Asamblea genera de la asociación Comerzio de José Zorrila, que renovaba a la junta presidida por Roberto Manso. De hecho en la asamblea se aprobó por unanimidad la adhesión de la Asociación, probablemente la más importante de Segovia capital, a la Agrupación FECOSE (Fomento de Empresas de Comercio de Segovia), que también está presidida por Manso, lo que supone la entrada en FES de todo el colectivo.

Es un movimiento más en la pugna por la representatividad del sector comercial en Segovia (que comporta el control de las negociaciones por los convenios y subvenciones) después de que las desavenencias entre FES y ACS motivaran la aparición de FECOSE, apadrinada por FES, y contra la hasta ahora mayoritaria en el sector, la ACS. Una organización, esta última, ajena a la democracia interna y que en los últimos 19 años ha estado presidida por Juan Manuel Muñoz, que se ha caracterizado por ejercer algo así como una oposición interna a la FES y apurar su permanencia en los cargos a golpe de opacidad institucional, forzando los estatutos de las organizaciones para renovar la presidencia, como ya pasara en 2017 con la ACS, cuando no apeado por la vía judicial, como sucedió cuando la justicia anuló una asamblea electoral de Conferco, la patronal regional presidida por Muñoz hasta 2017. A ello hay que añadir, deudas pendientes, FES reclama tanto a ACS como a la también secesionada AIHS, actualmente diluida en Hotuse, las cuotas de varias anualidades. Y tampoco falta la política en forma de posicionamientos a favor del PSOE de Muñoz, frente a un asociacionismo empresarial teóricamente incoloro pero claramente infiltrado por el PP (no hay que olvidar que la ex diputada Beatriz Escudero es desde 2020 la gerente de la FES).

Pocos hablan claro en el mundo del asociacionismo empresarial, de ahí que no sea fácil dar una idea objetiva de qué está pasando. Al respecto, resultan sugerentes los argumentos aportados por Comerzio José Zorrilla, si bien cabe advertir que la entidad lleva ya años en pugna con la ACS y el propio Manso forma parte del núcleo duro de la FES: “Las razones por las que Comerzio ha decidido adherirse a FECOSE, es por ser una agrupación de FES dirigida por comerciantes reales, de los que levantan la persiana de su establecimiento cada día y conocen de primera mano todas las necesidades del sector. La única reconocida por FES y CEOE para representar a los empresarios de comercio y negociar en su nombre todo lo relativo al comercio segoviano. Una agrupación que tiene como bandera la transparencia en cuanto a su política y a sus cuentas, y que nace con el fin de que no se pierda ni un minuto más en conseguir solucionar en lo posible toda la problemática del comercio, y en que no se pierda ni un euro de las ayudas que puedan venir para los comercios”.

La asamblea ha votado también una ejecutiva integrada por Ángel Lago (comerciante de lotería y vicepresidente), Jesús Costa (tapicerías, secretario), Rosa María Calle (textil, secretaria), y que se completa con los vocales Carlos Mate, María Peña, César Horcajo, Juan Luis Misis, y con la incorporación de quien en 2017 intentara disputar la presidencia de la ACS a Muñoz, el empresario de tapicerías Javier Castaño.