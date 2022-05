Finalmente Vox vota a favor de nombrar senador autonómico a Javier Maroto

Fin del culebrón. El “segoviano” Javier Maroto repetirá hasta el final de legislatura como senador autonómico por Castilla y León, después de que Vox y PP impusieran su mayoría en Las Cortes para aprobar la terna integrada por el político vasco empadronado en Sotosalbos, Vidal Galicia (PP) y al senador Fran Díaz (PSOE).

Lo que debía ser un trámite se topó con el no de la oposición, que consideran que el nombramiento de Maroto responde a las dinámicas internas del PP y no a los intereses de la región, con un empadronamiento en la localidad segoviana a última hora en 2019 para mantenerla en la política remunerada después de que el alavés no logrará revalidar su escaño en el Congreso. Desde entonces, el caso Maroto ha sido un caballo de batalla de la oposición al PP. Incluso Vox, a modo de visualización de su “escaso entusiamo” por el nombramiento de Maroto, renunciaba a informar del sentido de su voto emplazando a la celebración del pleno de este 10 de mayo. Ha habido pues suspense hasta el final.

Tanto que el PP de Segovia, que tenía previsto dar una rueda de prensa con Maroto de protagonista en la tarde de este 10 de mayo, la suspendió a última hora ante la posibilidad de un revés parlamentario que dejara sin silla al que hasta ahora ha sido portavoz popular en el Senado.

Vox arranca un acuerdo para el voto personal en un futuro

Finalmente Vox ha votado sí. “Vox es un socio de palabra leal y a pesar de que la designación de senadores no estuviera plasmada en el acuerdo de gobierno, ha creído oportuno apoyar con su voto la elección de senadores del Partido Popular”, explicaba el portavoz de la formación nacionalista Carlos Menéndez, si bien recordaba que precisamente el voto a favor de Maroto ha sido precedido de un acuerdo de modificación de los futuros senadores autonómicos, cuya votación se hará, en un futuro, de manera individualizada y no de forma conjunta como hasta ahora.