6 Comments

Tengo lleno el wattsapp de felicitaciones de esas de foto del alcázar, acueducto, la montaña nevada o la foto familiar un tanto forzada con texto de buenos deseos que es cómo se felicitan ahora las fiestas navideñas y la forma en la que el remitente solventa en un solo click lo que antes se tardaba en hacer, por lo menos, un par de tardes escribiendo en tarjetones con letra redondilla mensajes individualizados. Llámeme antiguo, pero me gustaba aquello.

Pero que no se diga que no estoy al día, que me he venido a pasar unos días a Murcia y, aparte de aprender “idiomas” (lo de la dicción de esta gente es para realizar estudios muy serios de esos que hacen las universidades americanas de nombre rimbombante) procuro estar al día de lo que pasa en Segovia a base de videos, fotos y grabaciones que voy recibiendo puntualmente de los amiguetes.

Por ejemplo, he seguido con interés el último rifirrafe entre la alcaldesa, Clara Martín, y el delegado territorial de la Junta, José Mazarías —¿Será una precuela de futuros debates electorales?— por aquello de la reanudación de las obras de los centros educativos de San Lorenzo. Resumo: Martín suelta en rueda de prensa que la Junta no ha comunicado al Ayuntamiento nada del reinicio de las obras y Mazarías va y hace público el oficio que había enviado varios días antes, precisamente comunicando oficialmente que las máquinas vuelven a trabajar. La Alcaldía no ha hablado más del asunto.

Bah, quiero pensar que la alcaldesa no quería decir lo que no es a los periodistas y que sólo improvisó, una vez más, ante una pregunta de un plumilla. Que oiga, decir un día que va a montar un carrusel y luego poner una noria, o que no contrataría pinchas para la fiesta de la tardebuena para no crear “conglomeraciones” y luego contratar a tres a la vez y convertir la plaza en una macrofiesta ibicenca y cosas así podrían pasar por ser “errores no forzados”, pero hombre, tratar de desmentir lo que está sellado en el registro… Serán despistes, que como mentirijillas resultarían muy groseras. ¿No?

Hablaba de la tardebuena. Bueno, pues se celebró y no han trascendido incidentes de importancia. Lo de la música pinchada y la laxitud respecto al consumo de bebida en grupo y en mitad de la calle (botellón) bajó drásticamente la media de edad de los asistentes a la fiesta y, una vez más, se vio ese alegre grupo de cuatro o cinco concejales del equipo de Gobierno que se mueve en enjambre cerrado por toda la zona de celebración dejándose ver. En los 90 esta era una técnica de éxito para buscar y lograr el voto.

A ver, más cosas que han cambiado en los últimos tiempos. Ah, si, lo de hacer una Ordenanza del Acueducto para proteger el monumento que fue causa electoral principal y ha entretenido decenas de ruedas de prensa en los últimos años pero que no se ha llevado a cabo ni se ha empezado y se aparca para el olvido. Así que ha tornado ahora en el anuncio de efectuar cambios en la Ordenanza de Convivencia, mucho más fácil, para incluir ahí las acciones de “agresión” al monumento fijando multas muy gordas, pero sin medidas preventivas. Otra cosa “hecha” para el balance de fin de mandato.

De conflicto andan los empleados de la concesionaria del transporte urbano, que no han aceptado el preacuerdo que sí pareció gustar a sus representantes sindicales y hasta al Gobierno del Ayuntamiento, que pese a declararse neutral se apresuró a celebrar, casi como éxito propio, el que parecía el final del conflicto colectivo y las movilizaciones. Los conductores creen que no es casual que, justo después, por primera vez en la historia de esta concesión, se fijara desde el Ayuntamiento la obligación de que circulara el búho durante la nochebuena. La cosa tiene pinta de enconarse… Ya se lo voy diciendo.

Venga, a las escenas de Navidad. Como esa de 150 niños del Domingo de Soto, junto a maestros, algunos padres y miembros de la Corporación apretujados en la sala principal de la Alhóndiga, convertida en auditorio de villancicos porque en la plaza Mayor llovía ese día… Menudo lleno, chico. Quizá excesivo para el espacio.

Es un clásico que el obispo, César Franco, comparta con los periodistas un desayuno navideño en el que comunicó que en un año cumple 75 y ese día presentará su baja al Papa para jubilarse. Otra cosa es que Francisco lo acepte que no está la cosas para mandar ministros a descansar. Tan contento que estaba el obispo por la existencia de un (uno) seminarista mayor en Segovia.

No imagino al obispo, Franco, acampado en el Hoyal de Cantalejo durante la concentración motera del mes que viene donde, un año más, esperan contar con 10.000 asistentes por lo menos. Esas reuniones suelen celebrarse en medio de la nieve aunque ya veremos cómo es la de este año en el que los del tiempo dicen que nos vamos a encontrar un invierno poco riguroso… Y quizá tenga razón que mire, ya hasta las cigüeñas empiezan a parecerse a los ciudadanos alemanes y holandeses que acuden a pasar el invierno en España… San Blas es en febrero pero mire, ya hay parejas de cigüeñas viviendo en Segovia. Pues lo mismo este no es año de nieves, ni nada.

Bueno, mire, vamos viendo poco a poco. Lo más inmediato que tenemos por delante es celebrar lo de fin de año, que está a la vuelta de la esquina. Nos vemos en 2023. A ver si para entonces alguien se ha comido las peladillas, los piñones y el turrón duro. ¿Apostamos?