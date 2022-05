Vaya por delante que ando muy preocupado por el futuro inmediato del mundo: la Otan va y felicita efusivamente a Ucrania por su victoria en Eurovisión y el concurso de canciones es objeto de comentarios muy serios y vinculados a la alta política de los más altos líderes europeos. Estupendo. Creo que Putin , vapuleado donde más duele, se está planteando retirar su ejército y emprender clases de canto.

Gran fiesta esta de San Isidro que igual da para un concurso de habilidades con tractores, como el que hubo este sábado en Escarabajosa de Cabezas, o para una venida en masa de madrileños atraídos por la ciudad y los títeres. He oído a un titiritero decir que aquí el público es especialmente sensible y crítico con el arte del muñeco porque ya sabemos mucho de eso. Vamos, que somos como el campo del Bilbao, pero en títeres en vez de fútbol. ¿Cómo se queda?

A ver, festejos variados de esta semana en la que la Guardia Civil ha cumplido 178 años aunque lo han hecho con una mini celebración sin alharacas repleta de autoridades, sobre todo políticas, y en la que lo del protocolo se relajó ligeramente. Pasa a menudo últimamente y especialmente en actos municipales donde la “alcaldable”, Clara Martín aparece siempre en los puestos más destacados por delante de compañeros que deberían estar mejor colocados en la foto por su prelación actual o comparece en ruedas de prensa para aportar información adicional paralela… Pues eso, fabricando un alcalde.

Más cosas que han generado ruido estos días. ¡Ah, claro! El nombramiento como director general de Turismo de Ángel González Pieras (señor Pi le hemos llamado aquí por aquello del suspense y de no chafarle el nombramiento) que me han dicho que ya anda haciendo visitas sorpresa a algunos servicios territoriales de la región… Bah, será el calentón del momento. Pues hala, felicitaciones para él, como las que le deseamos a Isabel Tovar Bermúdez, también señalada como directora general, esta de planificación, ordenación y equidad educativa. Ambos son los escasos premios de la pedrea de cargos en la Junta que han recaído en gente que vivía en Segovia.

No es mucho, la verdad. Así no debería extrañarnos que andemos pendientes desde hace demasiados lustros de cosas como la construcción del centro educativo de San Lorenzo. Último anuncio que nos han puesto sobre la mesa: que estará terminado y en marcha en el curso 24-25… Bueno, me lo apunto sin demasiada fe que estas cosas, hasta que no oiga sonar el timbre llamando a clase no me creo nada.

Que si, que tengo peleíllas políticas que comentar. No me resisto a apuntar lo del suspense que quiso poner Vox a su apoyo para nombrar de nuevo a Javier Maroto (y otros dos, pero la pelea era por el alavés de Sotosalbos) como senador autonómico. Al final votó “si” pero dio explicaciones después en nota pública que parecía más una disculpa, hablando entre dientes de fidelidad al acuerdo con el PP. ¿Por qué me parece que va a hacer falta mucha grasa para que funcione el Gobierno de coalición regional?

En el ámbito local, es el concejal de Podemos, Guillermo San Juan, el que amaga y se desgañita advirtiendo que aún no sabe si apoyarán el nombramiento de Clara Martín como nueva alcaldesa de Segovia, que todo está en el aire, que le deben compromisos por cumplir y que ojito, ojito… Mire que lo dice muy serio pero chico, que no parece que esté impresionando demasiado a políticos u observadores. Esto… ¿Un eurito a que Martín gana el bastón con 13 votos a favor y sin contraprestaciones para nadie? Pues hala, lo dejo en la mesa.

Mientras llega eso, la “alcaldable” defiende, aún como concejala, su apuesta por crear el ferial en terrenos de Asetra aunque va y reconoce que no ha hablado con ha hablado aún con los representantes de la asociación profesional, pese a que hasta ahora había dicho que si… La operación requiere de cambios urbanísticos que sin embargo, dice que serían imposibles de hacer para el mismo fin en los terrenos del Cat —si hombre, donde se iban a construir no sé cuantos edificios más como el del Cide según el delirante sueño de aquel— como propone el PP. Por cierto, he leído en el Norte de Castilla que han preguntado a las empresas esas que aún dicen en el Gobierno local que están interesadísimas en poner oficina en el edificio de marras y la mitad les ha dicho que esto era hace años, que ya no quieren venir. Seguro que el portavoz, Jesús García, tiene una explicación. Ya le cuento.

Caramba, el texto de hoy era para hacer referencia a saraos así que retomo la senda para hablar, por ejemplo, de otra edición del premio de periodismo, Cirilo Rodríguez, que se llevó Pàcid García Planas por su excelente trabajo profesional. ¿La fiesta posterior? Pues como siempre: los del PSOE en la zona de la chimenea sin moverse y saliendo de los últimos y en grupo, los del PP, muchos menos y más mezclados pero poco y los periodistas, celebrando fiesta. Chico, otro bucle.

De lo que no espero mucha fiesta es de la visita del Rey prevista para esta semana para presidir una reunión del Instituto Elcano en el Palacio de la Granja. Claro, que si viene y explica eso de que ha quedado con su padre para verse en Madrid cuando el mayor vuelva a España, lo mismo se anima la cosa en los jardines de palacio. Preguntaré a mis jefes.

La anteúltima para una fiesta que no llega y que aún puede quedar aplazada: la de la Gimnástica Segoviana en su intento de mantener la categoría de segunda RFEF, algo que ha dependido de ganar un punto durante tres jornadas y que ahora pende de una eliminatoria a vida o muerte con un equipo del que el entrenador local dice que “no tiene ni pajorera idea”. Hala. Otro ejercicio de fe en el alambre.

Dejo lo peor para el final, que Enrique Bumbury, ¡oh catástrofe! dice que suspende su gira de despedida y yo no podré decirle adiós como se merece. Y ni siquiera estuve en el último concierto de Héroes del Silencio. Me va a costar mucho levantarme cada mañana después de esto. ¿No le pasa a usted?