de los cacharros. Ya veremos.