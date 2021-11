La Delegación territorial de la Junta de Castilla y León e IU de Segovia han entrado en un enfrentamiento público por aclarar públicamente la administración de procedencia de los fondos para ayudas energéticas que utiliza el Ayuntamiento, por 200.000 euros. El choque institucional es en realidad un nuevo capítulo de la antigua tensión que mantienen la representación regional y la concejala de IU, Ana Peñalosa, titular de los departamentos de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad, Consumo y Educación. Desde la Delegación se acusa a la concejala de ser “tendenciosa y sectaria”, mientras que desde la formación de izquierdas eluden el anonimato del membrete de la Junta y se refieren directamente al delegado territorial, José Mazarías, al que acusan de desconocer la normativa y de tener “afán de protagonismo” incluso en las ruedas de prensa del Ayuntamiento.

En la última batalla de misivas a las redacciones, desde la Delegación han recordado que la Consejería de Familia ha dotado al Ayuntamiento con casi 214.000 euros, precisamente para ayudas de emergencia por pobreza energética y afean a la concejala de Servicios Sociales, Ana Peñalosa, que en la presentación pública del programa para este fin “eludiera” aclarar las cantidades que aporta la Junta, “ni tampoco la totalidad de la cuantía disponible por el propio Ayuntamiento para esta finalidad”.

A pesar del parecido de las cantidades, IU ha aclarado en su respuesta que el programa dedicado a la prestación de ayudas contra la pobreza energética, con 200.000 euros de inversión, se nutre de una partida procede de fondos propios del Ayuntamiento y se muestran sorprendidos porque “el señor Mazarías no sepa que los recursos del Acuerdo Marco no se pueden transferir de esta forma”. La nota aclara, además, que las aportaciones de la Junta son transferencias de crédito al Ayuntamiento y no aportaciones extraordinarias que “le corresponden al Consistorio por criterio de población, al igual que al resto de los Ayuntamientos”.

Cortesía institucional

Por otra parte, la delegación también se queja de que el “olvido” de la concejala de citar la participación económica de la Junta tiene carácter recurrente y pone por ejemplo los 100.000 euros de Presidencia para pintura de colegios; las críticas a la financiación del Acuerdo Marco cuando “Familia había decidido incrementarla”; o el aprovechamiento de las ruedas de prensa de la edil para “arremeter contra esta administración como ha ocurrido recientemente con respecto a la normativa del juego”.

La misiva de la Junta concluye con la dura acusación hacia la concejala de tener una actitud “tendenciosa y sectaria”, además de “ausencia de cortesía institucional” y de trabajar “más como activista de partido que como responsable público”.

Protagonismo

Por el contrario, en IU se quejan de la reciente obligación normativa que impone que se publicite la procedencia de esas trasferencias regionales, algo que a la formación le hace pensar que “en la Junta viven en una campaña electoral permanente y que al señor Mazarías le gustaría salir en las fotos de las ruedas de prensa del Ayuntamiento para calmar su afán de protagonismo”.

La andanada final de IU es en realidad un listado de asuntos pendientes para Segovia desde la Junta: “Si la Delegación Territorial hubiera estado más preocupada en los asuntos más acuciantes correspondientes a sus competencias, a lo mejor hoy nuestra provincia no sería la única de la autonomía con un solo centro hospitalario, no habríamos esperado lustros para tener una unidad de radioterapia, y posiblemente el centro de salud del barrio de Nueva Segovia ya sería una realidad”.