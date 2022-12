Oiga, que ahora si tengo el pálpito de que si. Que ya verá cómo los del PP se deciden esta semana a designar al candidato a la Alcaldía de Segovia. Acuérdese que hace cuatro años todo ocurrió el 22 de diciembre, cuando una llamada de alguien vinculado a la cúpula de Génova de aquel momento, que aunque debía andar de viaje por el mundo tiró de teléfono para ordenar a última hora sentar a Pablo Pérez en la silla de los candidatos en contra de la elección hecha el día antes por la organización provincial del partido. Anda que…

Bueno, el caso es que el 22, día de la lotería y del inicio oficial de la Navidad, la cosa quedó aclarada. Pues este año, también, digo yo, que comienza a agotarme un poco la espera y ya tengo ganas de saber si es el alto, o es el joven. (Si, ya sé que soy críptico con los nombres pero es que mi jefe no me deja especular. Pero tranquilo, le iré dejando sutiles, casi imperceptibles miguitas en este texto).

Estos del PP son de apurar los tiempos. Bueno, de hecho, el joven, que cuenta con menos seguidores en las apuestas de los mentideros pero se comporta como si estuviera plantando batalla silenciosa y una carta buena, comentaba en una fiesta de empresarios que le gusta jugar las prórrogas. Y los penaltis si es necesario, que ya ha resuelto así campeonatos en otras ocasiones… El alto, por el que hay más apostantes, guarda silencio, que dice anda atareado en sus cosas y si se le pregunta por esta cuestión es de esos que dice que está a disposición del partido porque es un militante disciplinado pero que si “ellos” quieren… Chico, que nervios. A ver si llega el jueves.

Si, si. También me acerqué a la comida de hermandad del PP a ver si poniendo la oreja sacaba algo pero chico, nada de nada. Era una fiesta de esas de arengar a los cargos públicos y militantes, que vienen elecciones y hay que currar. “Mantener la vocación de servicio”, lo llamaron los líderes entre elogios a Feijóo y críticas al PSOE. Oiga, que eran 300… Me dijeron que me habían invitado así que me fui preguntándome si ahí se pagaba a escote, iba en las cuotas o te esperan a la salida con el datáfono. Los de Vox, por ejemplo, lo hacen por bizum y se paga al tiempo que se hace la reserva…

Venga, a las cosas de Segovia que está lo del centro de salud de Nueva Segovia con un abandono pactado de la empresa que no puede con la obra por la subida de precios de los materiales, pero que el delegado de la Junta, José Mazarías, dice bien alto que lo va a poner en marcha otra vez a toda velocidad con una nueva licitación exprés que durará sólo unos meses… Voy a esperar a verlo que en Segovia sabemos de eso de las obras que se paran durante años. Yo que soy mayor me acuerdo del esqueleto del Acueducto y desde ahí, de otras ocho o diez construcciones eternas… Un día hacemos la lista, si no me lo pisa un listo.

Más partidos remontados hasta el empate. Pues está lo de las ayudas con fondos europeos que solicita el Ayuntamiento de Segovia. Empezaba la semana con la noticia de que le habían denegado dos líneas de ayudas al comercio por 3,1 millones y al Gobierno local le cayó un chaparrón de los gordos desde la oposición pero que el jueves mostraba al mundo con orgullo que sí se había concedido otra ayuda, esta para turismo, por más de 4 kilos. Empate, dirá usted, pero la oposición ha echado las cuentas: de 38,4 millones pedidos por el Ayuntamiento a los Next Generation, se han logrado 11… A la prórroga, que hay varias solicitudes pendientes de dictamen.

También está candente en el ayuntamiento capitalino lo de los presupuestos, que dice el concejal de Hacienda que el proyecto de 2023 está “en fase de concreción” que mire, hasta donde yo intuyo viene a significar que ahí queda tajo para un par de meses por lo menos. ¡Huy! Y eso que el interventor se iba a quedar hasta enero para participar en la supervisión de las cuentas… Pues también va a haber que pedir otra prórroga, esta a la Junta. El portavoz del Grupo del PP, Pablo Pérez, pese a sus pocos años, ya ha visto como concejal de la oposición aprobarse siete presupuestos municipales y anda preocupado por los retrasos del de este año, que es electoral para más jaleo.

¡Venga! Vamos a animarnos, que son días de alegría. Ya henos hablado usted y yo de la Navidad de cuento del Ayuntamiento con un programa municipal que quizá, si lo puntea con el de otro año, no note muchos cambios en la actividad deportiva y cultural y sus protagonistas, más allá de la decisión de gestionar desde el Consistorio la Tardebuena, una fiesta que ha funcionado bien cuando era una respuesta popular al calor de la iniciativa de algunos hosteleros de la plaza pero oiga, en año electoral y una previsión de asistencia de miles de personas tampoco es cuestión de mantenerse al margen… Bah, lo pasaremos bien el 24, ya lo verá.

Como el personal empezará a coger vacaciones y días libres y hasta enero nada se recoloca, en la Diputación no han querido esperar al día de Papá Noel ni a los Reyes y el presidente y dos diputados se han ido a Galicia a desenvolver los paquetes con ocho camiones de bomberos , nuevecitos y relucientes, para los nuevos parques de bomberos de Palazuelos de Eresma y Boceguillas… que aún están en construcción, uno, y a punto de empezar, otro. Pues al garaje con ellos hasta el verano.

Bueno, de momento no ha hecho falta intervenir, por ejemplo, en los desbordamiento de los ríos pero oiga, el Eresma ya ha dado el primer susto del año en la capital y aguas abajo y también otros, como el Riaza, han avisado. No se si le tranquiliza pero la estadística dice que ha llovido mucho y un día de esta semana, incluso se supero el record de precipitaciones que se mantenía desde el diciembre de 1989.

A ver cómo viene el invierno. ¿Le he dicho que esta semana es el solsticio? Pues abríguese.

¡Ah! Y feliz navidad.