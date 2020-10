Cifras, letras y letrados

Pedí a un amigo que me colara, que estaba emocionado y deseando saber los resultados de los estudios científicos de los restos del infante Don Pedro, que se habían pasado una semana anunciando el evento desde la Seo, donde están enterrados. Los científicos son la bomba, que te cogen tres trozos de hueso y “descubren” que al final si, que el dueño era un bebé de 18 meses máximo y con síntomas de raquitismo que debía ser una cosa muy común entonces. Claro, que a falta de estudios genéticos no sabemos si los tres huesecillos son del infante o de otra persona. Otra vez a esperar resultados.

Me tocó volverme la cabeza —ya sabe que me gusta colocarme en las primeras filas— para oír al arqueólogo territorial, Luciano Municio explicar que la historia del niño que murió tras caer desde la almena sigue en el epígrafe de leyenda por falta de evidencias. Ya que me giraba aproveché para ver entre los invitados a la concejala dimisionaria, Claudia de Santos —sigue en las listas de protocolo, el que tuvo, retuvo— y en el extremo opuesto, a su excompañera, Gina Aguiar… Creo que no se saludaron esa mañana. ¡Bah! Se despistarían entre el gentío de unas 30 personas.

¡Ay! Que no me olvide. Tengo una tacada de cifras, que siempre me gusta acumular datos de este tipo y soltarlos de carrerilla aunque no tengan nada que ver entre ellos. Por ejemplo, lo del cierre definitivo de Titirimundi, con 33 espectadores de media por espectáculo. Esto… Vale, protejamos la Cultura pero estará de acuerdo conmigo en que a esto hay que darlo una vueltecita, digo yo.

Ya le he dicho que iba mezclado. He dividido y me sale que cada nicho que construye el Ayuntamiento, ya terminado y listo para entrar ¿a morir? ¿a reposar? sale a 1.125 euros por habitáculo que oiga, no parece barato. Lo que me llama la atención es la capacidad del camposanto del que llevo oyendo 30 años que no había espacio para un finado más y sin embargo, lo de plantear un nuevo lugar de enterramientos ni se menciona hace años… Bueno, lo mismo retoman la idea ahora que viene un año con pasta para invertir por la liberación de los remanentes…

Ahora voy con eso que si no pierdo el hilo de los números y quiero apuntar los 9.000 euros que podrán recibir como máximo los propietarios de las viviendas de San José incluidas en el nuevo proceso de rehabilitación del barrio. No parece mucho pero ya verá como luce.

La última para recalcar que he leído por ahí que el padrón de El Espinar ha aumentado ¡en 900 personas! desde que se desató la crisis sanitaria. Eso es más de un 10 por ciento de nuevos habitantes censados en la localidad, que no es moco de pavo. Atentos a la evolución de la villa y sus núcleos.

Vale, ya me he acercado a Madrid, otra vez en el ojo del huracán que aquí ya no sabemos si queremos que salgan escopetados de la urbe para venir aquí a comer y turistear o les queremos para siempre confinados. Chico, esta relación amor-odio me va a matar. Decía en las Cortes regionales el delegado territorial, José Mazarías, el otro día, que no hay que demonizar a los gatos.

Caramba, me viene al pelo el representante del Gobierno regional que anda enfrascado estos días en la búsqueda de un edificio para el “centro sucio” de atención primaria destinado a casos de covid o presuntos, que algo me dice que al final nos va a costar un buen dinerete a los castellanos y leoneses. Es lo que tiene andar corriendo a última hora y encima tener vecinos de los que no prestan ni sal, ni nada. Enfadadísima se ha puesto la alcaldesa, Clara Luquero, cuando el de la Junta ha sugerido que le dejaran usar el edificio del Cat para este asunto. “Si hombre, a ti te lo voy a dejar”, debió pensar la regidora que dicen que en reunión conjunta habló de un plazo de ocho meses para que aquello eche a andar. ¿A que las promesas de apertura del edificio nos llegan a las próximas elecciones? Mmm. De momento no me juego el euro pero deme unas semanas.

Lo del dineral que le decía antes, que el Ayuntamiento podrá invertir el año que viene 6,3 millones de euros que tenía bloqueados por ser remanente y que si suma a la cifra habitual, habrá mas de 10 millones en 2021 para el capítulo de inversión de los presupuestos. Chico, pues vi en la tele como explicaba el asunto la alcaldesa y lo que me pareció es que no tenía claro si sería capaz de hacer las inversiones necesarias para gastarlo todo. No sé qué decía de los técnicos municipales y que si había que cumplir los plazos para redactar y licitar y no era fácil… Pero hombre, ¿cómo se le pasa por la cabeza que al Ayuntamiento de Segovia le pueda pillar el toro?

Si antes era de números, ahora, para terminar, nombres. El primero el del que será nuevo concejal en la capital, Jesús María Sanz Cobos, que antes de ser Corporativo ya ha adquirido protagonismo por estar sujeto a una cuarentena relacionada con la covid forzando el retraso de una semana la celebración del pleno para no celebrar así una sesión con 24 ediles y con el Gobierno en cuadro.

Está el nombre de Juana Vegas, nombrada secretaria de la Comisión Iinternacional del Patrimonio Geológico; el de Inmaculada Martínez, la nueva fiscal jefe de Segovia a cuya toma de posesión vino la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que debe ser buena como acusadora pero que no se dejó hacer una sola pregunta por los periodistas, que se enteraron de la visita por terceros y encima se quedaron en la puerta de la sala. Un tanto desorganizados los chicos de la Fiscal. Y ya que estamos por las salas de justicia felicito efusivamente al segoviano, César Tolosa, nombrado presidente de la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Menuda tarjeta, chico.

Y ahora si le dejo que he desempolvado la BH de mi juventud —con transportín trasero y dinamo para las luces— y me voy a probar el Anillo Ciclista ideado por el colectivo Bicicla que pide ¡tres kilómetros! de carril bici en una ciudad que carece de ellos.

Asómese al balcón a verme pasar que en maillot gano mucho.