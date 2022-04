Pues si, empezábamos la semana que nos ocupa con las cifras. Por ejemplo, las de las mayorías parlamentarias que sumaron para hacer presidente de la región a Alfonso Fernández Mañueco con el observado pacto de PP y Vox que acaba de empezar a andar y ya da para hacer equilibrios con la palabra, como el de Pedro Sánchez, que dice que en España está su bloque, con el que gobierna, al que llama el del “centro izquierda” y el resto, que es “derecha y extrema derecha”. Caramba, voy a pensar en ello.

Hay más cuentas que no me salen, que también se ha hecho pública la lista de consejeros y por más que busco no hay ni uno de Segovia y ya sabe que eso quiere decir que son otras las provincias que ocupan las cabezas de los que se sientan en el Consejo de Gobierno. A ver si en la pedrea de viceconsejeros y directores generales suena la flauta y mejoramos algo.

Donde si hay pleno segoviano es entre los procuradores segovianos en el Grupo socialista en las Cortes. José Luis Vázquez recupera su sueldo de 73.000 euros —un mes ha estado en su trabajo en la administración provincial— y Alicia Palomo se incorpora al núcleo duro de Luis Tudanca pero como es la última que ha llegado, no tendrá esa liberación. Qué cosas.

No tiene nada que ver , creo, pero todos estos acontecimientos han coincidido con el momento en el que nos han dejado quitarnos la mascarilla, aunque el personal tiene querencia tras dos años vistiéndola y no todo el mundo ha tirado el antifaz. Hombre, lo cierto es que los datos dicen que la covid sigue presente y costando vidas. Bah, con no pensarlo mucho… ¿No?

Hala, me salgo de charco que estamos de fiesta. O eso es lo que pretende ser cada año la celebración del Día de la comunidad en el que las formaciones políticas hacen de todo menos unirse. Mire la fiesta de Villalar, esa que organiza el Presidente de las Cortes, Carlos Pollán, pero luego no va y los que van, lo hacen cada uno por su lado. Queda mucha comunidad por hacer ¿No cree?

Los que si se sienten parte de algo común son los vecinos de San Marcos, que también han hecho fin de semana festivo. Hubo desembarco de políticos locales en la inauguración de esa fiesta y hasta el portavoz del PP, Pablo Pérez, actuaba de pregonero, aunque tuvo mala suerte con lo de las fotos que en todas las que publicó el Ayuntamiento hay alguien que pulula por el escenario que le tapa. Otra vez será.

Ya que estoy en el Ayuntamiento tendré que referirme al divorcio en proceso con la Diputación en el asunto del servicio de los bomberos. Ya se han anunciado los parques de Boceguillas y de Palazuelos de Eresma desde los que la Diputación prestará el servicio a la provincia y arrecian los reproches desde ambos lados de la pareja: que si el ayuntamiento es un abusón y quería sacarle el dinero a la Diputación subiendo mucho el precio del convenio, que si la Diputación se estaba aprovechando de los impuestos de los de la capital para tener cubierta la provincia… Se lo digo en un par de años, que me temo que el Ayuntamiento va a tener que apretar el cinturón de sus bomberos por la pérdida de ingresos y que a la Diputación, a pesar de esos mismo ingresos, le va a costar cuadrar las cuentas del nuevo servicio que pone en marcha.

Claro, que lo que quiere cualquier ciudadano es que cuando hay una emergencia, los servicios públicos arreglen la cosa cuanto antes. Por ejemplo, si empieza a nevar a las 4.00 horas, uno espera que a las 8.00 ya lleven unas horas funcionando los servicios de limpieza. Pues no, otra vez nos pilló el toro en todas partes con mención especial a la operadora de las autopistas de pago donde el personal se quedó atascado. Hubo suerte, no crea, que salió el sol y subió la temperatura, así que, a por otra.

Pero si algo me ha puesto triste esta semana ha sido lo de que el mal tiempo evitara que se pusieran en la plaza los puestos de libros y no haber podido pasar un rato manoseando material buscando lectura para el fin de semana, por ejemplo, entre los que firman segovianos. ¿Es usted de los que huele los libros antes de disfrutar de su lectura? Confieso que yo si.

¿Sabe que he leído por ahí que hay un lío de calendarios julianos y gregorianos y que en realidad Shakespeare —lo he escrito del tirón, quería que lo supiera— y Cervantes no murieron el mismo día y ni siquiera lo hicieron el 23 de abril? Bueno, al menos en los mundos de ambos hay personajes lúcido-locos. ¿No? Pues ya estamos todos.