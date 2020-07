Todos buenos

Estoy contento. A Segovia vienen de todas las administraciones dispuestos a saldar deudas eternas. Ministros como el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, al que no conocíamos mucho hasta ahora, reconózcalo, pero que mire, según hablaba en el salón de plenos del Ayuntamiento parece haber descubierto Segovia, se preguntaba “cómo puede ser” que no tuviéramos ayudas ministeriales para el Acueducto y se mostraba dispuesto hasta a ayudar a crear el Centro de Investigación del Teatro (se lo pongo resumido, que el nombre original es más rimbombante) que hasta ahora sabemos que será “único en España” y que será a medida de la compañía Nao de Amores. Qué cosas.

El ministro llegaba todo campechano para explicar que ya que ese día no estaba en Tokio en la inauguración de las Olimpiadas, suspendida por la pandemia, pues bien estaba en Segovia y sobre la marcha hacía chistes de fútbol a costa del barcelonismo que al parecer profesa el delegado del Gobierno en Castilla y León. Buen rollo, ya le digo. Encima decía “sí” a las mismas cosas que la Junta había tratado “con receptividad pero sin formalizar compromisos” según dijo la regidora en noviembre, tras ir a ver con la misma lista al consejero Javier Ortega.

Y eso que las relaciones parecen vivir un momento dulce después del encuentro —Van dos en muy poco tiempo. Habría que vigilar la reja— entre Clara Luquero y Alfonso Fernández Mañueco que han hecho bajar tres tonos el discurso de la regidora y ha subido dos el de las promesas de mejoras y novedades, sanitarias sobre todo, del de la Junta. Chico, que se ha pasado de las insinuaciones de arengar manifestaciones ciudadanas que hacía la alcaldesa hace unos días a la sonrisa cómplice entre ambos. Ya le digo, hay que vigilar la reja a ver qué está pasando.

Este lunes el presidente vendrá otra vez a Segovia porque se celebra aquí el homenaje regional oficial por las víctimas del covid en cuya organización ha encontrado la colaboración total del Ayuntamiento y al que están invitadas 200 personas. Habrá tres testimonios, el descubrimiento de un hito con placa y leyenda y música de la orquesta de la tierra. “Media hora” prometían este domingo desde Presidencia.

Será por recordatorios a las víctimas. La iglesia católica lo hacía este 26 con una misa funeral con unos 200 invitados más o menos entre los que no faltó una sola autoridad civil. Fíjese cómo estaría la cosa que hasta acudió la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, a la que no se veía en actos públicos de la ciudad hace tiempo. No se la vio participar en los corrillos de después de la misa. Para la próxima.

Si es que estamos lanzados. Sólo así se puede entender que, hoy mismo, después de que el ministro Ábalos corte la cinta en San Cristobal de Segovia, se de por terminada la obra de la variante, SG-20. ¡Cuatro años y medio! No. Si con paciencia todo se consigue… ¡Si hasta han puesto en marcha otra vez las obras del edifico de los juzgados, hombre!

Veo por aquí que en el colegio de arquitectos andan a la greña con el Ayuntamiento. Denuncian que se ha formado una comisión que tiene la última palabra de las licencias urbanísticas que se aprueban al amparo del Peahis y que sus miembros funcionan sólo bajo directrices políticas y no técnicas… Bien la denuncia aunque el colegio profesional la hace después de que no lograran colocar a uno de sus directivos en el organismo en cuestión…

Más cosas que parecen aparecer en blanco y negro en la memoria aunque se han vivido a todo color, que el asunto tiene diez años y eso en Segovia no es nada… Ya. Soy muy barroco. Me refiero a la corrección que hay que hacer ya de aquella infracción urbanística que llevó a la dimisión del superconcejal, Juan Cruz Aragoneses, cuando acomodó una caseta de obras para hacerla más “habitable”. No hay constancia de que nadie del equipo de Gobierno haya alquilado una excavadora para los próximos días. Eso si, se habla del asunto aquel con el respeto (y lejanía) de las familias que tratan los hechos de un antepasado de tres o cuatro generaciones antes…

Voy con la parte más dolorosa de lo acontecido esta semana. Lo de la derrota de la Gimnástica Segoviana en la final de la fase de ascenso a segunda B. Me fastidia el hecho, claro, pero más sus consecuencias. Los patrocinadores escasearán el año que viene y el club se encuentra además sumido en el tempestuoso proceso de renovar su equipo directivo así que todo son incertidumbres… Veremos.

La última noticia. Eso de que en Drylock hayan aumentado la producción de mascarillas con una segunda máquina para FFP2 añadida al convenio con la Junta, eso si, sin ninguna publicidad. Y mire que la primera máquina si se difundió todo lo que se pudo. Bah, se les habrá olvidado con el lío.

Bueno, espero que al menos no sean de esas que según te las pones hacen que veas y oigas peor. ¿No le pasa a usted esto con las mascarillas? Pues a mi si.