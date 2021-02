(*Pro pace et in bello semper laborans es el lema tradicional de la Base Mixta. Valga el homenaje).

Me parece a mi que salen mucho los políticos últimamente en el periódico local pero en vez de acostumbrarme lo que hago es agarrarme fuerte a la silla (a la mía) cada vez que habla uno por lo que pueda pasar. A la que no me agarraré será a la que usan los ediles del Ayuntamiento capitalino para aparecer ante la prensa, que me he fijado que ahí cambian de concejal compareciente y no pasan ni un pañito, ni nada de nada cuando uno se levanta y se sienta otro, que lo he visto yo en las videoconferencias de prensa esas que están ahora de moda.

Bueno, será por eso del cansancio de la gente por la pandemia y sus consecuencias que contaba el otro día la alcaldesa, Clara Luquero, cuando advertía de lo arriesgado que es dejar que la gente se marche a confinarse en casa a las 22.00 horas pero cierren los bares dos horas antes. Ya lo dijo: habrá botellones y fiestas por doquier, que al parecer, si el personal no está bebiendo no sabe qué hacer.

Serán imaginaciones mías pero desde el desastre ese del Centro Logístico de Defensa como que veo a los de Luquero ( y los de José Luis Aceves, que últimamente casi no se le oye, que curioso) irritados y especialmente enfadados con la Junta o con los de la oposición municipal del PP. A ver si va a haber algo que se me escapa y va a resultar que si no vamos a tener la golosa industria militar va a ser por algo que han hecho los de la oposición y para nada se puede achacar a los que decían muy firmes una y mil veces en el último año que no necesitaban apoyo de nadie y que el que gobierna decide y no sé qué mas… Mmmm. A ver si para la próxima semana me han convencido o al menos logran distraerme con algo muy gordo, muy gordo, como que la Juta haya vacunado a los viejos habitantes de los conventos, que un empresario con militancia política alquile locales a la administración, o algo aún peor, si es que fuera posible.

Ya le cuento, que esto es un no parar de terribles sucesos contados en cascada y además falta que armen lo de que es el momento de “pelear porque Defensa mantenga su actividad en la Base Mixta”. A veces me pregunto como se aguantan para no reírse delante de nosotros con las chanzas que se inventan.

De todas maneras, algo nos pasa con las obras en Segovia. Por ejemplo, el instituto de FP de San Lorenzo tendrá que esperar más aún, que la empresa contratada no cumple los trabajos y la Junta ha decidido volver a licitar… ¿Qué es un año entre cuatro lustros que llevamos de espera? Le pasa lo mismo a las obras de la pista deportiva de el Tejerín, con la adjudicataria que ha quebrado antes de empezar. A ver si sale bien la cesión y la cosa se queda en un par de meses de retraso, que en Obras no pueden andar perdiendo el tiempo y tienen que proyectar y licitar todas las que están pendientes para este año y en las que se decidió meter la mayor parte de la pasta de los remanentes. Caramba, estamos acabando febrero y ya se está echando el año encima. Vamos a ver si no se habrá echado demasiado arroz al pollo.

Y otro proyecto frustrado, el del complejo de padel en el patio de Padre Claret, donde los promotores del negocio, de carácter privado, dicen que el Ayuntamiento ha actuado chapuceramente y con poca claridad pero reconocen que no tienen elementos para ir a protestar al Juzgado contra la decisión de denegar la licencia… Pues asunto zanjado ¿No?

Bueno, ya ve que hay mucho fuego cruzado por la ciudad y mientras, en la Academia de Artillería algunas piezas deben haberse quedado sin uso por falta de personal, que se han contagiado de covid por lo menos siete alumnos que andan confinados en Baterías y sus contactos estrechos en las camaretas de San Francisco, de cuarentena. Dicen desde el Colegio que la cosa está controlada.

Cambio de partido político que ha habido reunión provincial para elegir delegados a la Asamblea Federal del Partido donde se elegirá coordinador federal… Con la concejala Peñalosa a la cabeza han ganado los de la lista oficialista, la de Alberto Garzón, el ministro que ha “proponido” cambios en la Ley para acabar con las “anomalías democráticas” esas que dice que hay en el país. De las anomalías referidas al uso del lenguaje no se ha pronunciado.

Ya que estamos en estas hago referencia a las palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, que se ha metido en charcos para señalar que lo que pone en riesgo la democracia es que el Partido Comunista esté en el poder… Pero hombre, que un juez tiene que ser imparcial, don José Luis. Mire, siendo de Segovia “de toda la vida” ni me extraña lo que dice y tampoco que lo diga. Y no digo más que si sigo ya es chapoteo en barro lo que hago.

No me queda más. Bueno, si, hablarle de ese conductor de autobús pillado por los pasajeros haciendo videoconferencias mientras conducía con el vehículo lleno de viajeros y ya está inmerso en una denuncia con publicidad, aunque al ritmo habitual de la Subdelegación del Gobierno: los hechos ocurrieron el 26 de noviembre…

Hala, cierro. Ya lo sé, la curva baja deprisa pero le ruego encarecidamente que siga cuidándose.