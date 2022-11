Me gustaría contarle que la semana ha estado llena de asuntos novedosos pero va a ser que no, que el personal anda haciendo variaciones sobre los mismos temas de siempre, pero adaptándose a los tiempos. Eso si, es final de mes y ya vienen las mociones esas de rellenar plenos.

Se ha celebrado la Feria de Turismo, Intur, donde las instituciones segovianas ponen en el escaparate los principales productos para visitantes que tienen en cartera en ese intento de captar más turistas cada año y sin aportar demasiadas novedades. Eso si, con un amplio catálogo de fotos de autoridades posando en línea. Mire, de esta edición me quedo con la enviada por la Diputación provincial del día en el que el presidente de la Junta y otras autoridades visitaron su cinematográfico stand . A la izquierda, al parecer con prisa, el director general de turismo, Ángel González. y si se fija, verá que el consejero Gonzalo Santonja y otros tres protagonistas, al menos, parecen estar atentos a la lectura del reloj… Sería la hora de comer.

En los efectos prácticos de tanto atractivo que tenemos, dicen que eran turistas los senderistas y seteros a los que tuvo que rescatar la Guardia Civil esta semana, otro clásico, especialmente cuando llegan los cambios de tiempo que uno sale de casa con un jerseicito ligero y de repente se encuentra en la montaña, despistado y helado de frío. Prudencia. Sea prudente.

Tampoco me olvidaré de las alianzas establecidas entre los productores de porcino y los empresarios de turismo rural de la provincia buscando puntos comunes de trabajo y colaboración. Oiga, son dos de los principales motores económicos de esta Segovia nuestra… A ver qué sale.

Hoy he empezado por la provincia así que me toca reseñar que ya hay borrador de presupuestos de la Diputación, con una cifra global nunca vista en torno a los 90 millones de euros… Si se vende Quinta Real, por 12 millones. Vale, voy a ser prudente a ver cómo anda el año que le recuerdo que aquellas fincas llevan en venta un buen puñado de años y ahí siguen. No se retire del aparato que haremos seguimiento.

Sigo con el capítulo de fotos curiosas que no me negará que lo es la de ver a la exdiputada popular, Beatriz Escudero, sentada en la sede del PSOE con el secretario socialista, José Luis Aceves, como anfitrión… No se alarme, estaba allí de paso en calidad de secretaria general de Fes y también estaba el presidente, Andrés Ortega. La verdad es que no para de darme sorprenderme esta mujer, que me han susurrado que también tuvo tiempo esta semana para compartir mesa en un restaurante segoviano con la exconsejera popular y empresaria, Silvia Clemente… ¡Chico! Es la segunda semana que me sale este extraño dúo en las noticias. ¿Cómo decía el romano aquel? Ah, si: O tempora, o mores.

Perdone el latinajo, que sé que esto ya no se estudia, aunque me da pie a hacer referencia a la queja de la Real Academia de la Lengua, en desacuerdo por la rebaja del peso de los contenidos de lengua y literatura en la nueva selectividad que prepara Educación. Para análisis aparte.

Y mientras, en el Ayuntamiento… Pues tratando de adjudicar contratos en la modalidad de procedimiento negociado ante el fracaso reiterado de los procesos más ortodoxos de licitación. Oiga, que lo prevé la ley, aunque la excepción comienza a convertirse en norma. Bueno, si así encuentran un cristalero que acabe lo del Cat o a un arqueólogo que quiera supervisar las obras de Daoiz, las últimas que han quedado en esa situación, lo mismo hay que darlo por bueno. Mire que se acaba el mandato y al final se quedan las tareas sin hacer por mucho que los del Gobierno local se pasen el día con la frase “supongo de que si” cuando se les pregunta si tal o cual proyecto, diga usted el que se le ocurra, estará culminado en los plazo anunciados… Como la ampliación del Centro de Transportes con su ferial y su aparcamiento disuasorio pendiente desde 2021 cuando ostentó el título de “proyecto estrella y prioritario”, o la renovación de la ORA, pendiente desde 2004 y ya con la décima prorroga aprobada. No me resisto: “Parece que en Segovia las Oras son eternas”. (Perdón).

Un rápido repaso político en el Consistorio que se ha ido la concejala del PP, Elena Jimeno, que la ciudad recordará para siempre por su donaire levantando la mano, siempre en coordinación con su grupo, en todas las votaciones en las que ha participado en estos años y de la que sólo los archivos sonoros más selectos conservarán alguna de sus dos o tres intervenciones habladas. En este apartado también entra la referencia a la pelea entre IU y Podemos, enzarzados en el lanzamiento mutuo de dardos que no parecen anunciar confluencias, sino lo contrario, para las listas de mayo. La cosa es muy seria, que IU reprocha al podemita Guillermo San Juan que vaya a actos religiosos en calidad de concejal y con medalla acreditativa, mientras este se queja de que la concejala de Servicios Sociales, Ana Peñalosa, libere pagos mensuales al obispado por las ceremonias de enterramiento religioso cumpliendo un convenio del anterior mandato y otros concejales. Así anda la izquierda de la izquierda.

Acabando con actos culturales de relumbrón (o no). Está lo de la Feria del Libro en la avenida del Acueducto donde había ¡dos casetas de libreros segovianos! Y también está lo de la Muestra de Cine, Se_Cine. Quizá usted no se ha enterado pero le pasa a más gente, que en la gala del día grande tampoco se vio en el escenario a los directores del evento, que debían estar liados en otra cosa a la hora de los discursos… Si estuvo cuando tocaba, grande, la actriz, Petra Martínez.

Le dejo que quiero aprovechar el Black Friday para comprarme un móvil que no me llegan a mi Nokia 3110 las pruebas esas de alarma que anda haciendo el Gobierno y no quiero que me pille despistado ningún jaleo que se pueda producir, que hay mucho acelerado en el mundo.