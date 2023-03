5 Comments

Algo hay que hacer con el himno de Segovia, esa pieza que el alcalde socialista aquel “descubrió” en una celebración del Día de la Constitución de principios de siglo organizada, curiosamente, por la Subdelegación del Gobierno de aquel momento. Sin entrar en valorar la propia obra o si necesitamos un himno que hable de una Segovia guerrera y santa, lo cierto es que se interpreta en cada sesión plenaria y otros actos solemnes y destacados del Ayuntamiento y, salvo excepciones, como lo es el ímpetu en el cántico que ponen ediles como Andrés Torquemada, la realidad es que los concejales puestos en pie no suelen cantar, sólo mueven los labios y no soportarían un examen sorpresa acerca de la letra. Ya no le digo “la gente”, usted y yo.

La última vez que vi eso fue en la formación de policías locales en la plaza Mayor, durante la celebración del día del Santo Ángel de la Guarda, su patrón, en la que la mayoría de los uniformados y también los representantes del poder judicial, los cuerpos de seguridad y los representantes políticos de las administraciones —40 personas “con cargo” encima de un escenario situado a dos metros de altura sobre policías (los protagonistas) y público— demostraron no tener ni idea de la letra de marras.

Tampoco fueron necesarias muchas palabras en la entrega de las medallas y distinciones de aquella mañana, que ya estaba todo dicho el día anterior, cuando el Intendente de la Policía se exponía a la opinión pública invitado por Martín para tratar de acabar con el lío político en el que se había metido la alcaldesa acerca del suceso del Acueducto… “Órdenes orales” y “yo no habría subido”. Caramba, otra vez me he acordado del alcalde ese y de aquel policía obligado a reconocer en público que había retirado “por error” un coche con la grúa. Me gustó de ese acto de los polis la parte del discurso en la que la alcaldesa, Clara Martín, “animaba” a los ciudadanos a “ser responsables y a respetar las leyes y normas”, que hacía falta decirlo.

Bueno, andamos en plena carrera electoral y si hay que hacer equilibrios, pues se hacen. Incluso si se dan situaciones, vamos a decir “raras”. Una en plena “crisis de los bonos de transporte”: el portavoz socialista, Miguel Merino, comparecía en rueda de prensa a las diez de la mañana para reiterar las explicaciones sobre los supuestos “esfuerzos” mediadores del Gobierno local para arreglar los problemas de los usuarios con los bonos de los autobuses a Madrid. Una hora después, en otro acto, el delegado de la Junta y candidato del PP, daba cuenta de sus propios avances contando con apoyo directo de la Consejería de la Junta y puentes tendidos con el Ministerio, en un claro “anda supéramelo”. Los del Ayuntamiento recogieron el guante y optaron por convocar un canutazo de urgencia, para que Clara Martín remodelara y modificara sobre la marcha el discurso, aún caliente, de su portavoz, para adaptarlo a las nuevas circunstancias tratando de arañar algo del “mérito” que se estaba llevando el rival político… Y aún estamos en marzo.

Ya que ando con el transporte, me voy por los caminos de los trenes, que me acuerdo de que en la última sesión de pleno se rechazó una propuesta de la oposición para que el Ayuntamiento haga una carretera a la estación Guiomar de titularidad municipal, claro y a cambio, se insistió desde la sede de Gobierno de la ciudad en que lo que hay que hacer es exigir que sea la Diputación provincial la que haga otra carretera al mismo sitio, aunque los socialistas de la Diputación no han planteado ninguna iniciativa en este sentido… Confieso que a veces me lío con lo de las competencias.

Buenas noticias, oiga, que se cierran algunos conflictos laborales. Hemos pasado de paros en el transporte por autobús urbano al acuerdo. Resulta que todo era cuestión de medio punto de subida de salario (unos 120 euros de media por trabajador y año) y de renunciar a los siete de partida que motivaron el conflicto. Pues para este viaje… Por cierto, una semana han estado funcionando microbuses de plazas super reducidas para prestar el servicio ordinario en líneas muy concurridas, como la de Nueva Segovia “por avería” de los vehículos grandes sin que, al parecer, el concejal del ramo, o la alcaldesa cayeran en toda la semana en la decisión que estaba aplicando la empresa. Eso si, bastó que la queja de los usuarios se hiciera pública en letras de molde para que se corrigiese la cosa y “apareciesen” autobuses convencionales funcionando perfectamente. Qué cosas.

También UGT y CCOO han protagonizado el desbloqueo del conflicto del servicio de limpieza a pesar del sindicato mayoritario, CSIF, con otro acuerdo que no parece muy espectacular para los trabajadores y con los pagos acordados a largo plazo de las cantidades demandadas por los trabajadores. Mire que bien, que un conflicto enconado que afecte a la limpieza o la recogida de basuras habría venido muy mal estando el calor de mayo tan cerca…

Hay más temas que siguen llenando las tertulias y discusiones ciudadanas tras cobrar forma el carril bici a su paso por Nueva Segovia con la pintura de líneas y siembra de bolardos, estrechamiento de calles y supresión de algunas plazas de aparcamiento que ya le adelantó este periódico. Dicen los defensores de la vía que es por seguridad de ciclistas y conductores, que así se “calma” el tráfico, aunque de momento lo que se han generado son nervios y varios vehículos arrastrando bajo su chasis los pirulos verdes en giros estrechos donde la otra opción es el amenazador bordillo…

De la Diputación toca destacar esta semana que los del Gobierno han sacado pecho porque tienen dos obras de construcción de infraestructuras —los parques de bomberos de Palazuelos de Eresma y Boceguillas— que están en marcha y ¡no se han parado! que ya es noticia en el marco de la obra pública de todas las administraciones en Segovia. Que no se confíen, que la experiencia dice que cuando se llega al entorno del 20 por ciento de ejecución es cuando las cosas se complican en esta ciudad…

A ver, a las cosas complicadas de entender. Yo qué sé. Que los productos alimentarios de producción provincial que se fomenta que se consuman en la provincia llamados de “Kilómetro 0” que impulsa la Diputación se presenten en un restaurante de Madrid, a 100 kilómetros. También me chirría que se ponga en marcha una campaña de retirada de placas que recuerdan en las fachadas que esas casas se construyeron como viviendas subvencionadas, aunque fuera hace 70 años. O que el Ayuntamiento invite a celebrar el Día de la Mujer, se supone que con intención de avanzar hacia la igualdad, bajo premisas de sororidad, la solidaridad entre mujeres en la que los hombres, por definición, se quedan fuera.

En fin, menos mal que nos queda el recuerdo de la guerra de Troya en el tapiz diseñado por Rubens que acaban de restaurar para ser visto en el Torreón de Lozoya. Ojo, recuerde siempre que hasta Aquiles tenía su talón.