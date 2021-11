Fue un curso en el que no estaba muy centrado en el colegio. Mi perro se comió, dos veces, el trabajo de marquetería —nunca nadie vio una torre Eiffel más parecida a la de Pisa, con su inclinación y todo— y ese año murieron repentinamente hasta seis de mis abuelos impidiendo que pudiera presentar otros tantos trabajos de “Sociales” y “Naturales”. Por eso no dudo, ni por un momento, que la página del Mitma diera “error” cada vez que en la Concejalía de Agenda Urbana trataban de solicitar al Ministerio una ayuda de 200.000 euros para proyectos y al final no se pudiera tramitar. Son cosas que ocurren, caramba.

Lo que pasa que ya es mala suerte que le ocurra a la última concejala que ha entrado en el Ayuntamiento, Fuencisla Yagüe, en una de las primeras acciones al frente del departamento creado expresamente para este tipo de captaciones. Si, hombre, fue después del martirio y caída de Gina Aguiar, cuando la alcaldesa prefirió aglutinar las concejalías de más peso y tornar en superconcejales a Clara Martín y Miguel Merino —que me perdonen ambos si he equivocado el orden de prelación— erigidos en delfines emergentes de Clara Luquero.

Que la chispita no se produzca en algunos casos no es de ahora, que esta semana hemos vuelto a ver que la corriente no fluye entre Luquero y el delegado de la Junta, José Mazarías, obligados una vez más a entenderse para reabrir el Pedro Delgado como centro de vacunación masiva. La alcaldesa amagó con negarse a prestarlo, aunque al final ha cedido, no sin antes volver a hacer crítica de la falta de infraestructuras de la Junta. Y eso que en la región se usan también pabellones, centros culturales y salones multiusos sin tanto aspaviento…

De todas maneras, aquí va todo muy deprisa, que llegó el sábado y el presidente del Gobierno soltó en el congreso regional del PSOE que va a traer a Segovia, lea, lea: El “Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de Formación Profesional”. No me pregunte qué es, pero creo que nos lo van a explicar un día de estos. Fíjese que hay quien afirma que esta es la contraprestación del Gobierno a lo del fiasco del Centro Logístico de Defensa y la marcha de la Base. Si es un trueque, la verdad, no acaba de convencerme. Ahora, si es para “demostrar el compromiso del Gobierno de España con Segovia” entonces no digo nada que seguro que este proyecto va a ir a toda prisa en inversión y en ejecución y además, después vendrán muchos más. Si lo ha anunciado el presidente Sánchez será verdad… ¿No?

Me acuerdo ahora que he leído por ahí que el Presidente le ha pagado al PP 2.420 euros. No, no ha sido un óbolo, que le ha obligado el Tribunal Supremo en concepto de costas del recurso que presentó porque la Junta Electoral, tras denuncia del PP, le multó con otros 500 euros, que es la primera vez que le pasa a un presidente del Gobierno y a su ministra, Celaá en este caso, por hacer uso electoralista de la Moncloa, donde grabó una entrevista en plena campaña. Dicen los del PP que no gastarán el dinero en organizar actos de campaña como han hecho con donativos recibidos otras veces, sino que lo van a donar a organizaciones benéficas.

Le contaba antes lo del congreso del PSOE en el que se ha ratificado el tercer mandato en el partido para Luis Tudanca, aclamado por un entusiasmado secretario provincial, José Luis Aceves que le ha proclamado “Líder incuestionable de PSOE de Castilla y León”. Chico, que entrega. Y eso que la cuota de presencia de Segovianos en el organigrama regional no ha cambiado nada… Tudanca promete que, esta vez si, alcanzará la Presidencia de la Junta. Lo que no se sabe es si tendrá que esperar a 2023 para demostrarlo o habrá que ir a votar antes, que vuelven a sonar tambores de posible adelanto electoral tras decidir el juez investigar a la plana mayor del PP de Salamanca… Veremos.

Me lío con la política y al final no le cuento lo contento que estoy de esa idea que han tenido en el Ayuntamiento de convertir en visitables los restos de edificaciones romanas que hay bajo la plaza de Guevara que no me imaginaba que volvería a ver nunca más cuando se taparon en los últimos años 90. Un poco más de conexión con nuestro pasado romano enterrado bajo la ciudad en la que vivimos. Esto me gusta, ya ve.

Tampoco quiero olvidarme de desear suerte a los equipos segovianos que juegan esta semana la Copa del Rey en la Albuera con fiesta de fútbol para los aficionados y gasto extra de 10.000 euros para iluminar el campo que al final paga Deportes. Y digo yo que si se diera el caso de que el Unami o la Sego pasaran la eliminatoria y haya que jugar otro partido en el municipal… ¿Quién pondrá las luces y la pasta? Mmmm. Voy muy deprisa ¿No?

Puede ser. Es que estoy acelerado y un poco excitado, que llega “el puente” ese que trae turistas e “inaugura” la Navidad, hace que se enciendan las luces en la calle y en los comercios, se instale el tradicional rastrillo de la aecc y se anuncian mercadillos aquí y allá. Por cierto, del que organiza por primera vez este año el Ayuntamiento en la plaza Mayor seguimos sin conocer los detalles. ¡Que nervios!

Lo que sí tengo perfectamente planeado es lo que haré como tenga ocasión de pillar a solas al programador de las películas navideñas en las cadenas de televisión, todos los días durante un mes y medio. Vaya si sé lo que haré si nos encontráramos. Pero esto se lo cuento en privado o si lo prefiere, en la cola de la vacunación, que estas cosas no son para escribirlas.