6 Comments

El comité de empresa de autobuses urbanos de Segovia, del grupo Avanza, ha emitido un duro escrito en el que los representantes de los trabajadores aseguran sentirse “castigados” por el Ayuntamiento por obligarles a prestar el servicio nocturno (Búho) durante la nochebuena, además de criticar la postura de declarada neutralidad ante el conflicto laboral, con la negociación del convenio colectivo como fondo, en el seno de la concesionaria del transporte de autobuses. En el escrito se acusa al equipo de Gobierno de actuar buscando “beneficiar la imagen de su gestión”.

La decisión del Ayuntamiento de mantener el servicio de búho durante la noche del 24 al 25 de diciembre, nochebuena, ha generado la respuesta airada del comité de empresa, que recuerda que esta será la primera vez que se presta este servicio en una noche tan señalada y que “dos conductores serán privados de pasar la nochebuena junto a sus familias”.

Los representantes se quejan de no haber recibido explicaciones sobre “la causa de esta novedad en el servicio”, aunque insinúan que pueda estar relacionado con el rechazo por parte de los trabajadores del preacuerdo para el convenio colectivo —manteniendo con ello abierto el conflicto laboral— a la vez que reprochan la posición oficial de neutralidad del Ayuntamiento en este conflicto “aunque afecte a la calidad del servicio que se presta”.

“Puede ser por la proximidad de las elecciones municipales, pero nosotros no creemos que gobierno del ayuntamiento de Segovia haga una gestión interesada de los gastos, para beneficiar la imagen de su gestión”, se apunta en un texto en el que sostienen que, aunque el equipo de Gobierno “siempre nos ha recibido, escuchado y se ha interesado por nuestros problemas y las mejoras trasladadas, luego, en la práctica, no se llevan a efecto, no cambia nada, ni se mejora el servicio”.